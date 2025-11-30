Genç doktorun feci sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Tuzla Orhanlı gişelerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç gişelere çarptı. Alev alan otomobilde yaşamını yitiren kişinin 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Tuzla’da sabah saatlerinde yaşanan korkunç kaza, genç bir doktorun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin yüksek hızla gişelere çarpması sonucu araç alev alırken, sürücünün Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu tespit edildi.

KONTROLDEN ÇIKTI, G İŞELERE ÇARPTI

Olay, Tuzla Orhanlı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MVF 612 plakalı otomobili kullanan Semih Savran, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yüksek hızla savrulan araç, gişelere ok gibi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kısa sürede alev aldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak genç doktorun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GEN Ç YA ŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kişinin Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan olarak görev yapan Semih Savran olduğu kesinleşti. 27 yaşındaki doktorun ölümü, görev yaptığı hastanede büyük üzüntü yarattı.

SORUŞTURMA S ÜRÜYOR

Kaza bölgesinde inceleme yapan ekipler, olayın oluş nedenine ilişkin çalışma başlattı. Aracın hız durumu, teknik arıza ihtimali ve kaza anına dair kamera kayıtları mercek altına alındı. Soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi