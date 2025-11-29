Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık turizminde dünya çapında tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını belirterek “Her yıl 3,5 milyon insan tedavi için ülkemize geliyor” dedi. Bakan, Mersin’e yapılan sağlık yatırımlarına da dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı’nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin sağlık alanındaki yükselişine ve Mersin’e kazandırılan yeni yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, özellikle sağlık turizminin geldiği noktaya dikkat çekerek, “Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

MERSİN’E 16 HASTANE VE 1500 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Konuşmasının başında kentteki sağlık altyapısına değinen Bakan Memişoğlu, 2002’den bu yana Mersin’e 16 yeni hastane kazandırıldığını hatırlattı.

1500 yataklı Mersin Şehir Hastanesi’nin bölgedeki en büyük sağlık yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan, sürmekte olan projelerle birlikte sağlık kapasitesinin daha da güçlendirildiğini söyledi.

“MERS İN’DE AMBULANS FİLOSU 14’TEN 122’YE ÇIKTI”

Memişoğlu, 2002’de Mersin’de yalnızca 14 ambulans bulunduğunu, bugün ise bu sayının 122’ye ulaştığını belirtti.

Kente 20 yeni ambulans daha tahsis edileceğini bildiren Bakan, bunlardan 8’inin teslim edildiğini, 12’sinin ise yolda olduğunu ifade etti.

Kentte devam eden projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Erdemli’ye 600 yataklı yeni devlet hastanesi : 1,5 yıl i çinde tamamlanacak.

Silifke Devlet Hastanesi’ne 200 yatak ekleniyor.

Mezitli Devlet Hastanesi’nin yüzde 95’i tamamland ı, 2026 başında hizmete a ç ılacak.

“SAĞLIK TURİZMİNDE D ÜNYANIN L İDERLERİNDEN BİRİYİZ”

Avrupa’da bazı hastaların bir yıl randevu beklediğini belirten Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik ve hız açısından üstünlüğüne dikkat çekti.

Bakan, “Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biriyiz” diyerek Türkiye’nin sağlık turizmindeki güçlü konumunu yeniden vurguladı

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ VE ÜCRETS İZ HİZMETLER

Memişoğlu, Mersin’de 7 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirterek bu merkezlerde verilen hizmetlere dikkat çekti.

Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, kanser taramaları ve ebe okulları gibi birçok uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Bakan, “Tüm bu hizmetlere MHRS üzerinden randevu alınabiliyor” dedi.

SİGARA VE HAREKETSİZ YAŞAM UYARISI

Bakan, toplum sağlığını tehdit eden alışkanlıklara da değinerek sigara kullanımının yaygınlığına dikkat çekti:

“Her üç kişiden biri sigara içiyor. Lütfen sigarayı bıraktırmaya destek olun. Sağlıklı beslenme ve günlük hareket alışkanlığı artık kaçınılmaz.”

“T ÜRK İYE’DE 1,5 MİLYON SAĞLIK ÇALI ŞANI VAR”

Türkiye’nin 1,5 milyon sağlık çalışanı ile güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Memişoğlu, “Bu ekip büyük bir özveriyle çalışıyor. Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkalım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi