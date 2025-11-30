İlim Yayma Ödülleri Sahiplerini Buldu: Erdoğan’dan “Neden bizim de bir Nobel’imiz olmasın?” mesajı

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. İlim Yayma Ödülleri töreninde bilim insanları üç ayrı kategoride ödüllerine kavuştu. Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl rekor başvuru alındığını belirterek ödüllerin uluslararası bir kimliğe kavuşacağını açıkladı.

İlim Yayma Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği 4. İlim Yayma Ödülleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi. Türkiye’nin bilim üretme kapasitesini artırmayı hedefleyen program bu yıl yoğun katılımla dikkat çekerken, ödüller üç farklı kategoride dağıtıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem bilim insanlarını tebrik etti hem de ödülleri uluslararası arenaya taşıyacak yeni dönemin işaretini verdi.

ERDOĞAN: “BU İLİM HALKASI SINIRLARIMIZI AŞACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada İstanbul’un ilim ve fikir dünyasındaki özel yerine vurgu yaptı. Bilim kurulu ve hakem heyetlerinin titiz çalışmasına teşekkür eden Erdoğan, başvuruların bu yıl 188 kurumdan 1324’e ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.

Gelecek yıldan itibaren İlim Yayma Ödülleri’nin “uluslararası kimlik” kazanacağını belirten Erdoğan, “Bu ilim halkasının dünyanın dört bir yanına yayılacağını görmekten memnuniyet duyuyorum. Niçin bizim bir Nobel’imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız.” ifadelerini kullandı.

B ÜYÜK ÖDÜL PROF. DR. ÖZCAN EREL’E VER İLDİ

2025 Büyük Ödül’ün sahibi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özcan Erel oldu. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alan Erel, konuşmasında bilimsel çalışmalarını “ülkenin bilim kapasitesini güçlendirmeye ve insanlığa fayda üretmeye adadığını” vurguladı.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ ŞENER AKT ÜRK’E

Sosyal Bilimler kategorisinde ödülün sahibi Prof. Dr. Şener Aktürk oldu. Ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den alan Aktürk, Orta Çağ Avrupa’sında Müslümanlar ve dini azınlıklar üzerine yaptığı araştırmanın takdir edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

M ÜHEND İSLİK, DOĞA VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ BARI Ş BAYRAM’IN

Bu yıl Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde ödüle Prof. Dr. Barış Bayram layık görüldü. Ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan alan Bayram, vakfın “iyi insan yetiştirme” idealine vurgu yaparak küçük teşviklerin bilim dünyasında büyük sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

CUMHURBA ŞKANI ERDOĞAN’A ÖZEL HED İYE

Törenin sonunda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir hediye takdim ederek programı noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi