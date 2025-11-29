Survivor şampiyonu Cemal Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: “Acun’un bile haberi yok, ilk kez açıklıyorum”

Survivor 2020’nin unutulmaz isimlerinden Cemal Can Canseven, konuk olduğu programda yarışma günlerine dair daha önce hiç paylaşmadığı bir anıyı izleyicilerle paylaştı. Yarışmanın zorlu şartları altında oruç tutmak istediğini söyleyen Canseven, ekibinin sağlık riski nedeniyle kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ancak kararından dönmediğini açıkladı.

“YAPMAİ ETME DEDİLER AMA NİYETİMİ BOZMADIM”

Cemal Can, Kadir Gecesi’nde oruç tutmak için kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“‘Oruç tutacağım’ dedim, herkes ‘Yapma, etme, burada çok zorlanırsın’ diye uyardı. Ama ben dinlemedim. Bütün gün kendimi çok zorladım.”

Canseven, hem açlık hem yarışma temposu nedeniyle fiziksel olarak zorlandığını ancak buna rağmen niyetini bozmadığını vurguladı.

“GECE BARAKANIN ÖNÜNE İKİ HAŞLANMIŞ YUMURTA BIRAKMIŞLARDI”

Oruç tuttuğu geceyi anlatırken duygulanan Survivor yıldızı, çok konuşulacak şu sözleri dile getirdi:

“Kadir Gecesi’ydi… Bayılmayayım diye gece yarısı biri barakanın oraya iki tane haşlanmış yumurta bırakmıştı. Kimin bıraktığını hâlâ bilmiyorum.”

Bu küçük jestin onu derinden etkilediğini belirten Canseven, Survivor’da dayanışmanın bazen en zor anlarda ortaya çıktığını söyledi.

“İKİ SAAT BOYUNCA KEMİRE KEMİRE YİYİP AĞLAMIŞTIM”

Cemal Can, o gece yaşadığı duygusal anı ise şu sözlerle anlattı:

“Bunu ilk kez açıklıyorum… O iki haşlanmış yumurtayı iki saat boyunca kemire kemire yiyip ağlamıştım. Çok değişik bir histi. Yorgunluk, açlık, yalnızlık… Hepsi bir anda geldi.”

Canseven’in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yarışmanın unutulmaz anılarından biri haline geldi.

