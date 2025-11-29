Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son ödeme tarihi 1 Aralık olarak açıklandı. Gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz işletiliyor. Uzmanlar, tapu sahiplerini e-Devlet ve belediyeler üzerinden borç sorgulayıp zamanında ödeme yapmaları konusunda uyarırken; emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için geçerli vergi muafiyet şartları da netleşti.

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde takvim daralırken tapu sahipleri için kritik uyarılar peş peşe geliyor. 1 Aralık son ödeme tarihi olarak belirlenirken, gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz uygulanacağı açıklandı. Uzmanlar, ceza riskine karşı vatandaşların borçlarını e-Devlet üzerinden hızla kontrol etmelerini önerirken, emeklilerden engellilere, geliri olmayan bireylerden şehit yakınlarına kadar birçok grubun vergiden muafiyet şartları da netleşti.

EMLAK VERGİSİNDE SON 5 GÜN: 1 ARALIK SON GÜN

Emlak vergisinin 2025 yılına ait ikinci taksit ödemelerinde takvim daralıyor. Tapu sahibi vatandaşların, 1 Aralık tarihine kadar borçlarını yatırmamaları halinde gecikme faiziyle karşılaşacağı belirtiliyor. Mevzuata göre gecikmeli ödemelerde aylık yüzde 3,7 oranında faiz uygulanıyor. Bu nedenle uzmanlar, son gün beklenmeden ödeme yapılmasını özellikle tavsiye ediyor.

BORÇ SORGULAMASI E-DEVLET VE BELEDİYELERDEN YAPILABİLİYOR

Tapu sahipleri, üzerlerine kayıtlı taşınmazlara ait emlak vergisi borçlarını:

e-Devlet üzerinden online olarak,

Ya da bağlı bulundukları belediyelerin Mali Hizmetler birimlerine giderek

kolayca öğrenebiliyor. Sisteme işlenmiş borçlar birkaç dakika içinde görüntülenebildiği için, hem gecikme faizi hem de olası cezalardan kaçınmak mümkün hale geliyor.

Ayrıca, TBMM’nin 2026 yılında aşırı artışların önüne geçmeyi hedefleyen yeni bir emlak vergisi düzenlemesini gündemine almasının beklendiği ifade ediliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF?

1 Aralık yaklaşırken, emlak vergisi ödemek zorunda olmayan gruplar da yeniden gündeme geldi. Mevzuata göre aşağıdaki kişiler belirli şartlarla emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor:

Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

Geliri sadece SGK emekli aylığından oluşan emekliler,

Engelli bireyler,

Gaziler,

Şehitlerin eşleri ve çocukları.

Bu kişilerin üzerine kayıtlı tek bir konut bulunması ve diğer gelir koşullarını da sağlaması halinde vergi tahakkuk ettirilmiyor.

EMEKLİLER İÇİN ‘ÇALIŞMAMA’ VE GELİR SINIRI ŞARTI

Emekliler için sağlanan muafiyet, bazı önemli koşullara bağlı:

Emeklinin herhangi bir işte aktif olarak çalışmaması gerekiyor.

Ticari faaliyeti bulunan, şirket ortağı olan ya da ücretli çalışan emekliler bu muafiyetten faydalanamıyor.

Geliri olmayanlar ve emekliler için; mevduat faizi, temettü ve benzeri kazançların toplamının bir önceki yıl içinde 230 bin TL’yi aşmaması şartı aranıyor.

Emekli, çalışmayı bıraktığı anda ve gelir koşulunu sağladığında, ilgili muafiyet hakkı devreye girebiliyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLAR?

2025 yılı içinde ilk kez emekli olan tapu sahiplerinin, bu yıl için emlak vergisi ödeme yükümlülükleri devam ediyor.

Bu grup, muafiyet hakkından ancak 2026 yılı itibarıyla yararlanabilecek. Yani yeni emekliler için vergi avantajı bir sonraki takvim yılında devreye girmiş olacak.

KİRA DURUMU MUAFİYETİ NASIL ETKİLİYOR?

Muafiyet açısından konutun kimin tarafından kullanıldığı da belirleyici:

Muafiyet devam eden durum:

Tek evini kiraya verip, başka bir evde kirada oturanlar, şartları sağlıyorsa muafiyetten yararlanmaya devam edebiliyor.

Muafiyetin sona erdiği durum:

Tek konutunu kiraya verip kendisi kirada oturmayan,

(örneğin lojmanda kalan, aile yanında kalan, ücretsiz oturan) kişilerin emlak vergisi ödemesi gerekiyor.

SATILAN EVDE EMLAK VERGİSİNİ KİM ÖDER?

Aynı yıl içinde satışı gerçekleşen gayrimenkullerde vergi sorumluluğu da taraflar arasında değişiyor:

Satışın yapıldığı yıla ait emlak vergisi eski mal sahibi tarafından ödeniyor.

Yeni malik ise ilk kez bir sonraki yıldan itibaren vergi yükümlüsü oluyor.

Yeni ev sahibi, yıl bitmeden mutlaka belediyeye bildirim yapmak zorunda.

Tapu tescili yılın son üç ayında gerçekleşmişse, bildirim süresi tescili izleyen 3 ay içinde tamamlanabiliyor.

Bildirimin e-Devlet üzerinden yapılabildiği, zamanında beyan vermeyenlere ise idari para cezası uygulanabileceği hatırlatılıyor.

