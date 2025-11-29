Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor.

Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği bilgilere göre, İsrail’e ait savaş uçağı bölgeyi vururken, saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ATEŞKES İHLALİ SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen sınır hattındaki gerilim aylardır devam ediyor.

Lübnan kaynakları, İsrail’in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiğini ve özellikle güney bölgelerde saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

BÖLGEDEKİ TARİHSEL GERİLİM: 2023’TEN 2025’E

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılar başlatmış, bu saldırılar Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda:

  • 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş,
  • yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirilen 5 tepe hâlâ İsrail işgali altında bulunuyor.

SON BİR YILDA 335 ÖLÜ, 973 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 arasındaki bir yıllık dönemde İsrail’in ateşkes ihlalleri kapsamında gerçekleştirdiği saldırılarda:

  • 335 kişinin hayatını kaybettiğini,
  • 973 kişinin yaralandığını açıkladı

Bu son saldırının bilançosuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu
Genel
29 Kasım 2025
CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

Ünlü işletmeci CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. İki isim de haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan şef ve işletmeci CZN Burak (Muhammed Burak Özdemir) ile babası İsmail Özdemir’in, kentsel sit alanında izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle 5 yıla kadar […]

Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”
Dünyadan
29 Kasım 2025
Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasındaki güvenlik risklerinin arttığını belirterek tüm havayollarına, pilotlara ve bölgedeki yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik sert bir uyarı yaptı. ABD, olası kara operasyonuna dair en net işareti de bu açıklamayla verdi. ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yükselirken, Washington yönetiminden dikkat çeken yeni bir adım geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi […]

Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı
Genel
29 Kasım 2025
Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Market yönetiminden dikkat çeken açıklama: “Zabıtaya yazdınız, CİMER’e bildirdiniz, muska bile bıraktınız” Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde bir yapı marketin rafları arasında bulunan muska, hem çalışanları hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Kötü niyet içerdiği değerlendirilen muskayla ilgili market yönetiminin yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği ise hâlâ bilinmiyor. MARKET ÇALIŞANLARI RAFLARIN ARASINDA […]

Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti
Genel
29 Kasım 2025
Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis […]

Meteoroloji Uyardı: 1 İl Turuncu, 7 İl Sarı Kodla Sağanağa Hazırlansın
Genel
29 Kasım 2025
Meteoroloji Uyardı: 1 İl Turuncu, 7 İl Sarı Kodla Sağanağa Hazırlansın

Muğla’da turuncu kodlu alarm verilirken, 7 ilde sarı kodla sağanak, sel ve hortum riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerde etkisini artıran yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sistemi kapsamında 1 il için turuncu, 7 il için sarı kod verilirken, kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, […]

Manisa’da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal Şehit Oldu
Genel
29 Kasım 2025
Manisa’da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal Şehit Oldu

Görev sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Manisa’da 15 Kasım 2025’te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ünal’ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu duyurdu. Kazada, aynı ekipte […]

00:00, 30 Kasım 2025
Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti
23:00, 29 Kasım 2025
Gelir Belgesiz 50 Bin TL’ye Kadar Nakit Destek
22:15, 29 Kasım 2025
Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”
22:00, 29 Kasım 2025
Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın
21:45, 29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!
21:15, 29 Kasım 2025
Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”
20:00, 29 Kasım 2025
e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası
19:15, 29 Kasım 2025
Evi 10 dakikada toparlamanın 4 altın kuralı: Uzmanlardan hızlı ve etkili düzen formülleri