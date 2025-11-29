Gelir Belgesiz 50 Bin TL’ye Kadar Nakit Destek

Ziraat Bankası, acil nakit ihtiyacı olan müşterileri için hızlı onaylanan, şubesiz başvuru imkânı sunan yeni kredi kampanyasını duyurdu. Gelir belgesi olmadan, tamamen dijital kanallar üzerinden kullanılan ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor.

Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı dönemde Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine yönelik cazip bir finansman kampanyası başlattı. Bankanın yeni duyurduğu ihtiyaç kredisi, tamamen dijital kanallar üzerinden saniyeler içinde başvuru yapılabilmesi ve onayın ardından dakikalar içinde hesaba geçmesiyle dikkat çekiyor. Kampanya, özellikle acil harcamalar için hızlı çözüm arayan tüketicilere önemli bir alternatif sunuyor.

BAŞVURUDA ŞUBEYE GİTME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Ziraat Bankası’nın yeni kredi modeli, dijital bankacılığın kolaylığını ön plana çıkarıyor.

Şubeye gitmek gerekmiyor,

Gelir belgesi veya kefil talep edilmiyor,

Başvuru tamamen Mobil Bankacılık ve İnternet Şubesi üzerinden yapılıyor.

Bankanın sade arayüzü ve hızlandırılmış değerlendirme sistemi sayesinde onaylanan kredi birkaç dakika içinde hesaplara aktarılıyor.

KREDİ ÜST LİMİTİ: 50 BİN TL

Kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredisinin üst limiti 50.000 TL olarak belirlendi.

Faiz oranları kişiye özel olarak;

kredi notu,

müşteri profili,

başvuru tarihi

gibi kriterlere göre değişiyor. Banka, bu kredinin özellikle ani sağlık harcamaları, eğitim giderleri, tatil veya alışveriş gibi acil nakit ihtiyaçlarında kullanılabileceğini belirtiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Krediden yararlanmak için tek şart, Ziraat Bankası’na ait geçerli bir banka kartına sahip olmak. Bunun dışında herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Kampanya tüm bireysel müşterilere açık şekilde tasarlandı.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Ekonomistler, özellikle gelir belgesi istenmeyen ve hızlı sonuçlanan kredilerin tüketiciler açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor. Ziraat Bankası ise kampanyanın belirli bir süreyle sınırlı olabileceğini ve yoğun talep beklendiğini vurguluyor. Sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken duyuru, birçok kullanıcı tarafından “kaçırılmayacak fırsat” olarak yorumlandı.

