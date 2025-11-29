Süper Lig’de Şok Ayrılık: İlhan Palut Çaykur Rizespor’dan İstifa Etti

Kayserispor yenilgisinin ardından tribünlerden yükselen tepkiler teknik direktör İlhan Palut’u görevi bırakma kararı almaya itti.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olması, Karadeniz ekibinde sarsıcı bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Tribünlerden gelen sert tepkilerin ardından teknik direktör İlhan Palut, maç sonu basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Palut’un açıklamaları, camiada geniş yankı uyandırdı.
Çaykur Rizespor’un iç sahada aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası yaşanan atmosfer, uzun süredir devam eden baskıyı daha görünür hale getirdi. Rize tribünlerinden teknik ekibe yönelik eleştiriler yükselirken, İlhan Palut kameralar karşısına geçerek takımın başında devam etmeme kararı aldığını açıkladı.
Göreve yaklaşık iki buçuk yıl önce getirilen İlhan Palut, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:
“Bu akşam maçı değerlendirmek istemiyorum. Kendim ve ekibim adına konuşacak bir maç analizi yapmayı uygun bulmuyorum. 2.5 yıldır çok değerli insanlarla çalıştım, bu kulüp benim için özel bir yer. Ancak artık takımın yeni bir sese ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Belki farklı dokunuşlar, farklı bir yaklaşım gerekiyor. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat. Oyuncularıma, yöneticilerimize ve başkanımıza teşekkür ederim. Eğer kalbini kırdığım biri varsa hakkını helal etsin. Bu açıklamayı kulüpten izin almadan yapıyorum.”
Palut’un ani istifası, Çaykur Rizespor yönetimini kısa sürede yeni teknik direktör arayışına yöneltti. Kulüpte önümüzdeki günlerde hem teknik ekip hem de takım yapılanması açısından önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
