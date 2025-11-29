15 Cezalı ve 3 Sakatla Sahaya Çıktılar, Rakibe 6 Gol Attılar!

TFF 3. Lig’de büyük eksiklerle maça çıkan 12 Bingölspor, 15 cezalı ve 3 sakat oyuncusuna rağmen Kahramanmaraşspor’u 6–1 yenerek haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı. Takım, bu sonuçla liderliğini de korudu.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 13. haftasında Kahramanmaraşspor ile 12 Bingölspor arasında oynanan mücadele, sahada eksiklerle boğuşan ancak pes etmeyen bir takımın hikâyesine dönüştü. 15 futbolcusu ceza alan, 3 oyuncusu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 12 Bingölspor, tüm zorluklara rağmen rakibini 6–1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

6 GOLLÜ GÖSTER İ: NİZAM VE ŞAHİN DAMGA VURDU

Kahramanmaraş’taki karşılaşmada 12 Bingölspor’un golleri Berk Ali Nizam ve Osman Şahin’den geldi.

Berk Ali Nizam: 19, 49, 74

Osman Şahin: 35, 65, 80

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 69. dakikada Sergen İlhan kaydetti.

Eksik kadroya rağmen oyunda üstünlüğü elden bırakmayan 12 Bingölspor, sergilediği futbol ile alkış topladı.

LİDERLİĞİNİ BIRAKMIYOR

Alınan bu farklı galibiyetle 12 Bingölspor puanını 28’e yükseltti ve haftayı lider tamamladı. Kahramanmaraşspor ise 7 puanda kaldı.

BAŞKAN ÖZTÜRHAN’DAN NET MESAJ: “O KUPA BU ŞEHRE GELECEK”

Maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan 12 Bingölspor Başkanı Engin Özturhan, takımın iradesine vurgu yaptı:

“15 cezalı, 3 sakat… Ne fark eder? Biz söz verdik. Şartlar ne olursa olsun hep dik duracağız. O kupa bu şehre gelecek.”

Kaynak: Haber Merkezi