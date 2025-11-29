Survivor şampiyonu Cemal Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: “Acun’un bile haberi yok, ilk kez açıklıyorum”

Survivor 2020’nin unutulmaz isimlerinden Cemal Can Canseven, konuk olduğu programda yarışma günlerine dair daha önce hiç paylaşmadığı bir anıyı izleyicilerle paylaştı. Yarışmanın zorlu şartları altında oruç tutmak istediğini söyleyen Canseven, ekibinin sağlık riski nedeniyle kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ancak kararından dönmediğini açıkladı.
Cemal Can, Kadir Gecesi’nde oruç tutmak için kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi:
“‘Oruç tutacağım’ dedim, herkes ‘Yapma, etme, burada çok zorlanırsın’ diye uyardı. Ama ben dinlemedim. Bütün gün kendimi çok zorladım.”
Canseven, hem açlık hem yarışma temposu nedeniyle fiziksel olarak zorlandığını ancak buna rağmen niyetini bozmadığını vurguladı.
Oruç tuttuğu geceyi anlatırken duygulanan Survivor yıldızı, çok konuşulacak şu sözleri dile getirdi:
“Kadir Gecesi’ydi… Bayılmayayım diye gece yarısı biri barakanın oraya iki tane haşlanmış yumurta bırakmıştı. Kimin bıraktığını hâlâ bilmiyorum.”
Bu küçük jestin onu derinden etkilediğini belirten Canseven, Survivor’da dayanışmanın bazen en zor anlarda ortaya çıktığını söyledi.
Cemal Can, o gece yaşadığı duygusal anı ise şu sözlerle anlattı:
“Bunu ilk kez açıklıyorum… O iki haşlanmış yumurtayı iki saat boyunca kemire kemire yiyip ağlamıştım. Çok değişik bir histi. Yorgunluk, açlık, yalnızlık… Hepsi bir anda geldi.”
Canseven’in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yarışmanın unutulmaz anılarından biri haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında evine yapılan operasyon sonrası ifadesi alınan İrem Derici, savcılığa tekrar ifade vermek için adliyeye geldi. Ünlü şarkıcının adliye önündeki açıklamaları ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden biri olan İrem Derici, savcılık sürecinin devamı için bugün adliyeye geldi. Daha önce […]
‘Bez Bebek’ dizisinin eski oyuncuları Evrim Akın ve Asena Keskinci arasında günlerdir devam eden tartışmaya yeni bir boyut eklendi. Keskinci’nin “psikolojik baskı” ve “özel hayat” iddialarının ardından Evrim Akın, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Akın, şimdi de 7 yıl önceki mesajlaşmaları paylaşarak iddiaların seyrini değiştirebilecek yeni bir adım attı. KESKİNCİ’DEN ÇOK KONUŞULAN İDDİA: “ÜVEY ANNEM, BABAMLA […]
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yurt dışında katıldığı bir etkinlikte eşi Burak Özçivit’in fotoğrafını göstererek “Bu benim kocam” dedi. Samimi anlar hayranlardan büyük ilgi gördü. Oyuncu Fahriye Evcen, yurt dışında katıldığı özel bir etkinlikte hem zarafetiyle hem de eşi Burak Özçivit’e dair yaptığı sıcak paylaşımla gündem oldu. Evcen’in masada oturan hayranlarına telefonundan Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterip […]
Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde ünlü oyuncu Durul Bazan’ı ağırlıyor. Bazan, suç dünyasının karanlık yüzünü temsil eden “Adem Ağa” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar, bu hafta yine gündem yaratacak bir bölümle ekrana geliyor. Sevilen oyuncu Durul Bazan, dizide büyük etki yaratacak “Adem Ağa” karakteriyle […]
Arjantin’de günün en büyük skandallarından biri, Wanda Nara’nın eski avukatı Nicolas Payarola’nın tutuklanmasıyla patladı. Dolandırıcılık ve imza taklit suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Payarola hakkında konuşan ilk isimlerden biri Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi oldu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile gündemi adeta salladı. PAYAROLA DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI Arjantin basını, Nicolas Payarola’nın resmi evraklarda sahtecilik ve dolandırıcılık […]
Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez sosyal medya hesabında kullandığı ayrımcı ifadelerle tartışma yarattı. “Kıskançlık” üzerine yaptığı bir açıklamada çirkin ve şişman olarak nitelediği insanlara yönelik ifadeleri tepki topladı. Talu’nun açıklamaları sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. “ÇİRKİN KIZLARLA ARKADAŞ OLMAYIN” SÖZLERİ OLAY OLDU Talu, paylaştığı videoda arkadaş seçiminde dış görünüşe […]