Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti

Sakaryaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği 1. Lig mücadelesi 1-1 sona ererken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla yine maçın en çok konuşulan ismi oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta üçüncü kez oyundan atılmış oldu.

1.Lig’in 15. haftası Sakarya’da kritik bir mücadeleye sahne oldu. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Sakaryaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ancak mücadeleye damgasını vuran isimlerden biri yine Caner Erkin oldu. Deneyimli oyuncu, Hakem Batuhan Kolak tarafından hakaret gerekçesiyle 53. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Böylece Erkin, Sakaryaspor’daki yalnızca 8. maçında üçüncü kırmızı kartını görmüş oldu.

MA ÇIN GOLLER İ PENALTI VE GE Ç GELEN E ŞİTLİKTEN

Karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada geldi. Ümraniyespor’da Barış Ekincier, penaltı noktasından topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi.

Sakaryaspor ise uzun süre aradığı golü 83. dakikada Polonyalı forvet Zwolinski ile buldu ve skor 1-1’e geldi.

CANER ERKİN’İN KIRMIZI KART SERİSİ DEVAM EDİYOR

Tecrübeli futbolcu, sezonun en tartışılan performanslarından birine imza atmaya devam ediyor.

Bu sezonki kırmızı kartları:

Bandırmaspor ma ç ı: K üfür nedeniyle direk k ırmızı

Pendikspor ma ç ı: Takım arkadaşına tokat attığı i çin oyun d ışı

Ümraniyespor maç ı: Hakareti nedeniyle 53. dakikada kırmızı

Sakaryaspor’da görev aldığı 8 maçın 3’ünde kırmızı kart gören 37 yaşındaki sol bek, takımını bir kez daha eksik bıraktı.

KARŞILAŞMANIN KADROLARI VE DETAYLARI

Sakaryaspor Teknik Direktörü, sahaya Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Ben Yedder gibi isimlerle çıktı.

Ümraniyespor ise Burak Öksüz, Bardhi, Atalay Babacan ve Barış Ekincier gibi oyuncularla sahada yer aldı.

Hakemin yönettiği karşılaşmada toplam 8 sarı kart çıkarken, kırmızı kart yalnızca Caner Erkin’e gösterildi.

L İGDE SIRADAKİ RAKİPLER

Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Sakaryaspor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

Ümraniyespor ise 15 puana ulaştı ve sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi