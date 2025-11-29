Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık turizminde dünya çapında tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını belirterek “Her yıl 3,5 milyon insan tedavi için ülkemize geliyor” dedi. Bakan, Mersin’e yapılan sağlık yatırımlarına da dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı’nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin sağlık alanındaki yükselişine ve Mersin’e kazandırılan yeni yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, özellikle sağlık turizminin geldiği noktaya dikkat çekerek, “Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının başında kentteki sağlık altyapısına değinen Bakan Memişoğlu, 2002’den bu yana Mersin’e 16 yeni hastane kazandırıldığını hatırlattı.
1500 yataklı Mersin Şehir Hastanesi’nin bölgedeki en büyük sağlık yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan, sürmekte olan projelerle birlikte sağlık kapasitesinin daha da güçlendirildiğini söyledi.
Memişoğlu, 2002’de Mersin’de yalnızca 14 ambulans bulunduğunu, bugün ise bu sayının 122’ye ulaştığını belirtti.
Kente 20 yeni ambulans daha tahsis edileceğini bildiren Bakan, bunlardan 8’inin teslim edildiğini, 12’sinin ise yolda olduğunu ifade etti.
Kentte devam eden projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Avrupa’da bazı hastaların bir yıl randevu beklediğini belirten Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik ve hız açısından üstünlüğüne dikkat çekti.
Bakan, “Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biriyiz” diyerek Türkiye’nin sağlık turizmindeki güçlü konumunu yeniden vurguladı
Memişoğlu, Mersin’de 7 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirterek bu merkezlerde verilen hizmetlere dikkat çekti.
Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, kanser taramaları ve ebe okulları gibi birçok uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Bakan, “Tüm bu hizmetlere MHRS üzerinden randevu alınabiliyor” dedi.
Bakan, toplum sağlığını tehdit eden alışkanlıklara da değinerek sigara kullanımının yaygınlığına dikkat çekti:
“Her üç kişiden biri sigara içiyor. Lütfen sigarayı bıraktırmaya destek olun. Sağlıklı beslenme ve günlük hareket alışkanlığı artık kaçınılmaz.”
Türkiye’nin 1,5 milyon sağlık çalışanı ile güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Memişoğlu, “Bu ekip büyük bir özveriyle çalışıyor. Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkalım” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
