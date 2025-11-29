Yanlış sünnet organ kaybına kadar götürebilir! Uzmanlardan kritik uyarı: “Sünnetin yaşı var, dikkatle belirlenmeli”

Türkiye’de yaygın şekilde uygulanan sünnet işlemi, çoğu zaman basit bir operasyon gibi görülse de uzmanlar bunun hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan son derece hassas bir cerrahi işlem olduğuna dikkat çekiyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mesut Siğa, yanlış ellerde yapılan sünnetlerin sadece estetik sorunlara değil, idrar yolu yaralanmalarından kalıcı doku kayıplarına kadar uzanan ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti.
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mesut Siğa, sünnetin toplumda oldukça yaygın olmasına rağmen pek çok ailede farkındalığın düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Sünnetin mevsime göre belirlenmediğini söyleyen Dr. Siğa, “Sünnetin özel bir mevsimi yoktur. Çocuk için uygun zaman neyse o dönemde yapılabilir. Ancak belli yaş aralıkları dışında sünnet çok daha doğru sonuç verir” dedi.
Uzmanlara göre sünnet her yaşta yapılabilir gibi görünse de özellikle 3–6 yaş arası çocuklar için durum farklı. Bu dönemin psikolojik gelişim açısından kritik olduğunu vurgulayan Siğa, şu uyarıyı yaptı:
“Psikologlar 3–6 yaş grubunun sünnet için uygun olmadığını belirtiyor. Çocuk gelişiminde bu yaş aralığı hassas bir süreç. Bu nedenle mümkünse bu dönemde sünnetin ertelenmesini öneriyorum.”
Hem ruhsal hem de fizyolojik gelişimi etkileyen bu süreçte, yanlış bir zamanlama çocuğun ileriki yaşlarda travma yaşamasına sebep olabiliyor.
Dr. Siğa’ya göre sünnet sırasında yapılan en kritik hata, işlemin ehil olmayan kişilerce yapılması. Bu durum sadece estetik sorunlara değil, ciddi sağlık problemlerine de yol açabiliyor. Siğa, yaşanan komplikasyonları şöyle özetledi:
İdrar yolu ve çevre dokularda yaralanma
Kalıcı şekil bozuklukları
Tekrar cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonlar
Ciddi düzeyde doku ve organ kaybı
“Maalesef daha ağır organ kayıplarıyla sonuçlanan vakalar duyduk, biliyoruz” diyen Siğa, ailelere mutlaka uzman hekim tercih etme çağrısında bulundu.
Sünnet mutlaka hastane şartlarında,
Steril ortamda,
Çocuk cerrahisi veya üroloji uzmanları tarafından yapılmalı.
Sünnetin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Siğa, doğru zamanda, doğru yöntemle ve doğru uzman tarafından yapıldığında hem komplikasyon riskinin azaldığını hem de çocuğun süreci daha sağlıklı atlattığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
