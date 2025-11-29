Evi 10 dakikada toparlamanın 4 altın kuralı: Uzmanlardan hızlı ve etkili düzen formülleri

Yoğun bir günün ardından eve girdiğinizde sizi karşılayan dağınıklık, çoğu zaman stres seviyesini daha da artırıyor. Hele ki “Birazdan misafir geliyor” telaşı yaşanıyorsa durum daha da panik verici olabiliyor. Ancak uzmanlara göre, doğru stratejilerle kısa sürede etkili bir düzen oluşturmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte evi 10 dakikada toparlamayı mümkün kılan 4 pratik yöntem…
Aynı anda evin her yerine saldırmak, işleri hızlandırmak yerine yavaşlatıyor. Uzmanlar, kısa sürede maksimum düzen için önce tek bir alan belirlemenin şart olduğunu vurguluyor.
Önce salon, ardından mutfak gibi tek tek ilerlemek motivasyonu artırıyor.
“Böl ve yönet” yöntemi, kaosu kontrol altına almanın en hızlı yolu olarak öne çıkıyor.
Hızlı toparlamanın en etkili adımlarından biri, evdeki fazlalıkları anında elemek.
Aynı türden birden fazla eşya varsa kullanılmayanı ayırın.
İyi durumdaki eşyaları başkalarıyla paylaşmak veya bağışlamak hem alan açıyor hem de dağınıklığı kökten azaltıyor.
Evin genel düzenini uzun vadede koruyan en güçlü yöntemlerden biri.
Evdeki kalabalığın büyük kısmı aslında kullanılmayan ürünlerden geliyor.
Tarihi geçen gıdalar, dolapta unutulan kozmetikler ve mevsimi olmayan kıyafetler çoğu zaman görünmeyen dağınıklık yaratıyor.
Bu ürünleri düzenli olarak kontrol edip ayırmak, evi her zaman toplu gösteren pratik bir alışkanlık.
Göz önünde olmasını istemediğiniz eşyalar için hurçlar, kutular ve valizler harika birer kurtarıcı.
Nadir kullanılan ürünleri hurçlara yerleştirin.
Sezon dışı kıyafetleri valizlerin içine koyarak hem yer açın hem görüntü kirliliğini azaltın.
Küçük evlerde düzeni sağlamak açısından en etkili depolama yöntemlerinden biri.
Sadece 10 dakikada bile evde ciddi bir fark yaratmak mümkün. Doğru planlama, fazlalıkları eleme ve pratik depolama yöntemleriyle hem hızlı toparlayabilir hem de uzun vadeli düzen sağlayabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Kartal Belediyesi’nin “Dönüşüm Muhteşem Olacak” sloganıyla hayata geçirdiği “Atma Sat İkinci El Pazarı”, kadın emeğini destekleyen ve geri dönüşüm bilincini güçlendiren yapısıyla Neyzen Tevfik Meydanı’nda renkli bir buluşmaya dönüştü. Kartal Belediyesi, sürdürülebilir yaşamı teşvik eden çevre dostu projelerine aralıksız devam ederken “Atma Sat İkinci El Pazarı”nı Kartallılarla bir kez daha buluşturdu. Neyzen Tevfik Meydanı’nda kurulan […]
Kartal Belediyesi, ilçe esnafıyla önemli bir iş birliğine imza atarak “Kartallı Esnaflar Kadın ve Ailenin Yanında” projesini hayata geçirdi. Kadınlara ekonomik destek sağlarken esnafa da katkı sunmayı hedefleyen proje ile Kartallı kadınlar, anlaşmalı işletmelerden özel indirimlerle faydalanabilecek. Proje kapsamında ilk aşamada hastanelerden eğitim kurumlarına, giyim mağazalarından restoranlara, güzellik merkezlerinden düğün salonlarına kadar farklı sektörlerden 25 […]
Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Kadın Birliği temsilcileri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Nahda Hareketi temsilcisi, “Erdoğan’ın Türkiye’deki seçimlerini biz Tunus’ta büyük bir heyecanla, adeta kendi seçimimizmiş gibi takip ediyor ve dua ediyoruz.” dedi. ————— 62 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Kadın Birliği temsilcileri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret […]
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM Genel Kurulu’nda konuştu: “Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız” Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen 5. Genel Kurulu’nda Av. Dr. Canan Sarı yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başkanlık seçimiyle birlikte KADEM’in 3 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetimi de belirlendi. İstanbul […]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı (İBB Kültür), şehrin farklı noktalarında ücretsiz konserler düzenliyor. Beyoğlu Sineması ise ay boyunca kadın temalı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yönetmen koltuğunda kadınların oturduğu ya da odağına kadını alan filmlerin seyircilerle buluşacağı program kapsamında ilgi çekici söyleşiler de gerçekleştirilecek. Hem konserlerin hem de Beyoğlu Sineması […]
Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanırken, zarafetin ve şıklığın simgesi baget yüzükler, Sina Pırlanta’nın yılsonu kampanyalarıyla şimdi daha ulaşılabilir hale geliyor. Özel günlerde veya sadece kendinizi şımartmak istediğinizde tercih edebileceğiniz bu nadide tasarımlar, Sina Pırlanta’nın kalitesiyle birleşerek en değerli anlarınıza eşlik ediyor. Peki, baget yüzük modelleri neden bu kadar özel ve Sina Pırlanta’nın yılsonu fırsatları neler […]