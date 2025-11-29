Sivas’ta Örnek Uygulama: Akpınar Köyü 7/24 Kamerayla İzleniyor

Artan hırsızlık olayları sonrası kurulan güvenlik ağı Türkiye’de ilk kez köy ölçeğinde uygulandı. Gurbetteki vatandaşlar bile köylerini canlı takip edebiliyor.

Sivas’ın merkeze bağlı Akpınar köyü, son dönemde yaşanan hırsızlık vakalarının ardından kapsamlı bir güvenlik kamerası ağı kurarak dikkatleri üzerine çekti. Köyün farklı noktalarına yerleştirilen 14 kamera, 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alıyor. Hem muhtarlık hem de köylülerin katkısıyla hayata geçirilen sistem, köy sakinlerinin güvenliğini artırırken, Türkiye’de benzeri olmayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

14 KAMERALIK G ÜVENL İK AĞI K ÖYÜ ANBEAN İZLİYOR

Akpınar köyünde kurulan sistem, muhtarlık binasında oluşturulan izleme merkezinden sürekli takip ediliyor. Kameralardan alınan görüntüler köy içinde yaşanabilecek şüpheli hareketlere hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Uygulama, güvenliği güçlendirmesinin yanı sıra köy yaşamında ilk kez profesyonel ölçekte bir kamera ağı oluşturulmasıyla Türkiye’de örnek gösteriliyor.

GURBETTEK İ K ÖYLÜLER İ Ç İN CANLI İZLEME D ÖNEM İ

Köy dışında yaşayan Akpınarlı vatandaşlara özel bir şifre verilerek cep telefonlarından köyü canlı izleme imkânı sunuluyor. Bu özellik sayesinde gurbetteki vatandaşlar hem memleketleriyle bağlarını koruyor hem de köydeki gelişmeleri anlık olarak görebiliyor. Sistem aynı zamanda komşu köylerde yaşanan bazı olayların çözülmesine de destek sağladı.

MUHTAR: “T ÜRK İYE’DE İLK DEFA BİZ UYGULADIK”

Akpınar Köyü Muhtarı Cabir Daşdemir, kamera ağının köy halkına büyük güven verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Son zamanlarda hırsızlık olayları arttığı için köyümüzü tamamen kamera sistemiyle donattık. 14 noktadan 24 saat kayıt alıyoruz ve tüm kameraları muhtarlıktan izliyoruz. İstanbul’da yaşayan köylülerimize de şifre vererek köyü canlı takip etmelerini sağladık. Bu ölçek ve kapsamda bir sistem hiçbir köyde yok. İlk defa biz hayata geçirdik.”

KÖYLÜLERDEN TAM DESTEK: “HEM GÜVEN HEM HUZUR GELD İ”

Köy sakinlerinden Ali Rıza Yaşar, kameraların yalnızca güvenliği artırmakla kalmadığını, çevre köylerdeki bazı olayların çözümüne de yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Köyümüzü daha güvenli hale getirmek için hep birlikte bu sistemi kurduk. Gurbetçilerden köyde yaşayanlara kadar herkes memnun. Başka köylerde yaşanan bazı olaylarda bile bizim kameralar çözüm sağladı.”

Kaynak: Haber Merkezi