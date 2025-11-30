Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti

Sakaryaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği 1. Lig mücadelesi 1-1 sona ererken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla yine maçın en çok konuşulan ismi oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta üçüncü kez oyundan atılmış oldu.
1.Lig’in 15. haftası Sakarya’da kritik bir mücadeleye sahne oldu. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Sakaryaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ancak mücadeleye damgasını vuran isimlerden biri yine Caner Erkin oldu. Deneyimli oyuncu, Hakem Batuhan Kolak tarafından hakaret gerekçesiyle 53. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Böylece Erkin, Sakaryaspor’daki yalnızca 8. maçında üçüncü kırmızı kartını görmüş oldu.
Karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada geldi. Ümraniyespor’da Barış Ekincier, penaltı noktasından topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi.
Sakaryaspor ise uzun süre aradığı golü 83. dakikada Polonyalı forvet Zwolinski ile buldu ve skor 1-1’e geldi.
Tecrübeli futbolcu, sezonun en tartışılan performanslarından birine imza atmaya devam ediyor.
Bu sezonki kırmızı kartları:
Sakaryaspor’da görev aldığı 8 maçın 3’ünde kırmızı kart gören 37 yaşındaki sol bek, takımını bir kez daha eksik bıraktı.
Sakaryaspor Teknik Direktörü, sahaya Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Ben Yedder gibi isimlerle çıktı.
Ümraniyespor ise Burak Öksüz, Bardhi, Atalay Babacan ve Barış Ekincier gibi oyuncularla sahada yer aldı.
Hakemin yönettiği karşılaşmada toplam 8 sarı kart çıkarken, kırmızı kart yalnızca Caner Erkin’e gösterildi.
Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Sakaryaspor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
Ümraniyespor ise 15 puana ulaştı ve sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
