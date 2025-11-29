Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bayraktar, Türkiye’nin artık doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını LNG yoluyla karşılayabilecek güce ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin doğal gaz altyapısında son yıllarda yapılan yatırımlar etkisini gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG tesislerinin hem kapasite hem de tedarik çeşitliliği açısından ülkeyi önemli bir noktaya taşıdığını belirterek, “Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir seviyeye geldi” açıklamasında bulundu. Bayraktar, LNG kapasitesinin en soğuk kış günlerinde bile hanelerin tüm ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaştığını vurguladı.

161 MİLYON METREK ÜPLÜK GAZLA ŞTIRMA KAPASİTESİNE ÇIKI Ş

Türkiye’nin LNG altyapısında büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Bayraktar, iki kara LNG terminali ve üç FSRU olmak üzere toplam beş tesiste LNG alınabildiğini söyledi.

2016’da günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesi, yapılan yatırımlarla yaklaşık beş kat artarak 161 milyon metreküpe ulaştı.

“DOĞAL GAZ İHTİYACININ YARISI LNG’DEN KARŞILANABİLİR”

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin LNG tedarikinde önemli bir esneklik kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibariyle Türkiye, doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi.”

Bu kapasite sayesinde Türkiye’nin farklı bölgelerden uygun maliyetli gaz tedarik etme imkânı da genişliyor.

EN SOĞUK G ÜNLERDE HANELER İN TAMAMI LNG İLE BESLENEBİLİYOR

Bayraktar, Türkiye’nin tüketimin zirve yaptığı yoğun kış günlerinde günlük ortalama 330 milyon metreküp doğal gaza ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, LNG kapasitesinin bu ihtiyacın tamamını konutlar açısından karşılayabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Bu durum, enerji arz güvenliği açısından stratejik bir avantaj oluşturuyor.

GAZ ALMA KAPASİTESİ 495 MİLYON METREK ÜP OLDU

Türkiye’nin yalnızca LNG değil, genel gaz giriş altyapısında da güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Bayraktar, ulusal gaz şebekesine giriş noktası sayısının 14’e çıkarıldığını belirtti.

Bakan, toplam günlük gaz alma kapasitesinin 495 milyon metreküpe yükseldiğini de açıkladı.

T ÜRK İYE’YE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Doğal gazın sıvılaştırılarak 600 kat küçültülmesi, LNG’nin dünya genelinde kolay taşınabilir bir kaynak haline gelmesini sağlıyor.

Türkiye’nin hem LNG terminalleri hem de FSRU üniteleri sayesinde dünyanın farklı noktalarından gaz tedarik edebildiğini belirten Bayraktar, bu sistemin hem arz güvenliği hem de maliyet açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

