Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor.
Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği bilgilere göre, İsrail’e ait savaş uçağı bölgeyi vururken, saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen sınır hattındaki gerilim aylardır devam ediyor.
Lübnan kaynakları, İsrail’in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiğini ve özellikle güney bölgelerde saldırıların sürdüğünü belirtiyor.
İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılar başlatmış, bu saldırılar Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda:
Ateşkese rağmen 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirilen 5 tepe hâlâ İsrail işgali altında bulunuyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 arasındaki bir yıllık dönemde İsrail’in ateşkes ihlalleri kapsamında gerçekleştirdiği saldırılarda:
Bu son saldırının bilançosuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar […]
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasındaki güvenlik risklerinin arttığını belirterek tüm havayollarına, pilotlara ve bölgedeki yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik sert bir uyarı yaptı. ABD, olası kara operasyonuna dair en net işareti de bu açıklamayla verdi. ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yükselirken, Washington yönetiminden dikkat çeken yeni bir adım geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi […]
Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız” Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor. MARKET ÇALIŞANLARI RAFLARIN ARASINDA […]
Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis […]
Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, […]
Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte […]