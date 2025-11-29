Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu

Konut almak isteyenlere müjde! Türkiye Finans, faizsiz konut finansmanı kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,3’ten başlayan kâr oranlarıyla dikkat çekiyor. Sıfır ve ikinci el konutlarda farklı finansman oranları uygulanıyor.
Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, bankaların sunduğu alternatif finansman modelleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Katılım bankacılığı alanında hizmet veren Türkiye Finans, yüksek faizli kredi kullanmak istemeyen vatandaşlar için faizsiz, 120 ay vadeli konut finansmanı seçeneğini öne çıkarıyor. Bankanın sunduğu kâr oranları, konutun niteliğine ve ekspertiz değerine göre değişiklik gösteriyor.
Türkiye Finans’ın sağladığı konut finansmanında:
Başlangıç kâr oranı: %3,3
En yüksek kâr oranı: %4 ve üzeri (konut türüne, müşteri durumuna ve vade süresine göre)
Vade süresi: 120 aya (10 yıl) kadar
Finansman tutarı: Konutun ekspertiz değerine göre belirleniyor.
Faizsiz modelde geri ödeme “kâr payı” üzerinden hesaplanırken, geri ödeme planı müşterinin gelir durumuna göre şekillendirilebiliyor.
Finansman oranları, konutun sıfır ya da ikinci el olmasına göre önemli ölçüde değişiyor:
Sıfır konutlarda:
Ekspertiz değeri 5 milyon TL altı konutlarda maksimum %90 finansman imkanı
Değer 20 milyon TL’yi aşınca finansman oranı %50’ye düşüyor
İkinci el konutlarda:
Ekspertiz değeri 1 milyon TL altı konutlarda %90’a kadar finansman
5 milyon TL ve üzerindeki konutlarda finansman oranı %50’ye kadar geriliyor
10 milyon TL üzerindeki ikinci el konutlar için finansman sağlanmıyor
Türkiye Finans’ın açıkladığı örnek hesaplamaya göre:
Kâr oranı: %3,34
Aylık taksit: Yaklaşık 34.000 TL
Kredi tahsis ücreti: 5.000 TL
Ekspertiz ücreti: Ortalama 11.000 TL
Bu şartlarda 1 milyon TL finansman kullanan bir müşterinin:
10 yıl sonunda toplam geri ödemesi → 4 milyon 87 bin TL oluyor.
Finans uzmanlarına göre, faizsiz konut finansmanı özellikle yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif sunuyor. Ancak uzun vadede yüksek kâr payı nedeniyle toplam geri ödeme tutarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
