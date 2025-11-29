CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada beklenen karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, her iki sanık hakkında da “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Davanın karar duruşmasında sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Özdemir ailesinin kentsel sit alanında izinsiz yapılaşma yaptığına yönelik iddianın somut delillerle desteklenemediğini belirtti.

Bu nedenle hem Burak Özdemir hem de babası İsmail Özdemir’in ayrı ayrı beraatine karar verildi.

İDDİANAMEDE NELER VARDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayet üzerine yapılan incelemede ilgili alana girilemediği, dışarıdan bakıldığında yapının inşaat halinde olduğu ve çalışmaların henüz tamamlanmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Ayrıca taşınmazın kentsel sit alanında bulunması nedeniyle yapılan uygulamalara ilişkin geçerli bir izin belgesine rastlanmadığı ve 2019 yılı görünümünden farklılaşan işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu aktarılmıştı.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, CZN Burak ve babasının “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçunu işlediklerini iddia ederek iki ismin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mahkemenin beraat kararıyla birlikte dava sonuçlanmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi