Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası

e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası

Yayınlanma:
Güncellenme:
Ayse Kara Yönetici
e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Peki 5.000 TL doğum parası için başvuru nasıl yapılıyor, sorgulama işlemi nereden gerçekleştiriliyor?

Yeni doğan bebek sahibi ailelere sunulan doğum yardımı desteği Kasım ayında da hesaplara aktarılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, hem ekonomik destek sağlıyor hem de aile odaklı sosyal politika adımlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Kasım ayı ödemelerinin yapılmasıyla birlikte birçok vatandaş “Doğum yardımı yattı mı?” ve “Başvuru nasıl yapılır?” sorularına yanıt arıyor.

KASIM AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ TAMAMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 637 bin anneye 7,2 milyar liralık doğum yardımı yapıldığını belirtti.

GÜNCELLENEN DOĞUM YARDIMI TUTARLARI

2025’in “Aile Yılı” kapsamında tutarların yükseltildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan yeni destekleri şöyle sıraladı:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL

Destek ödemeleri, çocuk 5 yaşına gelene kadar kesintisiz şekilde devam ediyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar başvurularını hem dijital hem de mobil uygulama üzerinden kolaylıkla tamamlayabiliyor.

Başvuru Kanalları:

e-Devlet Kapısı üzerinden online başvuru

“İLK ÖĞRETMENİM AİLEM” MOBİL UYGULAMASI

Onaylanan başvuruların ödeme bilgileri yine aynı uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

Başvurular anne veya baba tarafından yapılabiliyor. İşlem sırasında doğum belgesinin sistemde görünür olması yeterli kabul ediliyor.

ÖDEMELER HALKBANK ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğum yardımı ödemeleri, Bakanlık ile yapılan protokol kapsamında Halkbank aracılığıyla hak sahiplerine aktarılıyor.

Aileler, ödemelerini banka hesapları üzerinden takip edebilirken, başvuru süreci ve sonuçları e-Devlet’te görüntülenebiliyor.

KASIM AYI DOĞUM PARASI SORGULAMA

Doğum yardımının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet hesabına giriş yaparak:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Doğum Yardımı Başvuru Sorgulama”
sayfası üzerinden detaylara ulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”
Ekonomi
29 Kasım 2025
Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bayraktar, Türkiye’nin artık doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını LNG yoluyla karşılayabilecek güce ulaştığını söyledi. Türkiye’nin doğal gaz altyapısında son yıllarda yapılan yatırımlar etkisini gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG tesislerinin hem kapasite hem de tedarik çeşitliliği […]

Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın
Ekonomi
29 Kasım 2025
Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son ödeme tarihi 1 Aralık olarak açıklandı. Gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz işletiliyor. Uzmanlar, tapu sahiplerini e-Devlet ve belediyeler üzerinden borç sorgulayıp zamanında ödeme yapmaları konusunda uyarırken; emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için geçerli vergi muafiyet şartları da netleşti. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde takvim daralırken tapu […]

Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu
Ekonomi
29 Kasım 2025
Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu

Konut almak isteyenlere müjde! Türkiye Finans, faizsiz konut finansmanı kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,3’ten başlayan kâr oranlarıyla dikkat çekiyor. Sıfır ve ikinci el konutlarda farklı finansman oranları uygulanıyor. Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, bankaların sunduğu alternatif finansman modelleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Katılım bankacılığı alanında hizmet veren […]

Türkiye–Mısır Hattında Yeni Dönem: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolara Yükseliyor
Ekonomi
29 Kasım 2025
Türkiye–Mısır Hattında Yeni Dönem: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolara Yükseliyor

Türkiye ile Mısır arasında 1–2 Aralık’ta Kahire’de yapılacak Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması toplantısı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Savunmadan enerjiye birçok kritik sektör masada olacak. Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci devam ederken, ekonomik ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım daha atılıyor. Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın ikinci toplantısı, 1–2 […]

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada
Ekonomi
29 Kasım 2025
Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada

Sağlık Bakanlığı’nda bankalarla yürütülen promosyon görüşmeleri son aşamaya yaklaşırken, 90 bin TL nakit ödeme ve 200–550 bin TL arasında faizsiz kredi seçenekleri tartışılıyor. Ancak çalışanlar rakamların güncellenmesini talep ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca çalışanını ilgilendiren banka promosyon sürecinde gözler yeni anlaşmada. Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle promosyon beklentisi zirveye çıkarken, 90 bin TL nakit […]

Bankalar Oranları Güncelledi: 600 Bin TL’ye 1 Ayda En Yüksek Faiz Hangi Bankada?
Ekonomi
29 Kasım 2025
Bankalar Oranları Güncelledi: 600 Bin TL’ye 1 Ayda En Yüksek Faiz Hangi Bankada?

Mevduat faizlerinde yön değişti. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi yapabileceği beklentisi bankaların oranlarını etkiledi. 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. İşte en yüksek kazanç sunan bankalar… Merkez Bankası’nın Aralık toplantısı öncesi mevduat piyasasında hareketlilik arttı. Ekim ayı enflasyonunun aşağı yönlü gelmesi, faiz indirim ihtimalini gündeme taşırken bankalar […]

23:10, 29 Kasım 2025
Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”
22:44, 29 Kasım 2025
Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
21:45, 29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!
21:15, 29 Kasım 2025
Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”
20:45, 29 Kasım 2025
CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu
20:15, 29 Kasım 2025
Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”
19:45, 29 Kasım 2025
Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı
19:15, 29 Kasım 2025
Evi 10 dakikada toparlamanın 4 altın kuralı: Uzmanlardan hızlı ve etkili düzen formülleri