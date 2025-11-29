Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son ödeme tarihi 1 Aralık olarak açıklandı. Gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz işletiliyor. Uzmanlar, tapu sahiplerini e-Devlet ve belediyeler üzerinden borç sorgulayıp zamanında ödeme yapmaları konusunda uyarırken; emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için geçerli vergi muafiyet şartları da netleşti.
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde takvim daralırken tapu sahipleri için kritik uyarılar peş peşe geliyor. 1 Aralık son ödeme tarihi olarak belirlenirken, gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz uygulanacağı açıklandı. Uzmanlar, ceza riskine karşı vatandaşların borçlarını e-Devlet üzerinden hızla kontrol etmelerini önerirken, emeklilerden engellilere, geliri olmayan bireylerden şehit yakınlarına kadar birçok grubun vergiden muafiyet şartları da netleşti.
Emlak vergisinin 2025 yılına ait ikinci taksit ödemelerinde takvim daralıyor. Tapu sahibi vatandaşların, 1 Aralık tarihine kadar borçlarını yatırmamaları halinde gecikme faiziyle karşılaşacağı belirtiliyor. Mevzuata göre gecikmeli ödemelerde aylık yüzde 3,7 oranında faiz uygulanıyor. Bu nedenle uzmanlar, son gün beklenmeden ödeme yapılmasını özellikle tavsiye ediyor.
Tapu sahipleri, üzerlerine kayıtlı taşınmazlara ait emlak vergisi borçlarını:
e-Devlet üzerinden online olarak,
Ya da bağlı bulundukları belediyelerin Mali Hizmetler birimlerine giderek
kolayca öğrenebiliyor. Sisteme işlenmiş borçlar birkaç dakika içinde görüntülenebildiği için, hem gecikme faizi hem de olası cezalardan kaçınmak mümkün hale geliyor.
Ayrıca, TBMM’nin 2026 yılında aşırı artışların önüne geçmeyi hedefleyen yeni bir emlak vergisi düzenlemesini gündemine almasının beklendiği ifade ediliyor.
1 Aralık yaklaşırken, emlak vergisi ödemek zorunda olmayan gruplar da yeniden gündeme geldi. Mevzuata göre aşağıdaki kişiler belirli şartlarla emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor:
Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
Geliri sadece SGK emekli aylığından oluşan emekliler,
Engelli bireyler,
Gaziler,
Şehitlerin eşleri ve çocukları.
Bu kişilerin üzerine kayıtlı tek bir konut bulunması ve diğer gelir koşullarını da sağlaması halinde vergi tahakkuk ettirilmiyor.
Emekliler için sağlanan muafiyet, bazı önemli koşullara bağlı:
Emeklinin herhangi bir işte aktif olarak çalışmaması gerekiyor.
Ticari faaliyeti bulunan, şirket ortağı olan ya da ücretli çalışan emekliler bu muafiyetten faydalanamıyor.
Geliri olmayanlar ve emekliler için; mevduat faizi, temettü ve benzeri kazançların toplamının bir önceki yıl içinde 230 bin TL’yi aşmaması şartı aranıyor.
Emekli, çalışmayı bıraktığı anda ve gelir koşulunu sağladığında, ilgili muafiyet hakkı devreye girebiliyor.
2025 yılı içinde ilk kez emekli olan tapu sahiplerinin, bu yıl için emlak vergisi ödeme yükümlülükleri devam ediyor.
Bu grup, muafiyet hakkından ancak 2026 yılı itibarıyla yararlanabilecek. Yani yeni emekliler için vergi avantajı bir sonraki takvim yılında devreye girmiş olacak.
Muafiyet açısından konutun kimin tarafından kullanıldığı da belirleyici:
Muafiyet devam eden durum:
Tek evini kiraya verip, başka bir evde kirada oturanlar, şartları sağlıyorsa muafiyetten yararlanmaya devam edebiliyor.
Muafiyetin sona erdiği durum:
Tek konutunu kiraya verip kendisi kirada oturmayan,
(örneğin lojmanda kalan, aile yanında kalan, ücretsiz oturan) kişilerin emlak vergisi ödemesi gerekiyor.
Aynı yıl içinde satışı gerçekleşen gayrimenkullerde vergi sorumluluğu da taraflar arasında değişiyor:
Satışın yapıldığı yıla ait emlak vergisi eski mal sahibi tarafından ödeniyor.
Yeni malik ise ilk kez bir sonraki yıldan itibaren vergi yükümlüsü oluyor.
Yeni ev sahibi, yıl bitmeden mutlaka belediyeye bildirim yapmak zorunda.
Tapu tescili yılın son üç ayında gerçekleşmişse, bildirim süresi tescili izleyen 3 ay içinde tamamlanabiliyor.
Bildirimin e-Devlet üzerinden yapılabildiği, zamanında beyan vermeyenlere ise idari para cezası uygulanabileceği hatırlatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bayraktar, Türkiye’nin artık doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını LNG yoluyla karşılayabilecek güce ulaştığını söyledi. Türkiye’nin doğal gaz altyapısında son yıllarda yapılan yatırımlar etkisini gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG tesislerinin hem kapasite hem de tedarik çeşitliliği […]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Peki 5.000 TL doğum parası için başvuru nasıl yapılıyor, sorgulama işlemi nereden gerçekleştiriliyor? Yeni doğan bebek sahibi ailelere sunulan doğum yardımı desteği Kasım ayında da hesaplara aktarılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, hem […]
Konut almak isteyenlere müjde! Türkiye Finans, faizsiz konut finansmanı kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,3’ten başlayan kâr oranlarıyla dikkat çekiyor. Sıfır ve ikinci el konutlarda farklı finansman oranları uygulanıyor. Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, bankaların sunduğu alternatif finansman modelleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Katılım bankacılığı alanında hizmet veren […]
Türkiye ile Mısır arasında 1–2 Aralık’ta Kahire’de yapılacak Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması toplantısı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Savunmadan enerjiye birçok kritik sektör masada olacak. Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci devam ederken, ekonomik ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım daha atılıyor. Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın ikinci toplantısı, 1–2 […]
Sağlık Bakanlığı’nda bankalarla yürütülen promosyon görüşmeleri son aşamaya yaklaşırken, 90 bin TL nakit ödeme ve 200–550 bin TL arasında faizsiz kredi seçenekleri tartışılıyor. Ancak çalışanlar rakamların güncellenmesini talep ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca çalışanını ilgilendiren banka promosyon sürecinde gözler yeni anlaşmada. Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle promosyon beklentisi zirveye çıkarken, 90 bin TL nakit […]
Mevduat faizlerinde yön değişti. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi yapabileceği beklentisi bankaların oranlarını etkiledi. 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. İşte en yüksek kazanç sunan bankalar… Merkez Bankası’nın Aralık toplantısı öncesi mevduat piyasasında hareketlilik arttı. Ekim ayı enflasyonunun aşağı yönlü gelmesi, faiz indirim ihtimalini gündeme taşırken bankalar […]