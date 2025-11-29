Bankalar Oranları Güncelledi: 600 Bin TL’ye 1 Ayda En Yüksek Faiz Hangi Bankada?

Mevduat faizlerinde yön değişti. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi yapabileceği beklentisi bankaların oranlarını etkiledi. 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. İşte en yüksek kazanç sunan bankalar…
Merkez Bankası’nın Aralık toplantısı öncesi mevduat piyasasında hareketlilik arttı. Ekim ayı enflasyonunun aşağı yönlü gelmesi, faiz indirim ihtimalini gündeme taşırken bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. 29 Kasım 2025 itibarıyla 600 bin TL’lik birikimin 1 ayda (32 gün) sağlayacağı net kazanç banka banka yeniden hesaplandı. İşte en güncel tablo…
Enflasyon verilerindeki yavaşlama ve Merkez Bankası’nın olası faiz adımı, mevduat oranlarına düşüş olarak yansıdı. Buna rağmen bazı bankaların sunduğu yüksek oranlar dikkat çekiyor.
600 bin TL’nin 32 günlük vadede kazancı bankalara göre önemli farklılık gösteriyor.
Aşağıda bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazançları yer alıyor:
Yüksek Getiri Sunan Bankalar
Türkiye Finans – Kâr Payı %47
Net Kazanç: 20.397 TL
Vade Sonu Tutar: 620.397 TL
Alternatif Bank – %46,5
Net Kazanç: 20.180 TL
Vade Sonu Tutar: 620.180 TL
ON Plus – %46,5
Net Kazanç: 20.180 TL
Vade Sonu Tutar: 620.180 TL
TEB – %46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL
Fibabanka – %46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL
ING – %46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL
Yüksek Faiz Veren Diğer Bankalar
Yapı Kredi – %45
Net Kazanç: 19.529 TL
DenizBank – %45
Net Kazanç: 19.529 TL
Odeabank – %45
Net Kazanç: 19.529 TL
HSBC – %45
Net Kazanç: 19.529 TL
QNB – %43,75
Net Kazanç: 18.986 TL
Akbank – %41,5
Net Kazanç: 18.010 TL
N Kolay – %41,5
Net Kazanç: 18.010 TL
Orta Seviye Faiz Sunan Bankalar
GetirFinans – %41
Net Kazanç: 17.793 TL
Garanti BBVA – %40,5
Net Kazanç: 17.576 TL
Enpara – %40
Net Kazanç: 17.359 TL
İş Bankası – %39,5
Net Kazanç: 17.142 TL
Düşük Faiz Veren Bankalar
Halkbank – %37
Net Kazanç: 16.057 TL
Ziraat Bankası – %36
Net Kazanç: 15.623 TL
Vakıf Katılım – Kâr Payı %32,09
Net Kazanç: 13.926 TL
Verilere göre en yüksek 1 aylık getiriyi Türkiye Finans sağlıyor. Faiz oranları ve kâr paylarında yaşanan değişimlerin aralık ayında Merkez Bankası’nın vereceği kararlarla yeniden şekillenmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
