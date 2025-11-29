Çeşme’de sağanak kâbusa döndü: İlçe göle döndü, su baskınları dronla görüntülendi

Çeşme’de aniden bastıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde yollar tamamen suyla kaplanırken, ev ve iş yerlerine su doldu. Belediye ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, vidanjörlerle yoğun bir tahliye çalışması yürütüyor. Esnaf ve vatandaşlar ise su baskınlarına kendi imkânlarıyla karşı koymaya çalışıyor. İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de etkili olan sağanak, birkaç dakika içinde cadde ve sokakları adeta sele teslim etti. Havadan çekilen görüntülerde bazı noktaların tamamen suyla kaplandığı, araçların ilerlemekte zorlandığı ve suyun yer yer yüksek seviyelere ulaştığı görüldü. Özellikle Alaçatı ve Musalla çevresinde yaşanan su birikintileri dikkat çekti.

EV VE İŞ YERLERİNE SU DLDU, TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yağışla birlikte bazı ev ve işletmeleri su bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede vidanjörlerle tahliye çalışması başlatırken, esnaf da dükkânlarının içerisindeki suyu kovalar ve pompalarla boşaltmaya çalıştı. Vatandaşlar, suyun hızla yükseldiğini ve kısa sürede birçok noktada hayatı durma noktasına getirdiğini aktardı.

Belediyeden 100’ü Aşkın Noktaya Müdahale

Çeşme Belediyesi, risk taşıyan alanlara çok sayıda ekip yönlendirdi. Alaçatı’dan Dalyan’a, Ovacık’tan Musalla’ya kadar ilçe genelinde 100’den fazla müdahale noktasında çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

BAŞKAN LAL DENİZLİ: “İLK ANDAN BU YANA SAHADAYIZ”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sağanak yağışın kısa sürede ilçede ciddi su birikintilerine yol açtığını belirterek şunları söyledi:

“İlçemiz çok kısa sürede çok yüksek miktarda yağış aldı. Tüm müdürlüklerimiz, İZBB ve İZSU’nun desteğiyle ilk andan itibaren sahadayız. Su baskınlarına, tıkanmalara ve risk altındaki tüm bölgelere hızlıca müdahale ediyoruz. Çalışmalarımız, yağışın etkileri tamamen ortadan kalkana kadar kesintisiz devam edecek.”

Başkan Denizli, vatandaşların olası acil durumlarda 7/24 Çözüm Merkezi ile iletişime geçebileceğini de hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi