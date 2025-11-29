Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız”
Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor.
Mağazada rutin düzenleme yapan çalışanlar, ürünlerin arasında küçük bir muska olduğunu fark etti. Durum mağaza yöneticilerine iletilirken, içeriğindeki ifadelerin olumsuz olduğu iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.
Olay sonrası marketin sosyal medya hesabından oldukça sert ve dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Açıklamada, mağazaya yönelik şikayetlere göndermede bulunulan şu ifadeler yer aldı:
“Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, CİMER’e yazdınız o da olmadı. Yetmedi, muska bile bıraktınız. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. ‘Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah’a sığınırım.’”
Paylaşımda ayrıca mağaza ürünlerini boykot eden bazı gruplara yönelik göndermeler yapıldığı da görüldü.
Marketin açıklaması hem tepkilere hem de destek mesajlarına konu olurken, kullanıcılar muskanın kim tarafından bırakılmış olabileceğine dair çeşitli yorumlar yaptı. Ancak şu ana kadar olayı gerçekleştiren kişiye dair herhangi bir tespit yapılamadığı öğrenildi.
Şu ana dek ne zabıta ne de farklı bir kurum tarafından olayla ilgili resmî bir incelemenin başlatıldığına dair bilgi bulunmuyor. Market yönetimi ise konuyu “misyonlarına karşı yapılan bir girişim” olarak değerlendirdiklerini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
