Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Yayınlanma:
Güncellenme:
Ayse Kara Yönetici
Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son ödeme tarihi 1 Aralık olarak açıklandı. Gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz işletiliyor. Uzmanlar, tapu sahiplerini e-Devlet ve belediyeler üzerinden borç sorgulayıp zamanında ödeme yapmaları konusunda uyarırken; emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için geçerli vergi muafiyet şartları da netleşti.

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde takvim daralırken tapu sahipleri için kritik uyarılar peş peşe geliyor. 1 Aralık son ödeme tarihi olarak belirlenirken, gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz uygulanacağı açıklandı. Uzmanlar, ceza riskine karşı vatandaşların borçlarını e-Devlet üzerinden hızla kontrol etmelerini önerirken, emeklilerden engellilere, geliri olmayan bireylerden şehit yakınlarına kadar birçok grubun vergiden muafiyet şartları da netleşti.

EMLAK VERGİSİNDE SON 5 GÜN: 1 ARALIK SON GÜN

Emlak vergisinin 2025 yılına ait ikinci taksit ödemelerinde takvim daralıyor. Tapu sahibi vatandaşların, 1 Aralık tarihine kadar borçlarını yatırmamaları halinde gecikme faiziyle karşılaşacağı belirtiliyor. Mevzuata göre gecikmeli ödemelerde aylık yüzde 3,7 oranında faiz uygulanıyor. Bu nedenle uzmanlar, son gün beklenmeden ödeme yapılmasını özellikle tavsiye ediyor.

BORÇ SORGULAMASI E-DEVLET VE BELEDİYELERDEN YAPILABİLİYOR

Tapu sahipleri, üzerlerine kayıtlı taşınmazlara ait emlak vergisi borçlarını:

e-Devlet üzerinden online olarak,

Ya da bağlı bulundukları belediyelerin Mali Hizmetler birimlerine giderek

kolayca öğrenebiliyor. Sisteme işlenmiş borçlar birkaç dakika içinde görüntülenebildiği için, hem gecikme faizi hem de olası cezalardan kaçınmak mümkün hale geliyor.

Ayrıca, TBMM’nin 2026 yılında aşırı artışların önüne geçmeyi hedefleyen yeni bir emlak vergisi düzenlemesini gündemine almasının beklendiği ifade ediliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF?

1 Aralık yaklaşırken, emlak vergisi ödemek zorunda olmayan gruplar da yeniden gündeme geldi. Mevzuata göre aşağıdaki kişiler belirli şartlarla emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor:

Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

Geliri sadece SGK emekli aylığından oluşan emekliler,

Engelli bireyler,

Gaziler,

Şehitlerin eşleri ve çocukları.

Bu kişilerin üzerine kayıtlı tek bir konut bulunması ve diğer gelir koşullarını da sağlaması halinde vergi tahakkuk ettirilmiyor.

EMEKLİLER İÇİN ‘ÇALIŞMAMA’ VE GELİR SINIRI ŞARTI

Emekliler için sağlanan muafiyet, bazı önemli koşullara bağlı:

Emeklinin herhangi bir işte aktif olarak çalışmaması gerekiyor.

Ticari faaliyeti bulunan, şirket ortağı olan ya da ücretli çalışan emekliler bu muafiyetten faydalanamıyor.

Geliri olmayanlar ve emekliler için; mevduat faizi, temettü ve benzeri kazançların toplamının bir önceki yıl içinde 230 bin TL’yi aşmaması şartı aranıyor.

Emekli, çalışmayı bıraktığı anda ve gelir koşulunu sağladığında, ilgili muafiyet hakkı devreye girebiliyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLAR?

2025 yılı içinde ilk kez emekli olan tapu sahiplerinin, bu yıl için emlak vergisi ödeme yükümlülükleri devam ediyor.

Bu grup, muafiyet hakkından ancak 2026 yılı itibarıyla yararlanabilecek. Yani yeni emekliler için vergi avantajı bir sonraki takvim yılında devreye girmiş olacak.

KİRA DURUMU MUAFİYETİ NASIL ETKİLİYOR?

Muafiyet açısından konutun kimin tarafından kullanıldığı da belirleyici:

Muafiyet devam eden durum:

Tek evini kiraya verip, başka bir evde kirada oturanlar, şartları sağlıyorsa muafiyetten yararlanmaya devam edebiliyor.

Muafiyetin sona erdiği durum:

Tek konutunu kiraya verip kendisi kirada oturmayan,
(örneğin lojmanda kalan, aile yanında kalan, ücretsiz oturan) kişilerin emlak vergisi ödemesi gerekiyor.

