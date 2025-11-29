Kartal Gazetesi

Anasayfa » Genel » Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”

Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”

Fransa merkezli savunma platformu Militaire, Türkiye’nin yerli ana muharebe tankı Altay’ı mercek altına alan geniş bir analiz yayımladı. Raporda Altay, hem üretim kapasitesi hem de teknik kabiliyetleriyle Avrupa gündeminin “yeni ağır sınıf oyuncusu” olarak tanımlandı.

Türkiye’nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı yerli ana muharebe tankı Altay, Avrupa’da yankı uyandırmaya devam ediyor. Fransa’nın saygın savunma sanayi sitelerinden Militaire, Altay’ı kapak konusu yaptığı analizinde Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine özel bir bölüm ayırdı. Raporda, seri üretime geçişin “Türkiye’yi ağır sınıf tank üreten ülkeler ligine taşıdığı” değerlendirmesi yer aldı.

‘TÜRKİYE AĞIR SINIF TANK ÜRETEN ÜLKELER KULÜBÜNE GİRDİ’

Militaire’in “Türkiye kulübe katılıyor” başlığıyla yayımladığı analizde, 65 ton ağırlığındaki Altay’ın seri üretim hattına girmesinin Ankara açısından kritik bir eşik olduğu vurgulandı. Altay’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen ilk iki prototipi ise Türkiye’nin modern zırhlı kapasitesinde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak nitelendirildi.

‘MODERN ZIRHLI GÜÇTE STRATEJİK SIÇRAMA’

Analize göre Altay’ın üretildiği BMC fabrikasında ayda 8, yılda 96 tank üretilebiliyor. Bunun yanında her ay yaklaşık 10 adet 8×8 zırhlı araç Altuğ’un banttan indiğine dikkat çekildi. 1.500’den fazla mühendis ve teknisyenin görev aldığı bu süreç, Militaire tarafından “Türkiye’nin savunma sanayi ekosisteminin büyüklüğünü gözler önüne seren örnek model” olarak tanımlandı.

‘ARENADA ZİRVEYE ÇIKAN BİR AKTÖR’

Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayi hamlelerinin Türkiye’yi global ölçekte daha görünür hale getirdiği ifadesi dikkat çekti. Militaire, Türkiye’nin KAAN savaş uçağı, KIZILELMA, AKINCI, ANKA-3, SOM-J ve TF-2000 fırkateyn projeleriyle eş zamanlı yürüttüğü yatırımlaran “benzeri görülmemiş bir genişleme programı” oluşturduğunu belirtti.

‘65 TONLUK BİR CANAVAR’

Militaire, Altay’ın test sürecinin 35 bin kilometrelik bir değerlendirmeyi kapsadığını hatırlatarak tankı şu sözlerle tarif etti:

“120 mm topu, 7.62 mm eş eksenli makineli tüfeği ve uzaktan komutalı silah sistemiyle tam anlamıyla bir savaş makinesi.”

Analiz ayrıca ASELSAN tarafından geliştirilen AKKOR aktif koruma sisteminin seri üretim Altay’larda standart olacağını duyurdu.

‘GLOBAL REKABETTE YENİ FAVORİLERDEN BİRİ’

Altay’ın performansı, dünya tanklarıyla karşılaştırılan bölümde övgü topladı. Raporda tankın, Leopard 2A7+, Leclerc XLR, K2 Black Panther ve M1A2 SEP v3 Abrams gibi üst sınıf modellerle rekabet edebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Türkiye’nin 5.5 milyar dolarlık savunma ihracatının 2030’da 10 milyar dolar hedeflediği ifade edilirken, Altay’ın bu süreçte “rekabeti zorlaştıracak yeni bir seçenek” yaratacağı belirtildi.

‘BAĞIMSIZ SAVUNMA GÜCÜNÜN SEMBOLÜ’

Militaire, analizini Türkiye’nin savunma sanayisindeki bağımsızlaşma adımlarına vurgu yaparak noktaladı:

“Altay, Türkiye’nin zırhlı muharebe kapasitesini yeniden tanımlayan ve ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bir kilometre taşıdır.”

ALTAY TANKININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ÖZGÜN KISA BİLGİLENDİRME)

Ana Silah:

– MKE üretimi 120 mm L/55 top

– 3.000 metre etkili menzil

– Dakikada 6 atım kapasitesi

– NATO standardı mühimmat uyumluluğu

Yardımcı Silahlar:

– 7.62 mm PMT 76/57T makineli tüfek

– Dakikada 950 atım kapasitesi

– 57. Alay’a atıf yapan “57T” sembolü

Performans:

– 65 ton ağırlık

– 65 km/s azami hız

– AKKOR aktif koruma sistemi

– Gelişmiş kompozit zırh yapısı

Kaynak: Haber Merkezi

