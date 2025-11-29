Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasındaki güvenlik risklerinin arttığını belirterek tüm havayollarına, pilotlara ve bölgedeki yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik sert bir uyarı yaptı. ABD, olası kara operasyonuna dair en net işareti de bu açıklamayla verdi.

ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yükselirken, Washington yönetiminden dikkat çeken yeni bir adım geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahasına ilişkin kapsamlı bir NOTAM yayımlayarak tüm irtifalarda uçuş yapan havayolu şirketlerini artan askerî faaliyetler konusunda uyardı. Başkan Trump ise yayımlanan duyurunun ardından yaptığı açıklamada, “Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları dikkatli olsun” ifadeleriyle hem operasyon sinyali verdi hem de bölgedeki risklerin arttığını vurguladı.

FAA’DAN KRİTİK NOTAM: 72 SAAT ÖNCEDEN B İLGİ VERİN

FAA tarafından yayınlanan havacılık duyurusunda, Venezuela ve çevresindeki güvenlik durumunun son haftalarda belirgin şekilde kötüleştiği ifade edildi. Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) faaliyet gösteren tüm uçaklar için tehditlerin hem havada hem de yerde “potansiyel risk” oluşturduğu belirtilerek havayollarına dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgeye yönelik uçuş planı bulunan şirketlerin en az 72 saat önceden FAA’ya bilgi vermesi gerektiği de vurgulandı.

TRUMP’TAN SERT MESAJ: “OPERASYON ÇOK YAKINDA BA ŞLAYACAK

Başkan Trump, askeri yetkililerle gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda Venezuela’ya yönelik olası kara operasyonuna ilişkin açık bir mesaj verdi.

Trump, son dönemde uyuşturucu kaçakçılığının kara üzerinden arttığını belirterek, “Deniz yoluyla girişler neredeyse durdu. Şimdi onları kara yolunda da durduracağız. Bu operasyon çok yakında başlayacak” dedi.

“HAVAYOLLARI, PİLOTLAR VE KA ÇAKÇILAR… HERKES D İKKATE ALSIN”

Trump’ın en dikkat çeken sözleri ise duyuruyu yaptığı anlara damga vurdu. Başkan, sert bir dille yaptığı konuşmada,

“Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçılarına sesleniyorum: Dikkate alın.”

ifadelerini kullanarak hem havacılık sektörünü hem de bölgede yasa dışı faaliyetlerde bulunanları hedef aldı.

Kaynak: Haber Merkezi