Manisa’da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal Şehit Oldu

Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.
Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte görev yapan polis memuru Ali Barut da olay yerinde şehit olmuştu.
Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları, 15 Kasım’da rutin trafik kontrol görevi sırasında kaza geçirmişti. Resmi ekip aracının park halindeki bir tıra arkadan çarpması sonucu polis memuru Hatice Ünal ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
14 gündür tedavi altında bulunan Ünal, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazadaki şehit sayısı ikiye yükselmiş oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hatice Ünal, geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
Yerlikaya ayrıca, kazanın yaşandığı gün polis memuru Ali Barut’un da olay yerinde şehit olduğunu hatırlattı.
Şehadet haberi üzerine Emniyet Teşkilatı, kamu kurumları ve çok sayıda yetkili, polis memuru Hatice Ünal için taziye mesajları yayımladı. Ünal’ın meslektaşları, onun görevine bağlılığı ve çalışma disipliniyle örnek bir polis olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
