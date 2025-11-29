Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, ateşkes ihlallerinin bir yılda bini aştığı belirtiliyor.

Lübnan’ın güney sınırı yine İsrail hava saldırısının hedefi oldu. İsrail ordusu, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen bu sabah Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği bilgilere göre, İsrail’e ait savaş uçağı bölgeyi vururken, saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ATEŞKES İHLALİ S ÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen sınır hattındaki gerilim aylardır devam ediyor.

Lübnan kaynakları, İsrail’in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiğini ve özellikle güney bölgelerde saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

BÖLGEDEK İ TARİHSEL GERİLİM: 2023’TEN 2025’E

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılar başlatmış, bu saldırılar Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda:

4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş,

yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirilen 5 tepe hâlâ İsrail işgali altında bulunuyor.

SON BİR YILDA 335 ÖLÜ, 973 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 arasındaki bir yıllık dönemde İsrail’in ateşkes ihlalleri kapsamında gerçekleştirdiği saldırılarda:

335 kişinin hayatını kaybettiğini,

973 kişinin yaralandığını a ç ıkladı

Bu son saldırının bilançosuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi