Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Sivas’ta Örnek Uygulama: Akpınar Köyü 7/24 Kamerayla İzleniyor

Sivas’ta Örnek Uygulama: Akpınar Köyü 7/24 Kamerayla İzleniyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Sivas’ta Örnek Uygulama: Akpınar Köyü 7/24 Kamerayla İzleniyor

Artan hırsızlık olayları sonrası kurulan güvenlik ağı Türkiye’de ilk kez köy ölçeğinde uygulandı. Gurbetteki vatandaşlar bile köylerini canlı takip edebiliyor.

Sivas’ın merkeze bağlı Akpınar köyü, son dönemde yaşanan hırsızlık vakalarının ardından kapsamlı bir güvenlik kamerası ağı kurarak dikkatleri üzerine çekti. Köyün farklı noktalarına yerleştirilen 14 kamera, 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alıyor. Hem muhtarlık hem de köylülerin katkısıyla hayata geçirilen sistem, köy sakinlerinin güvenliğini artırırken, Türkiye’de benzeri olmayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

14 KAMERALIK GÜVENLİK AĞI KÖYÜ ANBEAN İZLİYOR

Akpınar köyünde kurulan sistem, muhtarlık binasında oluşturulan izleme merkezinden sürekli takip ediliyor. Kameralardan alınan görüntüler köy içinde yaşanabilecek şüpheli hareketlere hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Uygulama, güvenliği güçlendirmesinin yanı sıra köy yaşamında ilk kez profesyonel ölçekte bir kamera ağı oluşturulmasıyla Türkiye’de örnek gösteriliyor.

GURBETTEKİ KÖYLÜLER İÇİN CANLI İZLEME DÖNEMİ

Köy dışında yaşayan Akpınarlı vatandaşlara özel bir şifre verilerek cep telefonlarından köyü canlı izleme imkânı sunuluyor. Bu özellik sayesinde gurbetteki vatandaşlar hem memleketleriyle bağlarını koruyor hem de köydeki gelişmeleri anlık olarak görebiliyor. Sistem aynı zamanda komşu köylerde yaşanan bazı olayların çözülmesine de destek sağladı.

 

MUHTAR: “TÜRKİYE’DE İLK DEFA BİZ UYGULADIK”

Akpınar Köyü Muhtarı Cabir Daşdemir, kamera ağının köy halkına büyük güven verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Son zamanlarda hırsızlık olayları arttığı için köyümüzü tamamen kamera sistemiyle donattık. 14 noktadan 24 saat kayıt alıyoruz ve tüm kameraları muhtarlıktan izliyoruz. İstanbul’da yaşayan köylülerimize de şifre vererek köyü canlı takip etmelerini sağladık. Bu ölçek ve kapsamda bir sistem hiçbir köyde yok. İlk defa biz hayata geçirdik.”

KÖYLÜLERDEN TAM DESTEK: “HEM GÜVEN HEM HUZUR GELDİ”

Köy sakinlerinden Ali Rıza Yaşar, kameraların yalnızca güvenliği artırmakla kalmadığını, çevre köylerdeki bazı olayların çözümüne de yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Köyümüzü daha güvenli hale getirmek için hep birlikte bu sistemi kurduk. Gurbetçilerden köyde yaşayanlara kadar herkes memnun. Başka köylerde yaşanan bazı olaylarda bile bizim kameralar çözüm sağladı.”

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
Genel
29 Kasım 2025
Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor. Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. […]

CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu
Genel
29 Kasım 2025
CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar […]

Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı
Genel
29 Kasım 2025
Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız” Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor. MARKET ÇALIŞANLARI RAFLARIN ARASINDA […]

Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti
Genel
29 Kasım 2025
Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis […]

Meteoroloji Uyardı: 1 İl Turuncu, 7 İl Sarı Kodla Sağanağa Hazırlansın
Genel
29 Kasım 2025
Meteoroloji Uyardı: 1 İl Turuncu, 7 İl Sarı Kodla Sağanağa Hazırlansın

Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, […]

Manisa’da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal Şehit Oldu
Genel
29 Kasım 2025
Manisa’da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal Şehit Oldu

Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte […]

00:00, 30 Kasım 2025
Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti
23:00, 29 Kasım 2025
Gelir Belgesiz 50 Bin TL’ye Kadar Nakit Destek
22:15, 29 Kasım 2025
Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”
22:00, 29 Kasım 2025
Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın
21:45, 29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!
21:15, 29 Kasım 2025
Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”
20:15, 29 Kasım 2025
Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”
20:00, 29 Kasım 2025
e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası