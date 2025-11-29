Kartal Gazetesi

Anasayfa » Genel » Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Yayınlanma:
Dilara Keskin Yönetici
Cadde Üzerinde Büyük Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı.

Zonguldak’ta akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan olay, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görgü tanıklarına göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda kişi birbirine saldırınca cadde üzerinde büyük panik yaşandı. Vatandaşlar olaydan uzaklaşmaya çalışırken çevredeki dükkanlar da hızlıca kepenk indirdi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorlanınca biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Biber gazının etkisiyle taraflar geri çekildi ve kavga kontrol altına alındı.

KAVGAYA KARIŞANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Müdahalenin ardından kavgaya karışan kişilerin tamamı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

