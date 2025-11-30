50 kuruşluk kesintiyi 1.600 davaya dönüştüren avukata AYM’den “hakkı kötüye kullanma” cezası

Bankaların altın işlemlerindeki kuruşluk kesintileri fırsata çevirerek yüzlerce dosya açan bir avukatın girişimi, Anayasa Mahkemesi tarafından “kişisel kazanç amaçlı dava furyası” olarak değerlendirildi. AYM, 366 dosyayı reddedip başvuru sahiplerine 2’şer bin lira disiplin cezası verdi.
Bankaların altın alım-satımında uyguladığı 50 kuruş ile birkaç lira arasındaki BSMV kesintileri, bir avukat tarafından adeta “dava üretim mekanizmasına” dönüştürüldü. Vekalet aldığı kişiler üzerinden 1.600’ün üzerinde dosya açan avukatın amacı, kesinti tutarını geri almak değil, her davadan kazanılacak yüksek maktu vekâlet ücretlerine ulaşmaktı. Ancak dosyalar Anayasa Mahkemesi’ne gidince tablo değişti. AYM, bu başvuruların topluca “hak arama özgürlüğünü kötüye kullanma” teşkil ettiği sonucuna vardı.
2020’de Gelir İdaresi Başkanlığı, fiziki teslim olmayan altın işlemlerinde BSMV kesilmeye başlanması için bankalara talimat vermişti.
2023’te Danıştay, bu uygulamayı iptal etti. GİB, bankalara yazı göndererek kesintiyi durdurmalarını istedi.
Buna rağmen bazı bankaların bir süre daha müşterilerden vergi kesmeye devam ettiği ortaya çıkınca, konu yargıya taşındı. Tam da bu noktada bir avukat, kesintileri toplu bir gelir kapısı hâline getirmeye yöneldi.
Avukat, D.D.E. ile ailesini çeşitli bankalarda küçük altın alım-satımları yapmaya yönlendirdi.
Her işlem, ayrı bir davaya dönüştürüldü.
AYM kararında, günlük 0,4 gramlık altın alımlarının bile tek tek dava edildiği, sürecin “çok sayıda vekâlet ücreti tahsil etmeye dayandığının” açıkça anlaşıldığı vurgulandı.
Vergi mahkemelerinde açılan bu davaların 1200’ü kabul edilirken, 379’u reddedildi.
Avukat, reddedilen 379 dosyayı bu kez bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.
Başvurular 29 dosya hâlinde yeniden paketlendi.
AYM, süreci mercek altına aldı:
Mahkeme, bu başvuruların amacının hak aramak değil, “yargı sistemini yapay uyuşmazlıklarla meşgul ederek haksız kazanç elde etmek” olduğunu belirtti.
AYM, bireysel başvurunun kötüye kullanıldığına hükmederek her başvurucuya 2 bin TL disiplin para cezası verdi.
Kararda şu tespit öne çıktı:
“Yargı yolu, suni uyuşmazlıklar üzerinden kişisel zenginleşme aracı hâline getirilemez.”
Bu karar, düşük tutarlı finansal işlemlerin dava yağmuruna dönüştürülmesine karşı yargının sert bir uyarısı olarak değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan işçi, mesai arkadaşının kompresörle yaptığı ‘şaka’ sonrası ağır yaralandı. Kalın bağırsağı yırtılan işçi ameliyata alınırken, olaydan sorumlu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan olay, işyerlerinde kontrolsüz şakanın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mesai arkadaşının kompresörle vücuduna hava […]
100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen […]
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de […]
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme […]
Cizre’de aynı pizzayı yiyen dört kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Türkiye genelinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi Şırnak’ın Cizre ilçesinde eklendi. İddiaya göre bir kafede pizza yiyen dört kişi kısa süre içinde rahatsızlanarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin hızla bölgeye ulaşmasının ardından […]