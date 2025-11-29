Evi 10 dakikada toparlamanın 4 altın kuralı: Uzmanlardan hızlı ve etkili düzen formülleri

Yoğun bir günün ardından eve girdiğinizde sizi karşılayan dağınıklık, çoğu zaman stres seviyesini daha da artırıyor. Hele ki “Birazdan misafir geliyor” telaşı yaşanıyorsa durum daha da panik verici olabiliyor. Ancak uzmanlara göre, doğru stratejilerle kısa sürede etkili bir düzen oluşturmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte evi 10 dakikada toparlamayı mümkün kılan 4 pratik yöntem…

1. BİR PLAN YAPIN VE TEK BİR ALANA ODAKLANIN

Aynı anda evin her yerine saldırmak, işleri hızlandırmak yerine yavaşlatıyor. Uzmanlar, kısa sürede maksimum düzen için önce tek bir alan belirlemenin şart olduğunu vurguluyor.

Önce salon, ardından mutfak gibi tek tek ilerlemek motivasyonu artırıyor.

“Böl ve yönet” yöntemi, kaosu kontrol altına almanın en hızlı yolu olarak öne çıkıyor.

2. “BİR GİREN BİR ÇIKAN” KURALIYLA FAZLALIKLARDAN KURTULUN

Hızlı toparlamanın en etkili adımlarından biri, evdeki fazlalıkları anında elemek.

Aynı türden birden fazla eşya varsa kullanılmayanı ayırın.

İyi durumdaki eşyaları başkalarıyla paylaşmak veya bağışlamak hem alan açıyor hem de dağınıklığı kökten azaltıyor.

Evin genel düzenini uzun vadede koruyan en güçlü yöntemlerden biri.

3. TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERİ VE MEVSİM DIŞI EŞYALARI RUTİN ŞEKİLDE AYIRIN

Evdeki kalabalığın büyük kısmı aslında kullanılmayan ürünlerden geliyor.

Tarihi geçen gıdalar, dolapta unutulan kozmetikler ve mevsimi olmayan kıyafetler çoğu zaman görünmeyen dağınıklık yaratıyor.

Bu ürünleri düzenli olarak kontrol edip ayırmak, evi her zaman toplu gösteren pratik bir alışkanlık.

4. GİZLİ DEPOLAMA ALANLARINI KULLANIN

Göz önünde olmasını istemediğiniz eşyalar için hurçlar, kutular ve valizler harika birer kurtarıcı.

Nadir kullanılan ürünleri hurçlara yerleştirin.

Sezon dışı kıyafetleri valizlerin içine koyarak hem yer açın hem görüntü kirliliğini azaltın.

Küçük evlerde düzeni sağlamak açısından en etkili depolama yöntemlerinden biri.

DÜZENLİ EVBİR KAÇADIM UZAĞINIZDA

Sadece 10 dakikada bile evde ciddi bir fark yaratmak mümkün. Doğru planlama, fazlalıkları eleme ve pratik depolama yöntemleriyle hem hızlı toparlayabilir hem de uzun vadeli düzen sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi