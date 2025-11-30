Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti

Bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle mücadeleyi çevirerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek haftanın en kritik galibiyetlerinden birine imza attı. İlk yarıda geri düşmesine rağmen oyunu bırakmayan bordo-mavililer, ikinci devrede sergilediği etkili performansla karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Onuachu’nun dublesi ve Muçi’nin klas frikiği, Karadeniz ekibine 3 puanı getiren en önemli anlar oldu.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da kalecileri zorlayan pozisyonlar üretirken golü bulan taraf konuk ekip oldu. 15. dakikada Andzouana’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, savunmada Okay Yokuşlu’ya çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Bu golle Konyaspor, deplasmanda 1-0 öne geçti.
Bordo-mavililer golden sonra oyunu rakip yarı sahada kurmaya başladı. Zubkov ve Onuachu ile yakalanan fırsatlar sonuç getirmezken ilk yarının kırılma anı VAR’dan geldi.
40. dakikada Muçi, kaleci Bahadır ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda “aut” kararı veren hakem Alper Akarsu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Paul Onuachu 43. dakikada hata yapmadı ve skora denge getirerek ilk yarıyı 1-1’e taşıdı.
İkinci yarıya agresif başlayan Trabzonspor, istediği golü 50. dakikada buldu. Olaigbe’nin hazırladığı pozisyonda savunmadan seken topu iyi takip eden Onuachu, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Nijeryalı yıldızın maçtaki ikinci golü oldu.
56.dakikada sahneye bu kez Ernest Muçi çıktı. Sol çizgiye yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen genç oyuncu, Bahadır’ı çaresiz bırakarak farkı ikiye çıkardı. Bu gol, mücadelenin skorunu belirleyen anlardan biri oldu.
Konuk ekip, özellikle son yarım saatte Jin Ho ve Melih Bostan ile net fırsatlar bulmasına rağmen Onana’nın kritik kurtarışları ve direkten dönen toplar Konyaspor’un geri dönüşüne izin vermedi. 90+4’te Andzouana’nın sert vuruşu da üst direkten dönünce mücadele 3-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın Özeti (Trabzonspor 3-1 Konyaspor)
Goller:
Sarı kartlar: Muleka, Guilherme (Konyaspor); Oulai (Trabzonspor)
Stat: Papara Park
Hakem: Alper Akarsu
Kaynak: Haber Merkezi
