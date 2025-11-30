Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Ben size ne kötülük yaptım?”

‘Bez Bebek’ dizisinin yıldızı Evrim Akın, eski çocuk oyuncu Asena Keskinci’nin kendisine yönelttiği mobbing ve aile içi sorunlara müdahil olma iddialarını gözyaşları içinde reddetti. Akın, “İyilikten başka ne yaptım size?” diyerek yaşadıklarının bir “itibar suikastı” olduğunu söyledi.

Yıllar önce birlikte rol aldıkları ‘Bez Bebek’ dizisiyle hafızalara kazınan Evrim Akın ve Asena Keskinci arasındaki gerilim, genç oyuncunun “psikolojik şiddet” iddiaları sonrası gündemin ilk sırasına yerleşti. Keskinci’nin, Akın’ın kendi ailesinin dağılmasında rolü olduğunu ileri sürüp sette zorbalığa maruz kaldığını söylemesinin ardından sessizliğini bozan Akın, kameraların karşısına duygusal anlar eşliğinde çıkarak iddiaları net bir dille reddetti.

ASENA KESKİNCİ’NİN İDDİALARI NASIL BAŞLADI?

Genç oyuncu Asena Keskinci, yıllar önce dizinin setinde Evrim Akın tarafından baskıya uğradığını öne sürmüştü.

Keskinci, Akın’ın kendisine sigara dumanı üflediğini, ailevi sorunları üzerinden tehditlerde bulunduğunu ve yapım ekibinin “Onun ağır ilaçları var, idare et” dediğini söyleyerek şu ifadeleri gündeme taşımıştı:

“Sigaray ı y üzüme üfleyip ‘Kanser olacaks ın’ diyordu.”

“Ailem bo şanırken ‘Bir de diziden attırırsam ne olur?’ şeklinde konuşuyordu.”

Ayrıca Keskinci, Akın’ın bu dönemde ailesini barıştırmak için devreye girdiğini ancak daha sonra babasıyla birlikte yaşadığını iddia ederek kişisel hayatına dair çok konuşulan bir çıkış yapmıştı.

EVRİM AKIN: “10 G ÜNDÜR SUSUYORDUM, ARTIK DAYANAMADIM”

İddialar sonrası sessizliğini bozan Evrim Akın, basın mensupları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Kadın, çocuk ve hayvan hakları konularındaki hassasiyetine vurgu yapan Akın, yaşananları “itibar suikastı” olarak nitelendirdi.

“10 gündür hazmetmeye çalışıyorum” diyen Akın, şu ifadeleri kullandı:

“Oturdu ğum yerden kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap d ü şt üm.”

“Kariyerimle oynan ıyor.”

“Ben iyilikten ba şka ne yaptım?”

Akın, Keskinci’nin annesinin geçmişte kendisine doğum günü kutlamaları yaptığını, “İyi ki hayatımızdasın” ifadeleri kullandığını belirterek iddiaların kendisini derinden yaraladığını söyledi.

‘S İGARA’ VE ‘ZORBALIK’ İDDİALARINA NET YANIT

Ünlü oyuncu, sette çocuklara sigara dumanı üflediği ve baskı uyguladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

“Sahada sigara i çmek yasak. Hadi yapt ım diyelim, Tan Sağt ürk ve rahmetli Oya Aydo ğan gibi isimler buna sessiz mi kalırdı?”

“Ne kimsenin e şinden telefon istedim ne de bir çocu ğun y üzüne duman üfledim.”

Sosyal medya yazışmalarının da iddialarla çeliştiğini vurgulayan Akın, “Her şeyin kaydı var” sözleriyle kendisini savundu.

“ÜÇ YILDIR B İRLİKTEYİZ, KİMSENİN YUVASINI YIKMADIM”

Evrim Akın, gündemin bir diğer konusu olan ilişkisi hakkında da ilk kez açık konuştu.

2011’de mesajlaşmaya başladıkları kişinin 2020–2021 döneminde kendisine duygusal bir mesaj gönderdiğini, yaklaşık altı ay sonra ilişki sürecinin başladığını anlattı.

Akın şu sözlerle iddiaları reddetti:

“Evet, üç y ıldır kesintisiz birlikteyiz.”

“Ben kimsenin yuvas ını yıkmadım, kimseyi ailesinden ayırmadım.”

“O d önem benim de zaten bir ili şkim vardı.”

“İFTİRA İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUM”

Basın açıklamasını gözyaşları içinde tamamlayan Akın, sürecin kendisi için çok yaralayıcı olduğunu söyledi:

“İftira çok kötü bir şeymiş. İlk kez deneyimliyorum. Tek suçum iyilik yapmak.”

