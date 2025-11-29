Türkiye–Mısır Hattında Yeni Dönem: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolara Yükseliyor

Türkiye ile Mısır arasında 1–2 Aralık’ta Kahire’de yapılacak Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması toplantısı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Savunmadan enerjiye birçok kritik sektör masada olacak.

Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci devam ederken, ekonomik ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım daha atılıyor. Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın ikinci toplantısı, 1–2 Aralık’ta Kahire’de gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ana gündem maddesi, mevcut 8,8 milyar dolarlık ticaret hacmini kısa vadede 15 milyar dolara yükseltmek olacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJ İK EKONOMİK HEDEF

2024 yılında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 4,2 milyar dolar, ithalatı ise 4,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu yılın ilk 10 ayında ihracat yaklaşık 3 milyar dolar olurken, ticaret hacminde artış ivmesi devam ediyor.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli hâle getirilmesi, sektör bazlı işbirliklerinin artırılması ve mevcut sorunların çözümü için yeni mekanizmaların oluşturulması bekleniyor.

ASKON: “YENİ FIRSAT KAPILARI A ÇILAB İLİR”

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, yapılacak görüşmelerin ekonomik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, ticaret hacminin 15 milyar dolara taşınması için somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Aydın’a göre yatırım ortamının iyileştirilmesi, gümrük süreçlerinin sadeleştirilmesi ve ticari işlemlerin hızlandırılması iki ülke arasındaki ekonomik hareketliliği daha da artıracak.

ÖNCEL İKLİ SEKT ÖRLER BEL İRLENECEK

Toplantıda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip alanlarda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Görüşülecek başlıklar arasında:

G ümrük i şlemlerinde kolaylaştırma

İş vizesi s üreçlerinin h ızlandırılması

Yerel para birimleriyle ticaretin teşviki

Yatırım ortamının g üçlendirilmesi

Bu adımların, ticaretin daha sağlam bir zemine oturtulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

SAVUNMA, ENERJİ VE TURİZM ÖNE ÇIKIYOR

ASKON’a göre özellikle savunma sanayii, yenilenebilir enerji, lojistik, ulaştırma ve turizm sektörlerinde iki ülke arasında doğrudan işbirliği potansiyeli bulunuyor. Mısır’ın geniş pazarı, Türk ihracatçıları için yeni fırsatlar sunuyor.

MISIR’IN MEGA PROJELERİ T ÜRK ŞİRKETLERİNİ CEZBEDİYOR

Mısır’da artan nüfus, yeni yerleşim alanları ve mega altyapı projeleri, Türk müteahhitlik firmaları için güçlü bir pazar oluşturuyor.

Ayrıca, Gazze’nin yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerinin üstlenebileceği kritik roller de değerlendiriliyor.

Türkiye’nin Mısır’daki mevcut yatırımları yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

DAHA G ÜÇLÜ EKONOM İK ORTAKLIK

Kahire’de yapılacak toplantının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri üst seviyeye taşımak için yeni bir başlangıç olacağı ifade ediliyor. Görüşmelerin ardından açıklanacak yol haritasının, Türkiye–Mısır ekonomik bağlarını uzun vadede çok daha güçlü bir yapıya kavuşturması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi