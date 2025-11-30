Antalya’da İngiliz ve Polonyalı Turist Patlaması: Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Ocak–ekim döneminde Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 16,3 milyonu aşarken, İngiliz ve Polonyalı ziyaretçilerde dikkat çekici artış yaşandı. Son 3 yılda İngiliz turist sayısı yüzde 34, Polonyalı turist sayısı yüzde 67 yükseldi.
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında yeni bir rekora doğru ilerlerken, kente tatile gelen İngiliz ve Polonyalı turistlerin artışı dikkat çekti. Ocak–ekim döneminde hava yoluyla gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 451 bin 986’ya, Polonyalı turist sayısı ise 1 milyon 247 bin 70’e ulaştı. Böylece iki ülke toplamında 2,7 milyona yakın ziyaretçi ile İngiltere ve Polonya, Ruslar ve Almanların ardından Antalya’nın üçüncü büyük turist grubu oldu.
Antalya’ya yılın ilk on ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin artış göstererek 16 milyon 308 bin 937’ye ulaştı.
Antalya Havalimanı verilerine göre dış hatlardan giriş yapan yolcu sayısı ise 15 milyon 918 bin 752 olarak kaydedildi.
Milliyetlere göre sıralamada Rus turistler ilk sırayı alırken, onları Almanlar takip etti. Üçüncü sırayı ise bu yıl önemli yükseliş gösteren İngiliz ve Polonyalı turistler birlikte paylaştı.
Ocak–ekim döneminde her iki ülkeden gelen toplam turist sayısı 2 milyon 699 bin 56 oldu.
İngiltere’den Antalya’ya gelen turistler en yoğun olarak ağustos ayında kenti tercih etti.
Polonyalı turistler ise temmuz ayında zirve yaptı:
Her iki ülkeden gelen ziyaretçi sayıları aylara göre şu şekilde gerçekleşti:
Antalya’ya tatile gelen İngiliz turist sayısı son 3 yılda yüzde 34 artarken, Polonyalı turistlerde artış oranı yüzde 67’ye ulaştı.
İngiliz turist sayısının 3 yıllık seyri:
Polonyalı turist sayısının 3 yıllık seyri:
Yaz sezonunda hızlanan talep ve artan uçuş trafiği, Antalya’nın hem İngiltere hem de Polonya için vazgeçilmez turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Turizm sektörü temsilcileri, iki ülkeden gelen ziyaretçi sayısındaki artışın 2026 sezonunda da devam edeceğini öngörüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
