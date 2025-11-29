Derbide altın kural: İlk golü atan tarihe geçiyor! Son 30 yılın en keskin istatistiği

Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray için derbinin kaderini büyük ölçüde “ilk gol” belirleyecek gibi görünüyor. Son 30 yılı kapsayan geniş istatistik seti, iki takım arasındaki lig derbilerinde öne geçen tarafın neredeyse hiç kaybetmediğini gösteriyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 64 lig derbisinde ilk golü atan taraf yalnızca 5 kez mağlup oldu. Aynı periyotta:
Galatasaray, öne geçtiği 15 maçın 15’ini kazandı.
Fenerbahçe, ilk golü bulduğu 25 derbinin tamamını galibiyetle tamamladı.
8 maç gollü beraberlikle, 11 karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu istatistikler, dev mücadelede ilk golün teknik, taktik ve psikolojik anlamda ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Son 30 yılda oynanan derbilerde geri dönüş oranı oldukça sınırlı kaldı:
Galatasaray, öne geçtiği 4 maçta sahadan yenik ayrıldı.
Fenerbahçe, öne geçtiği tek maçta mağlup oldu. Bu karşılaşma, 2019–2020 sezonundaki Kadıköy’de oynanan 3-1’lik derbi olarak kayıtlara geçti.
Bu veriler, derbilerde “ilk darbenin” rakibi mental ve taktik olarak fazlasıyla etkilediğini gösteriyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de bu sezon ilk golü attığı 8 maçın tamamını kazandı.
Öne geçtiği hiçbir mücadelede puan kaybetmeyen Galatasaray, derbiye bu istatistikle büyük özgüvenle çıkacak.
Fenerbahçe ise ligin geri kalanında ilk golü attığı 8 karşılaşmanın 7’sini kazandı, yalnızca Kasımpaşa karşısında puan kaybetti.
Son 5 maçın 3’ünde ilk golü bulan sarı-lacivertliler, bu alandaki güncel formuyla derbiye avantajlı giriyor.
İki takımın hem sezon içi hem de son 30 yıla yayılan performanslarına bakıldığında, derbinin kaderini büyük ölçüde ilk gol belirleyecek.
1 Aralık Pazartesi gecesi Kadıköy’deki dev buluşmada hangi takımın skor avantajını yakalayacağı, rekabetin tarihsel verileri ışığında sonucu şimdiden şekillendirebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor yenilgisinin ardından tribünlerden yükselen tepkiler teknik direktör İlhan Palut’u görevi bırakma kararı almaya itti. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olması, Karadeniz ekibinde sarsıcı bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Tribünlerden gelen sert tepkilerin ardından teknik direktör İlhan Palut, maç sonu basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Palut’un açıklamaları, camiada geniş […]
TFF 3. Lig’de büyük eksiklerle maça çıkan 12 Bingölspor, 15 cezalı ve 3 sakat oyuncusuna rağmen Kahramanmaraşspor’u 6–1 yenerek haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı. Takım, bu sonuçla liderliğini de korudu. TFF 3. Lig 2. Grup’un 13. haftasında Kahramanmaraşspor ile 12 Bingölspor arasında oynanan mücadele, sahada eksiklerle boğuşan ancak pes etmeyen bir takımın hikâyesine […]
Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren gol yine Mbaye Diagne’den geldi. Senegalli forvet bu sezonki gol sayısını 14’e yükselterek ligin en formda isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Trendyol 1. Lig’de 15. haftanın açılış mücadelesi nefesleri kesti. Diyarbakır Stadyumu’nda Esenler Erokspor’u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak […]
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez takımla çalıştı. Derbi öncesi paylaşılan görüntüler, Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalini güçlendirdi. Süper Lig’de haftanın en çok beklenen karşılaşması yaklaşırken gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürürken, Nijeryalı yıldızın durumu büyük merak konusu olmaya […]
Arjantin’de günün en büyük skandallarından biri, Wanda Nara’nın eski avukatı Nicolas Payarola’nın tutuklanmasıyla patladı. Dolandırıcılık ve imza taklit suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Payarola hakkında konuşan ilk isimlerden biri Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi oldu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile gündemi adeta salladı. PAYAROLA DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI Arjantin basını, Nicolas Payarola’nın resmi evraklarda sahtecilik ve dolandırıcılık […]
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takıma 1 milyon Euro teşvik primi açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk hazırlıkları olağan tempoda sürdürme kararı alırken, gözler pazartesi gecesi Kadıköy’de oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Süper Lig’in kaderini etkileyebilecek nitelikte olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi yaklaşırken, sarı-kırmızılı camiada tansiyon giderek yükseliyor. Yönetim, deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma öncesi takıma yüksek motivasyon sağlamayı hedefleyen […]