Bankalar Oranları Güncelledi: 600 Bin TL’ye 1 Ayda En Yüksek Faiz Hangi Bankada?

Mevduat faizlerinde yön değişti. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi yapabileceği beklentisi bankaların oranlarını etkiledi. 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. İşte en yüksek kazanç sunan bankalar…

Merkez Bankası’nın Aralık toplantısı öncesi mevduat piyasasında hareketlilik arttı. Ekim ayı enflasyonunun aşağı yönlü gelmesi, faiz indirim ihtimalini gündeme taşırken bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. 29 Kasım 2025 itibarıyla 600 bin TL’lik birikimin 1 ayda (32 gün) sağlayacağı net kazanç banka banka yeniden hesaplandı. İşte en güncel tablo…

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİ ÇEKİLME BAŞLADI

Enflasyon verilerindeki yavaşlama ve Merkez Bankası’nın olası faiz adımı, mevduat oranlarına düşüş olarak yansıdı. Buna rağmen bazı bankaların sunduğu yüksek oranlar dikkat çekiyor.

600 bin TL’nin 32 günlük vadede kazancı bankalara göre önemli farklılık gösteriyor.

BANKA BANKA 600 BİN TL’NİN 1 AYLIK NET GETİRİSİ (29 KASIM 2025)

Aşağıda bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazançları yer alıyor:

Yüksek Getiri Sunan Bankalar

Türkiye Finans – Kâr Payı %47

Net Kazanç: 20.397 TL

Vade Sonu Tutar: 620.397 TL

Alternatif Bank – %46,5

Net Kazanç: 20.180 TL

Vade Sonu Tutar: 620.180 TL

ON Plus – %46,5

Net Kazanç: 20.180 TL

Vade Sonu Tutar: 620.180 TL

TEB – %46

Net Kazanç: 19.963 TL

Vade Sonu Tutar: 619.963 TL

Fibabanka – %46

Net Kazanç: 19.963 TL

Vade Sonu Tutar: 619.963 TL

ING – %46

Net Kazanç: 19.963 TL

Vade Sonu Tutar: 619.963 TL

Yüksek Faiz Veren Diğer Bankalar

Yapı Kredi – %45

Net Kazanç: 19.529 TL

DenizBank – %45

Net Kazanç: 19.529 TL

Odeabank – %45

Net Kazanç: 19.529 TL

HSBC – %45

Net Kazanç: 19.529 TL

QNB – %43,75

Net Kazanç: 18.986 TL

Akbank – %41,5

Net Kazanç: 18.010 TL

N Kolay – %41,5

Net Kazanç: 18.010 TL

Orta Seviye Faiz Sunan Bankalar

GetirFinans – %41

Net Kazanç: 17.793 TL

Garanti BBVA – %40,5

Net Kazanç: 17.576 TL

Enpara – %40

Net Kazanç: 17.359 TL

İş Bankası – %39,5

Net Kazanç: 17.142 TL

Düşük Faiz Veren Bankalar

Halkbank – %37

Net Kazanç: 16.057 TL

Ziraat Bankası – %36

Net Kazanç: 15.623 TL

Vakıf Katılım – Kâr Payı %32,09

Net Kazanç: 13.926 TL

EN YÜKSEK KAZANÇ KATILIM BANKALARINDA

Verilere göre en yüksek 1 aylık getiriyi Türkiye Finans sağlıyor. Faiz oranları ve kâr paylarında yaşanan değişimlerin aralık ayında Merkez Bankası’nın vereceği kararlarla yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi