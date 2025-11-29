Meteoroloji Uyardı: 1 İl Turuncu, 7 İl Sarı Kodla Sağanağa Hazırlansın

Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ani taşkın riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

MUĞLA’DA TURUNCU KOD: ÇOK KUVVETL İ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Turuncu kodla uyarılan Muğla genelinde, yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede metrekareye 51–110 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülürken, ani sel, taşkın ve heyelan riskine karşı halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

ÇANAKKALE, BALIKES İR VE KIYI EGE’DE SAĞANAK GE Ç İŞLERİ

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre:

Çanakkale,

Bal ıkesir’in batı il çeleri,

İzmir,

Aydın,

Manisa’nın batısı,

Denizli’nin g üney ve bat ısı

gün boyunca aralıklı ve lokal kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.

Bu bölgelerde yağış miktarının metrekarede 21–60 kilogram seviyelerine ulaşabileceği belirtiliyor.

ANTALYA’DA YAĞIŞLAR Ö ĞLEDEN SONRA ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Akdeniz Bölgesi için yapılan son tahminler, Antalya’nın batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışların, gün içinde merkez ve doğu ilçelere doğru genişleyerek kuvvetli bir yapıya dönüşeceğini gösteriyor.

Meteoroloji, kentin genelinde yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini ve bölgesel risklerin artabileceğini bildirdi.

HORTUM, DOLU VE ŞİDDETLİ R ÜZGÂR UYARISI

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte görülebilecek diğer meteorolojik tehlikelere karşı da uyardı.

İlerleyen saatlerde:

Ani sel ve su baskını

Yıldırım

Yerel dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli r üzgâr

Ege’nin güney k ıyıları ve Antalya çevresinde hortum ihtimali

gibi risklerin artabileceği belirtilerek vatandaşların, tarım faaliyetleri yapanların ve denizcilerin temkinli olması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi