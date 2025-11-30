Antalya’da İngiliz ve Polonyalı Turist Patlaması: Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Ocak–ekim döneminde Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 16,3 milyonu aşarken, İngiliz ve Polonyalı ziyaretçilerde dikkat çekici artış yaşandı. Son 3 yılda İngiliz turist sayısı yüzde 34, Polonyalı turist sayısı yüzde 67 yükseldi.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında yeni bir rekora doğru ilerlerken, kente tatile gelen İngiliz ve Polonyalı turistlerin artışı dikkat çekti. Ocak–ekim döneminde hava yoluyla gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 451 bin 986’ya, Polonyalı turist sayısı ise 1 milyon 247 bin 70’e ulaştı. Böylece iki ülke toplamında 2,7 milyona yakın ziyaretçi ile İngiltere ve Polonya, Ruslar ve Almanların ardından Antalya’nın üçüncü büyük turist grubu oldu.

YABANCI Z İYARET Ç İ SAYISI 16 MİLYONU AŞTI

Antalya’ya yılın ilk on ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin artış göstererek 16 milyon 308 bin 937’ye ulaştı.

Antalya Havalimanı verilerine göre dış hatlardan giriş yapan yolcu sayısı ise 15 milyon 918 bin 752 olarak kaydedildi.

RUS VE ALMANLAR ZİRVEDE, İNGİLİZ VE POLONYALILAR HEMEN ARDINDA

Milliyetlere göre sıralamada Rus turistler ilk sırayı alırken, onları Almanlar takip etti. Üçüncü sırayı ise bu yıl önemli yükseliş gösteren İngiliz ve Polonyalı turistler birlikte paylaştı.

Ocak–ekim döneminde her iki ülkeden gelen toplam turist sayısı 2 milyon 699 bin 56 oldu.

İNGİLİZ TURİSTLERDE AĞUSTOS, POLONYALILARDA TEMMUZ ZİRVE AYI OLDU

İngiltere’den Antalya’ya gelen turistler en yoğun olarak ağustos ayında kenti tercih etti.

Ağustos 2025: 231 bin 49 İngiliz turist

Polonyalı turistler ise temmuz ayında zirve yaptı:

Temmuz 2025: 225 bin 345 Polonyalı turist

AYLARA G ÖRE TUR İST SAYILARI A ÇIKLANDI

Her iki ülkeden gelen ziyaretçi sayıları aylara göre şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: İngiltere 18.218 – Polonya 10.019

Şubat: İngiltere 36.333 – Polonya 12.826

İngiltere 36.333 Mart: İngiltere 58.522 – Polonya 14.632

Nisan: İngiltere 166.879 – Polonya 73.627

May ıs: İngiltere 194.373 – Polonya 160.824

Haziran: İngiltere 183.464 – Polonya 193.594

Temmuz: İngiltere 213.992 – Polonya 225.345

A ğustos: İngiltere 231.049 – Polonya 221.731

Eyl ül: İngiltere 171.858 – Polonya 193.840

Ekim: İngiltere 177.298 – Polonya 140.632

SON 3 YILDA B ÜYÜK SIÇRAMA: POLONYALI TUR İST ARTIŞI Y ÜZDE 67

Antalya’ya tatile gelen İngiliz turist sayısı son 3 yılda yüzde 34 artarken, Polonyalı turistlerde artış oranı yüzde 67’ye ulaştı.

İngiliz turist sayısının 3 yıllık seyri:

2022: 1.080.237

2023: 1.232.820

1.232.820 2024: 1.465.626

Polonyalı turist sayısının 3 yıllık seyri:

2022: 743.644

2023: 1.041.546

1.041.546 2024: 1.230.912

ANTALYA TURİZMİ AVRUPA’DA G ÜÇLÜ B İR ÇEK İM MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz sezonunda hızlanan talep ve artan uçuş trafiği, Antalya’nın hem İngiltere hem de Polonya için vazgeçilmez turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Turizm sektörü temsilcileri, iki ülkeden gelen ziyaretçi sayısındaki artışın 2026 sezonunda da devam edeceğini öngörüyor.

