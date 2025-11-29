Kartal Gazetesi

Anasayfa » Spor » Derbide altın kural: İlk golü atan tarihe geçiyor! Son 30 yılın en keskin istatistiği

Derbide altın kural: İlk golü atan tarihe geçiyor! Son 30 yılın en keskin istatistiği

Son 30 yılda oynanan 64 lig derbisinde ilk golü atan takım sadece 5 kez yenildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev maç öncesi rakamlar, Kadıköy’de ilk golün önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Derbide altın kural: İlk golü atan tarihe geçiyor! Son 30 yılın en keskin istatistiği

Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray için derbinin kaderini büyük ölçüde “ilk gol” belirleyecek gibi görünüyor. Son 30 yılı kapsayan geniş istatistik seti, iki takım arasındaki lig derbilerinde öne geçen tarafın neredeyse hiç kaybetmediğini gösteriyor.

SON 64 DERBİDE ŞAŞIRTICI TABLO

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 64 lig derbisinde ilk golü atan taraf yalnızca 5 kez mağlup oldu. Aynı periyotta:

Galatasaray, öne geçtiği 15 maçın 15’ini kazandı.

Fenerbahçe, ilk golü bulduğu 25 derbinin tamamını galibiyetle tamamladı.

8 maç gollü beraberlikle, 11 karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu istatistikler, dev mücadelede ilk golün teknik, taktik ve psikolojik anlamda ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

GERİ DÖNÜŞLER NEDEN BU KADAR AZ?

Son 30 yılda oynanan derbilerde geri dönüş oranı oldukça sınırlı kaldı:

Galatasaray, öne geçtiği 4 maçta sahadan yenik ayrıldı.

Fenerbahçe, öne geçtiği tek maçta mağlup oldu. Bu karşılaşma, 2019–2020 sezonundaki Kadıköy’de oynanan 3-1’lik derbi olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, derbilerde “ilk darbenin” rakibi mental ve taktik olarak fazlasıyla etkilediğini gösteriyor.

GALATASARAY’IN BU SEZONKİ KUSURSUZ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de bu sezon ilk golü attığı 8 maçın tamamını kazandı.
Öne geçtiği hiçbir mücadelede puan kaybetmeyen Galatasaray, derbiye bu istatistikle büyük özgüvenle çıkacak.

FENERBAHÇE DE BIRAKMIYOR

Fenerbahçe ise ligin geri kalanında ilk golü attığı 8 karşılaşmanın 7’sini kazandı, yalnızca Kasımpaşa karşısında puan kaybetti.
Son 5 maçın 3’ünde ilk golü bulan sarı-lacivertliler, bu alandaki güncel formuyla derbiye avantajlı giriyor.

DERBİNİN ŞİFRESİ: İLK GOL KİMDE OLACAK?

İki takımın hem sezon içi hem de son 30 yıla yayılan performanslarına bakıldığında, derbinin kaderini büyük ölçüde ilk gol belirleyecek.
1 Aralık Pazartesi gecesi Kadıköy’deki dev buluşmada hangi takımın skor avantajını yakalayacağı, rekabetin tarihsel verileri ışığında sonucu şimdiden şekillendirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

