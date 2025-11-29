Kartal Gazetesi

Çeşme'de sağanak kâbusa döndü: İlçe göle döndü, su baskınları dronla görüntülendi

Çeşme’de sağanak kâbusa döndü: İlçe göle döndü, su baskınları dronla görüntülendi

İzmir’in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Su baskınları dronla görüntülenirken ekipler ilçe genelinde tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yayınlanma:
Hande barlas Yönetici
Çeşme’de aniden bastıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde yollar tamamen suyla kaplanırken, ev ve iş yerlerine su doldu. Belediye ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, vidanjörlerle yoğun bir tahliye çalışması yürütüyor. Esnaf ve vatandaşlar ise su baskınlarına kendi imkânlarıyla karşı koymaya çalışıyor. İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de etkili olan sağanak, birkaç dakika içinde cadde ve sokakları adeta sele teslim etti. Havadan çekilen görüntülerde bazı noktaların tamamen suyla kaplandığı, araçların ilerlemekte zorlandığı ve suyun yer yer yüksek seviyelere ulaştığı görüldü. Özellikle Alaçatı ve Musalla çevresinde yaşanan su birikintileri dikkat çekti.

EV VE İŞ YERLERİNE SU DLDU, TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yağışla birlikte bazı ev ve işletmeleri su bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede vidanjörlerle tahliye çalışması başlatırken, esnaf da dükkânlarının içerisindeki suyu kovalar ve pompalarla boşaltmaya çalıştı. Vatandaşlar, suyun hızla yükseldiğini ve kısa sürede birçok noktada hayatı durma noktasına getirdiğini aktardı.

Belediyeden 100’ü Aşkın Noktaya Müdahale

Çeşme Belediyesi, risk taşıyan alanlara çok sayıda ekip yönlendirdi. Alaçatı’dan Dalyan’a, Ovacık’tan Musalla’ya kadar ilçe genelinde 100’den fazla müdahale noktasında çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

BAŞKAN LAL DENİZLİ: “İLK ANDAN BU YANA SAHADAYIZ”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sağanak yağışın kısa sürede ilçede ciddi su birikintilerine yol açtığını belirterek şunları söyledi:
“İlçemiz çok kısa sürede çok yüksek miktarda yağış aldı. Tüm müdürlüklerimiz, İZBB ve İZSU’nun desteğiyle ilk andan itibaren sahadayız. Su baskınlarına, tıkanmalara ve risk altındaki tüm bölgelere hızlıca müdahale ediyoruz. Çalışmalarımız, yağışın etkileri tamamen ortadan kalkana kadar kesintisiz devam edecek.”

Başkan Denizli, vatandaşların olası acil durumlarda 7/24 Çözüm Merkezi ile iletişime geçebileceğini de hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
Genel
29 Kasım 2025
Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor. Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. […]

CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu
Genel
29 Kasım 2025
CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar […]

Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı
Genel
29 Kasım 2025
Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız” Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor. MARKET ÇALIŞANLARI RAFLARIN ARASINDA […]

Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti
Genel
29 Kasım 2025
Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis […]

Meteoroloji Uyardı: 1 İl Turuncu, 7 İl Sarı Kodla Sağanağa Hazırlansın
Genel
29 Kasım 2025
Meteoroloji Uyardı: 1 İl Turuncu, 7 İl Sarı Kodla Sağanağa Hazırlansın

Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, […]

Manisa’da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal Şehit Oldu
Genel
29 Kasım 2025
Manisa’da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal Şehit Oldu

Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte […]