SATILAN EVDE EMLAK VERGİSİNİ KİM ÖDER?

Aynı yıl içinde satışı gerçekleşen gayrimenkullerde vergi sorumluluğu da taraflar arasında değişiyor:

Satışın yapıldığı yıla ait emlak vergisi eski mal sahibi tarafından ödeniyor.

Yeni malik ise ilk kez bir sonraki yıldan itibaren vergi yükümlüsü oluyor.

Yeni ev sahibi, yıl bitmeden mutlaka belediyeye bildirim yapmak zorunda.

Tapu tescili yılın son üç ayında gerçekleşmişse, bildirim süresi tescili izleyen 3 ay içinde tamamlanabiliyor.

Bildirimin e-Devlet üzerinden yapılabildiği, zamanında beyan vermeyenlere ise idari para cezası uygulanabileceği hatırlatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”
Ekonomi
29 Kasım 2025
Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bayraktar, Türkiye’nin artık doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını LNG yoluyla karşılayabilecek güce ulaştığını söyledi. Türkiye’nin doğal gaz altyapısında son yıllarda yapılan yatırımlar etkisini gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG tesislerinin hem kapasite hem de tedarik çeşitliliği […]

e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası
Ekonomi
29 Kasım 2025
e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Peki 5.000 TL doğum parası için başvuru nasıl yapılıyor, sorgulama işlemi nereden gerçekleştiriliyor? Yeni doğan bebek sahibi ailelere sunulan doğum yardımı desteği Kasım ayında da hesaplara aktarılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, hem […]

Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu
Ekonomi
29 Kasım 2025
Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu

Konut almak isteyenlere müjde! Türkiye Finans, faizsiz konut finansmanı kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,3’ten başlayan kâr oranlarıyla dikkat çekiyor. Sıfır ve ikinci el konutlarda farklı finansman oranları uygulanıyor. Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, bankaların sunduğu alternatif finansman modelleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Katılım bankacılığı alanında hizmet veren […]

Türkiye–Mısır Hattında Yeni Dönem: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolara Yükseliyor
Ekonomi
29 Kasım 2025
Türkiye–Mısır Hattında Yeni Dönem: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolara Yükseliyor

Türkiye ile Mısır arasında 1–2 Aralık’ta Kahire’de yapılacak Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması toplantısı, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Savunmadan enerjiye birçok kritik sektör masada olacak. Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci devam ederken, ekonomik ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım daha atılıyor. Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın ikinci toplantısı, 1–2 […]

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada
Ekonomi
29 Kasım 2025
Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Kritik Süreç: 90 Bin TL Nakit, 550 Bin TL Faizsiz Kredi Masada

Sağlık Bakanlığı’nda bankalarla yürütülen promosyon görüşmeleri son aşamaya yaklaşırken, 90 bin TL nakit ödeme ve 200–550 bin TL arasında faizsiz kredi seçenekleri tartışılıyor. Ancak çalışanlar rakamların güncellenmesini talep ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca çalışanını ilgilendiren banka promosyon sürecinde gözler yeni anlaşmada. Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle promosyon beklentisi zirveye çıkarken, 90 bin TL nakit […]

Bankalar Oranları Güncelledi: 600 Bin TL’ye 1 Ayda En Yüksek Faiz Hangi Bankada?
Ekonomi
29 Kasım 2025
Bankalar Oranları Güncelledi: 600 Bin TL’ye 1 Ayda En Yüksek Faiz Hangi Bankada?

Mevduat faizlerinde yön değişti. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi yapabileceği beklentisi bankaların oranlarını etkiledi. 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. İşte en yüksek kazanç sunan bankalar… Merkez Bankası’nın Aralık toplantısı öncesi mevduat piyasasında hareketlilik arttı. Ekim ayı enflasyonunun aşağı yönlü gelmesi, faiz indirim ihtimalini gündeme taşırken bankalar […]

23:10, 29 Kasım 2025
Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”
22:44, 29 Kasım 2025
Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
21:45, 29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!
21:15, 29 Kasım 2025
Sağlık Turizminde Rekor: Bakan Memişoğlu “3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Türkiye’yi Seçiyor”
20:45, 29 Kasım 2025
CZN Burak Davasında Karar Çıktı: 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu
20:15, 29 Kasım 2025
Trump’tan Venezuela Uyarısı: “Tüm Havayolları ve Pilotlar Dikkate Alsın”
19:45, 29 Kasım 2025
Yapı Marketin Raflarında Muska Şoku: Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı
19:15, 29 Kasım 2025
Evi 10 dakikada toparlamanın 4 altın kuralı: Uzmanlardan hızlı ve etkili düzen formülleri