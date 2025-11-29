Avrasya Tüneli’nde Son Durum: Papa 14. Leo Ziyareti Trafiği Etkiledi

Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti nedeniyle sahil hattında uygulanan geçici trafik kısıtlamaları, Avrasya Tüneli çevresinde yoğunluğa yol açtı. Tünel açık olsa da giriş güzergâhlarındaki kapatmalar nedeniyle sürücülerin alternatif yollara yönelmesi öneriliyor.
İstanbul’da Papa 14. Leo’nun resmi ziyaretine bağlı olarak sahil kesiminde uygulanan geçici trafik düzenlemeleri, Avrasya Tüneli güzergâhını kullanan binlerce sürücünün dikkatini çekti. Özellikle Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerindeki kapatmalar nedeniyle “29 Kasım 2025 Avrasya Tüneli açık mı?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.
İstanbul’un iki yakasını karayoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli bugün kapanmadı; ancak giriş ve çıkış güzergâhlarında önemli yönlendirmeler uygulanıyor.
Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Sirkeci–Yenikapı hattındaki belirli noktaların program kapsamında geçici olarak kapatılması, özellikle Avrupa yakası girişinde zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bu bölgelerde güvenlik öncelikli kısıtlamalar uygulanırken, trafik akışı alternatif hatlara yönlendiriliyor.
Tüneli kullanmak isteyenlere yoğunluk oluşmaması için şu güzergâhlar öneriliyor:
Rauf Orbay Caddesi’nin belirlenen saatlerde kısmen trafiğe kapatılması nedeniyle Yenikapı–Sirkeci yönünde zaman zaman akış tamamen durabiliyor. Yetkililer, gün içinde oluşabilecek güzergâh değişiklikleri için resmî duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti nedeniyle sahil şeridi boyunca geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Konvoy güzergâhlarının kesintisiz güvenliği için bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılmış durumda.
Papa 14. Leo, ABD doğumlu bir Katolik din adamı olarak Augustinyen Tarikatı’nda uzun yıllar görev yaptı. Peru’daki misyon çalışmalarından Roma’daki kilise hukukuna uzanan kariyeri boyunca farklı ülkelerde önemli görevler yürüttü. 2025 papalık konklavında favori adaylar arasında yer alan Prevost, 8 Mayıs 2025’te yapılan dördüncü tur oylamasında Papa seçilmişti.
Günün ilerleyen saatlerinde yeni kapanmalar, açılmalar veya yönlendirmeler olabileceğinden sürücülere:
üzerinden anlık bilgi takip etmeleri öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
