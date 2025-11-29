e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Peki 5.000 TL doğum parası için başvuru nasıl yapılıyor, sorgulama işlemi nereden gerçekleştiriliyor?
Yeni doğan bebek sahibi ailelere sunulan doğum yardımı desteği Kasım ayında da hesaplara aktarılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, hem ekonomik destek sağlıyor hem de aile odaklı sosyal politika adımlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Kasım ayı ödemelerinin yapılmasıyla birlikte birçok vatandaş “Doğum yardımı yattı mı?” ve “Başvuru nasıl yapılır?” sorularına yanıt arıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Bakan Göktaş, bugüne kadar 637 bin anneye 7,2 milyar liralık doğum yardımı yapıldığını belirtti.
2025’in “Aile Yılı” kapsamında tutarların yükseltildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan yeni destekleri şöyle sıraladı:
İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL
İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL
Destek ödemeleri, çocuk 5 yaşına gelene kadar kesintisiz şekilde devam ediyor.
Vatandaşlar başvurularını hem dijital hem de mobil uygulama üzerinden kolaylıkla tamamlayabiliyor.
Başvuru Kanalları:
e-Devlet Kapısı üzerinden online başvuru
Onaylanan başvuruların ödeme bilgileri yine aynı uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.
Başvurular anne veya baba tarafından yapılabiliyor. İşlem sırasında doğum belgesinin sistemde görünür olması yeterli kabul ediliyor.
Doğum yardımı ödemeleri, Bakanlık ile yapılan protokol kapsamında Halkbank aracılığıyla hak sahiplerine aktarılıyor.
Aileler, ödemelerini banka hesapları üzerinden takip edebilirken, başvuru süreci ve sonuçları e-Devlet’te görüntülenebiliyor.
Doğum yardımının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet hesabına giriş yaparak:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Doğum Yardımı Başvuru Sorgulama”
sayfası üzerinden detaylara ulaşabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
