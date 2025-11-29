Sivas’ta Örnek Uygulama: Akpınar Köyü 7/24 Kamerayla İzleniyor

Artan hırsızlık olayları sonrası kurulan güvenlik ağı Türkiye’de ilk kez köy ölçeğinde uygulandı. Gurbetteki vatandaşlar bile köylerini canlı takip edebiliyor.
Sivas’ın merkeze bağlı Akpınar köyü, son dönemde yaşanan hırsızlık vakalarının ardından kapsamlı bir güvenlik kamerası ağı kurarak dikkatleri üzerine çekti. Köyün farklı noktalarına yerleştirilen 14 kamera, 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alıyor. Hem muhtarlık hem de köylülerin katkısıyla hayata geçirilen sistem, köy sakinlerinin güvenliğini artırırken, Türkiye’de benzeri olmayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.
Akpınar köyünde kurulan sistem, muhtarlık binasında oluşturulan izleme merkezinden sürekli takip ediliyor. Kameralardan alınan görüntüler köy içinde yaşanabilecek şüpheli hareketlere hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Uygulama, güvenliği güçlendirmesinin yanı sıra köy yaşamında ilk kez profesyonel ölçekte bir kamera ağı oluşturulmasıyla Türkiye’de örnek gösteriliyor.
Köy dışında yaşayan Akpınarlı vatandaşlara özel bir şifre verilerek cep telefonlarından köyü canlı izleme imkânı sunuluyor. Bu özellik sayesinde gurbetteki vatandaşlar hem memleketleriyle bağlarını koruyor hem de köydeki gelişmeleri anlık olarak görebiliyor. Sistem aynı zamanda komşu köylerde yaşanan bazı olayların çözülmesine de destek sağladı.
Akpınar Köyü Muhtarı Cabir Daşdemir, kamera ağının köy halkına büyük güven verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Son zamanlarda hırsızlık olayları arttığı için köyümüzü tamamen kamera sistemiyle donattık. 14 noktadan 24 saat kayıt alıyoruz ve tüm kameraları muhtarlıktan izliyoruz. İstanbul’da yaşayan köylülerimize de şifre vererek köyü canlı takip etmelerini sağladık. Bu ölçek ve kapsamda bir sistem hiçbir köyde yok. İlk defa biz hayata geçirdik.”
Köy sakinlerinden Ali Rıza Yaşar, kameraların yalnızca güvenliği artırmakla kalmadığını, çevre köylerdeki bazı olayların çözümüne de yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Köyümüzü daha güvenli hale getirmek için hep birlikte bu sistemi kurduk. Gurbetçilerden köyde yaşayanlara kadar herkes memnun. Başka köylerde yaşanan bazı olaylarda bile bizim kameralar çözüm sağladı.”
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor. Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. […]
Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar […]
Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız” Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor. MARKET ÇALIŞANLARI RAFLARIN ARASINDA […]
Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis […]
Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, […]
Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte […]