Anasayfa » Spor » Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti

Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti

Sakaryaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği 1. Lig mücadelesi 1-1 sona ererken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla yine maçın en çok konuşulan ismi oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta üçüncü kez oyundan atılmış oldu.

1.Lig’in 15. haftası Sakarya’da kritik bir mücadeleye sahne oldu. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Sakaryaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ancak mücadeleye damgasını vuran isimlerden biri yine Caner Erkin oldu. Deneyimli oyuncu, Hakem Batuhan Kolak tarafından hakaret gerekçesiyle 53. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Böylece Erkin, Sakaryaspor’daki yalnızca 8. maçında üçüncü kırmızı kartını görmüş oldu.

MAÇIN GOLLERİ PENALTI VE GEÇ GELEN EŞİTLİKTEN

Karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada geldi. Ümraniyespor’da Barış Ekincier, penaltı noktasından topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi.

Sakaryaspor ise uzun süre aradığı golü 83. dakikada Polonyalı forvet Zwolinski ile buldu ve skor 1-1’e geldi.

CANER ERKİN’İN KIRMIZI KART SERİSİ DEVAM EDİYOR

Tecrübeli futbolcu, sezonun en tartışılan performanslarından birine imza atmaya devam ediyor.

Bu sezonki kırmızı kartları:

  • Bandırmaspor maçı: Küfür nedeniyle direk kırmızı
  • Pendikspor maçı: Takım arkadaşına tokat attığı için oyun dışı
  • Ümraniyespor maçı: Hakareti nedeniyle 53. dakikada kırmızı

Sakaryaspor’da görev aldığı 8 maçın 3’ünde kırmızı kart gören 37 yaşındaki sol bek, takımını bir kez daha eksik bıraktı.

KARŞILAŞMANIN KADROLARI VE DETAYLARI

Sakaryaspor Teknik Direktörü, sahaya Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Ben Yedder gibi isimlerle çıktı.

Ümraniyespor ise Burak Öksüz, Bardhi, Atalay Babacan ve Barış Ekincier gibi oyuncularla sahada yer aldı.

Hakemin yönettiği karşılaşmada toplam 8 sarı kart çıkarken, kırmızı kart yalnızca Caner Erkin’e gösterildi.

LİGDE SIRADAKİ RAKİPLER

Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Sakaryaspor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

Ümraniyespor ise 15 puana ulaştı ve sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!
Spor
29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!

Ocak transfer dönemi öncesi Galatasaray’da ayrılık rüzgârı esiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un üç oyuncu için “yollar ayrılsın” raporu sunduğu öne sürüldü. Yusuf Demir’in davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddiası ise dikkat çekti. Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Galatasaray’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması hız kazanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un, performans düşüklüğü ve […]

Süper Lig’de Şok Ayrılık: İlhan Palut Çaykur Rizespor’dan İstifa Etti
Spor
29 Kasım 2025
Süper Lig’de Şok Ayrılık: İlhan Palut Çaykur Rizespor’dan İstifa Etti

Kayserispor yenilgisinin ardından tribünlerden yükselen tepkiler teknik direktör İlhan Palut’u görevi bırakma kararı almaya itti. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olması, Karadeniz ekibinde sarsıcı bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Tribünlerden gelen sert tepkilerin ardından teknik direktör İlhan Palut, maç sonu basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Palut’un açıklamaları, camiada geniş […]

15 Cezalı ve 3 Sakatla Sahaya Çıktılar, Rakibe 6 Gol Attılar!
Spor
29 Kasım 2025
15 Cezalı ve 3 Sakatla Sahaya Çıktılar, Rakibe 6 Gol Attılar!

TFF 3. Lig’de büyük eksiklerle maça çıkan 12 Bingölspor, 15 cezalı ve 3 sakat oyuncusuna rağmen Kahramanmaraşspor’u 6–1 yenerek haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı. Takım, bu sonuçla liderliğini de korudu. TFF 3. Lig 2. Grup’un 13. haftasında Kahramanmaraşspor ile 12 Bingölspor arasında oynanan mücadele, sahada eksiklerle boğuşan ancak pes etmeyen bir takımın hikâyesine […]

Derbide altın kural: İlk golü atan tarihe geçiyor! Son 30 yılın en keskin istatistiği
Spor
29 Kasım 2025
Derbide altın kural: İlk golü atan tarihe geçiyor! Son 30 yılın en keskin istatistiği

Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray için derbinin kaderini büyük ölçüde “ilk gol” belirleyecek gibi görünüyor. Son 30 yılı kapsayan geniş istatistik seti, iki takım arasındaki lig derbilerinde öne geçen tarafın neredeyse hiç kaybetmediğini gösteriyor. SON 64 DERBİDE ŞAŞIRTICI TABLO Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 64 […]

Mbaye Diagne Fırtınası! Senegalli Yıldız TFF 1. Lig’e Damga Vurmaya Devam Ediyor
Spor
29 Kasım 2025
Mbaye Diagne Fırtınası! Senegalli Yıldız TFF 1. Lig’e Damga Vurmaya Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren gol yine Mbaye Diagne’den geldi. Senegalli forvet bu sezonki gol sayısını 14’e yükselterek ligin en formda isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Trendyol 1. Lig’de 15. haftanın açılış mücadelesi nefesleri kesti. Diyarbakır Stadyumu’nda Esenler Erokspor’u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak […]

Osimhen Derbiye Yetişecek mi? Galatasaray’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Kritik İşaret
Spor
29 Kasım 2025
Osimhen Derbiye Yetişecek mi? Galatasaray’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Kritik İşaret

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez takımla çalıştı. Derbi öncesi paylaşılan görüntüler, Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalini güçlendirdi. Süper Lig’de haftanın en çok beklenen karşılaşması yaklaşırken gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürürken, Nijeryalı yıldızın durumu büyük merak konusu olmaya […]

