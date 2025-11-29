Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Dünyadan » Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”

Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasındaki güvenlik risklerinin arttığını belirterek tüm havayollarına, pilotlara ve bölgedeki yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik sert bir uyarı yaptı. ABD, olası kara operasyonuna dair en net işareti de bu açıklamayla verdi.

ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yükselirken, Washington yönetiminden dikkat çeken yeni bir adım geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahasına ilişkin kapsamlı bir NOTAM yayımlayarak tüm irtifalarda uçuş yapan havayolu şirketlerini artan askerî faaliyetler konusunda uyardı. Başkan Trump ise yayımlanan duyurunun ardından yaptığı açıklamada, “Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları dikkatli olsun” ifadeleriyle hem operasyon sinyali verdi hem de bölgedeki risklerin arttığını vurguladı.

FAA’DAN KRİTİK NOTAM: 72 SAAT ÖNCEDEN BİLGİ VERİN

FAA tarafından yayınlanan havacılık duyurusunda, Venezuela ve çevresindeki güvenlik durumunun son haftalarda belirgin şekilde kötüleştiği ifade edildi. Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) faaliyet gösteren tüm uçaklar için tehditlerin hem havada hem de yerde “potansiyel risk” oluşturduğu belirtilerek havayollarına dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgeye yönelik uçuş planı bulunan şirketlerin en az 72 saat önceden FAA’ya bilgi vermesi gerektiği de vurgulandı.

TRUMP’TAN SERT MESAJ: “OPERASYON ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAK

Başkan Trump, askeri yetkililerle gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda Venezuela’ya yönelik olası kara operasyonuna ilişkin açık bir mesaj verdi.

Trump, son dönemde uyuşturucu kaçakçılığının kara üzerinden arttığını belirterek, “Deniz yoluyla girişler neredeyse durdu. Şimdi onları kara yolunda da durduracağız. Bu operasyon çok yakında başlayacak” dedi.

“HAVAYOLLARI, PİLOTLAR VE KAÇAKÇILAR… HERKES DİKKATE ALSIN”

Trump’ın en dikkat çeken sözleri ise duyuruyu yaptığı anlara damga vurdu. Başkan, sert bir dille yaptığı konuşmada,

“Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçılarına sesleniyorum: Dikkate alın.”

ifadelerini kullanarak hem havacılık sektörünü hem de bölgede yasa dışı faaliyetlerde bulunanları hedef aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

ABD’de sıra dışı olay: Bir erkek, 5 eski sevgilisiyle sırayla boks maçı yaptı!
Dünyadan
29 Kasım 2025
ABD’de sıra dışı olay: Bir erkek, 5 eski sevgilisiyle sırayla boks maçı yaptı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedildiği belirtilen sıra dışı bir boks karşılaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir erkek, geçmişte ilişki yaşadığı beş eski kız arkadaşıyla ringe çıkıp sırayla boks maçı yaptı. “Eski sevgili hesaplaşması” olarak yorumlanan karşılaşma, kısa sürede dünya genelinde tartışma konusu haline geldi. BEŞ ESKİ SEVGİLİYLE AYNI RİNGE ÇIKTI Videolarda adamın, koruyucu başlık ve […]

Almanya’nın ‘Sığınma’ Çelişkisi: Filistinli Bebek Reddedildi, Gazze’den Gelen 8 Eşeğe Kapılar Açıldı
Dünyadan
28 Kasım 2025
Almanya’nın ‘Sığınma’ Çelişkisi: Filistinli Bebek Reddedildi, Gazze’den Gelen 8 Eşeğe Kapılar Açıldı

Berlin yönetiminin Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini “güvenlik riski” gerekçesiyle reddederken, Gazze’den getirilen sekiz eşeğe sığınma hakkı vermesi Almanya’da sert tartışmalara yol açtı. Almanya’nın Gazze politikası bu kez hayvan ve insanlara yönelik farklı uygulamalar nedeniyle gündemde. Berlin yönetimi, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Filistinli bir bebeğin ülkeye girişini reddetti. Ancak aynı dönemde, 2023’ten bu yana Gazze’den […]

Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”
Dünyadan
28 Kasım 2025
Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü mesajında göçmen politikalarına ilişkin radikal açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformundan yayımladığı metinde bazı valileri ve Demokrat Partili isimleri hedef alırken, “Üçüncü dünya ülkelerinden göçü tamamen durduracağız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ulusal gündeminin öne çıktığı Şükran Günü’nde yaptığı açıklamayla yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Geleneksel mesajların aksine […]

Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi
Dünyadan
28 Kasım 2025
Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti. Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli […]

Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti
Dünyadan
28 Kasım 2025
Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Sosyal medyada yürüttüğü “kilo alma deneyi” ile binlerce takipçinin ilgisini çeken 30 yaşındaki Rus fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, ağır fast food diyetinin ardından hayatını kaybetti. Bir ayı aşkın süredir “günlük 10 bin kalorilik” meydan okumasını sürdüren Nuyanzin’in, uykusunda kalp yetmezliği geçirdiği tespit edildi. Doktora gitmeyi planladığını söylemesinin üzerinden sadece bir gün geçmişti. 10 BİN KALORİLİK […]

Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok
Dünyadan
27 Kasım 2025
Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 bloklu konut kompleksinde çıkan büyük yangın kent tarihinin en ağır felaketlerinden birine dönüştü. Yetkililer, 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, 280 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığını açıkladı. Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan “Wang Fuk Court” isimli çok katlı siteyi dün öğle saatlerinde saran yangın, kısa sürede tüm bloklara yayılarak büyük […]

00:00, 30 Kasım 2025
Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti
23:10, 29 Kasım 2025
Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”
23:00, 29 Kasım 2025
Gelir Belgesiz 50 Bin TL’ye Kadar Nakit Destek
22:15, 29 Kasım 2025
Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”
22:00, 29 Kasım 2025
Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın
21:45, 29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!
21:15, 29 Kasım 2025
Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”
20:45, 29 Kasım 2025
CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu