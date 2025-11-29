Şarkıcı Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 sene sonra barıştı

Ünlü menajer Özgür Aras, sosyal ilişkilerde barışın önemine dikkat çeken sözleriyle magazin gündeminin odağına yerleşti. “Ölümün olduğu dünyada küs kalacak vaktim yok” diyen Aras, yıllardır farklı isimler arasında süren kırgınlıkların artık geride bırakılması gerektiğini söyledi. Aras’ın bu çıkışı, 2019 yılından beri soğuk rüzgârların estiği Demet Akalın–Berkay gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

“KÜS OLANLARI BARIŞTIRMAK GEREK”

Özgür Aras, açıklamasında üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemediğini belirterek, “Küs olanları barıştırmak gerekir. Benim derdim sevmek ve sevilmek” ifadelerini kullandı. Aras’ın bu sözleri, magazin dünyasındaki eski defterlerin kapanması yönünde bir çağrı olarak yorumlandı.

KÜSLÜK NASIL BAŞLAMIŞTI?

Demet Akalın ile Berkay arasındaki gerilim, 2019 yılında yaşanan hediye kriziyle baş göstermişti. Akalın’ın, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e doğum günü hediyesi olarak aldığı lüks saatin satılmak istendiği iddiası taraflar arasında büyük bir kırılmaya yol açmıştı.

İddiaya göre Şahin çifti hediyeyi satmak istemiş; bu durum Akalın’ın sert tepkisine neden olmuştu. Çift daha sonra saati satmak değil değiştirmek istediklerini açıklasa da dostluk eski hâline dönememiş, aradaki soğukluk yıllarca devam etmişti.

