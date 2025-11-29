Ege’de Şiddetli Dolu Alarmı: Muğla’da Sokaklar Beyaza Kesildi, Hayat Durma Noktasına Geldi

Muğla genelinde etkili olan sağanak, fırtına ve dolu yağışı, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Evleri su bastı, tekneler kıyıya sürüklendi, Bodrum–Datça feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji, rüzgâr hızının 65 km’ye ulaştığını açıkladı.

Ege Bölgesi, sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak, dolu ve fırtınanın etkisi altına girdi. Özellikle Muğla’nın Bodrum, Menteşe ve Milas ilçelerinde yağış kısa sürede yaşamı olumsuz etkilerken bazı bölgeler dolu nedeniyle adeta beyaza kaplandı. Su baskınları, fırtına ve ulaşım aksamalarıyla birlikte kentte yoğun bir mesai başladı.

DOLU YAĞIŞI SOKAKLARI BEYAZA B ÜRÜDÜ

Muğla’nın farklı noktalarında etkili olan kuvvetli dolu yağışı yolları beyaza çevirirken sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Menteşe’de TOKİ Mahallesi başta olmak üzere birçok cadde dolu nedeniyle kaygan hale geldi ve araçlar güçlükle yol alabildi.

Yağmurla karışan yüzey akıntıları nedeniyle denizin rengi değişti; Bitez ve civarında kıyı şeridi kahverengiye döndü.

BODRUM’DA SU BASKINLARI VE TA ŞAN DERELER

Bodrum’da sabah başlayan yağış, kısa sürede cadde ve ara sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Konacık ve Bitez mahallelerinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Konacık ve Bitez dereleri ise kuvvetli sağanak sonucu taşma noktasına geldi.

EVLERİ SU BASTI: EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çırkan Mahallesi’nde bir evi su basması üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Evdeki eşyaların büyük bölümü zarar görürken ev sahibi Songül Demir, daha önce de benzer bir mağduriyet yaşadığını belirterek tepkisini dile getirdi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum–Datça feribot seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede güneydoğudan esen rüzgârın saatte 65 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Bazı mahallelerde ağaçlar devrildi; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırılan dalları ve devrilen ağaçları kaldırdı.

TEKNELER FIRTINAYLA KIYIYA S ÜRÜKLEND İ

Kemeraltı Mahallesi’nde üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgârın etkisiyle kıyıya sürüklendi.

Milas’ta pazar yerini su basarken sanayi sitesi ve çevresindeki birçok noktada yollar suyla kaplandı.

Belediye ekipleri baskın yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

EGE’DE ALARM SÜRÜYOR

Meteoroloji, yağışların bölgesel olarak devam edeceğini bildirerek vatandaşları ani su baskınları, dolu ve fırtına riskine karşı uyardı.

Kent genelinde ekiplerin müdahaleleri aralıksız sürerken, Muğla genelinde hayat normale dönmek için çaba harcanıyor.

