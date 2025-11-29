Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!

Ocak transfer dönemi öncesi Galatasaray’da ayrılık rüzgârı esiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un üç oyuncu için “yollar ayrılsın” raporu sunduğu öne sürüldü. Yusuf Demir’in davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddiası ise dikkat çekti.

Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Galatasaray’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması hız kazanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un, performans düşüklüğü ve disiplin sorunları gerekçesiyle üç futbolcunun takımdan ayrılması yönünde rapor verdiği iddia edildi. Özellikle Yusuf Demir’in son haftalardaki tavırları, kulüp içinde büyük tartışma yarattı.

“TRİP ATTI” İDDİASI: YUSUF DEMİR KADROYA ALINMADI

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre; genç oyuncu Yusuf Demir, Gençlerbirliği maçında oyundan alınınca tepki gösterdi ve Union SG karşılaşmasında bu nedenle kadroya dahil edilmedi.

Demir’in “sağ dizimde ağrı var” diyerek değişikliğe itiraz ettiği, ancak uzun süredir bu sorunla oynadığı için teknik ekibin açıklamayı inandırıcı bulmadığı ifade edildi.

Kulübe yakın kaynaklar, hem performans düşüklüğü hem de son tutumları nedeniyle Galatasaray’ına Ocak ayında Yusuf Demir ile yolları ayırma kararı aldığını vurguluyor.

BERKAN KUTLU YOL AYRIMINDA

Sezon başından bu yana istenen katkıyı veremediği değerlendirilen Berkan Kutlu için de ayrılık ihtimali güçlendi.

Orta sahadaki rekabette geri planda kalan Berkan için Gençlerbirliği’nin devreye girdiği, görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Berkan’ın transfer listelerinde olduğunu doğruladı.

AHMED KUTUCU DA AYRILABİLİR

Eyüpspor’dan transfer edilen Ahmed Kutucu da takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer alıyor.

Hem kanat hem forvette görev yapmasına rağmen beklenen performansı sergileyemeyen Kutucu’nun rotasyonda yeterince güven vermediği, bu nedenle devre arasında çözüm bulunmasının planlandığı belirtiliyor.

DEVRE ARASI GALATASARAY’DA ÇOK HAREKETL İ GE ÇECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, ayrılacak oyuncuların durumuna göre Ocak ayında kadroyu güçlendirmek için aktif bir transfer sürecine hazırlanıyor.

Okan Buruk’un yeni planlamasında enerjik, mücadele gücü yüksek ve rekabetçi isimlere ağırlık verileceği ifade ediliyor.

