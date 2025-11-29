Pandemiden çok daha ağır olabilir!

Pastör Enstitüsü’nün medikal direktörü Marie-Anne Rameix-Welti, Avrupa’da hızla yayılan H5 kuş gribi vakalarının insana sıçraması durumunda Covid-19’dan çok daha yıkıcı bir pandeminin yaşanabileceğini açıkladı. Uzmanlar, insanlarda virüse karşı hiçbir doğal bağışıklığın bulunmamasının en büyük tehlike olduğunu vurguluyor.
Covid-19’un dünya genelindeki etkileri hâlâ devam ederken, küresel sağlık gündemine bu kez H5 kuş gribi virüsü damga vurdu. Pastör Enstitüsü’nden gelen kritik açıklamalar, özellikle Avrupa’da artan kuş gribi vakalarının yeni bir pandemiye dönüşebileceği endişesini artırdı. Uzmanlar, virüsün insanlara ve ardından insandan insana bulaşması hâlinde ortaya çıkacak tablonun Covid-19’dan çok daha ağır olabileceğini belirtiyor.
Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kuş gribi salgınları yeniden yükselişe geçti. Pastör Enstitüsü Medikal Direktörü Marie-Anne Rameix-Welti, H5 virüsünün insana bulaşma ihtimalinin giderek güçlendiğini ve en büyük endişenin virüsün insanlar arasında yayılmaya başlaması olduğunu söyledi. Bu senaryonun, dünya çapında benzeri görülmemiş bir sağlık krizine yol açabileceği ifade ediliyor.
Rameix-Welti, insanların H5 virüsüne karşı hiçbir doğal antikora sahip olmadığının altını çizerek bunun pandemiyi tetikleyebilecek en kritik unsur olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre, Covid-19’un ilk günlerinde görülen bağışıklık eksikliğinin çok daha keskin bir versiyonu H5 için geçerli.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2003’ten bu yana tespit edilen yaklaşık 1000 H5 vakasının ölüm oranı yüzde 48. Rameix-Welti, Covid-19’un özellikle yaşlı ve kronik hastalarda ağır seyrettiğini hatırlatarak H5 kuş gribinin ise çocuklardan yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarında ölümcül sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekti.
Uzman, “Eğer bu virüs insandan insana bulaşmaya başlarsa, yaşadığımız pandemiden çok daha ağır bir süreçle karşılaşabiliriz” dedi.
Kısa süre önce ABD’nin Washington eyaletinde kuş gribi tespit edilen bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu ölüm, virüsün insan sağlığı açısından ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu yeniden gündeme taşıdı.
Rameix-Welti, Covid-19 deneyiminin sağlık sistemlerine önemli bir refleks kazandırdığını belirterek “Aşı adaylarımız hazır. Bu tür bir salgında hızlı üretim süreçlerini devreye sokabilecek donanıma sahibiz” dedi.
Bilim dünyası henüz yaygın bir insan bulaşına rastlamasa da olası bir küresel salgın için hazırlıkların hızlandığı belirtiliyor.
