50 kuruşluk kesintiyi 1.600 davaya dönüştüren avukata AYM’den “hakkı kötüye kullanma” cezası

Bankaların altın işlemlerindeki kuruşluk kesintileri fırsata çevirerek yüzlerce dosya açan bir avukatın girişimi, Anayasa Mahkemesi tarafından “kişisel kazanç amaçlı dava furyası” olarak değerlendirildi. AYM, 366 dosyayı reddedip başvuru sahiplerine 2’şer bin lira disiplin cezası verdi.

Bankaların altın alım-satımında uyguladığı 50 kuruş ile birkaç lira arasındaki BSMV kesintileri, bir avukat tarafından adeta “dava üretim mekanizmasına” dönüştürüldü. Vekalet aldığı kişiler üzerinden 1.600’ün üzerinde dosya açan avukatın amacı, kesinti tutarını geri almak değil, her davadan kazanılacak yüksek maktu vekâlet ücretlerine ulaşmaktı. Ancak dosyalar Anayasa Mahkemesi’ne gidince tablo değişti. AYM, bu başvuruların topluca “hak arama özgürlüğünü kötüye kullanma” teşkil ettiği sonucuna vardı.

GİB’İN KARARININ ARDINDAN BAŞLAYAN TARTIŞMA

2020’de Gelir İdaresi Başkanlığı, fiziki teslim olmayan altın işlemlerinde BSMV kesilmeye başlanması için bankalara talimat vermişti.

2023’te Danıştay, bu uygulamayı iptal etti. GİB, bankalara yazı göndererek kesintiyi durdurmalarını istedi.

Buna rağmen bazı bankaların bir süre daha müşterilerden vergi kesmeye devam ettiği ortaya çıkınca, konu yargıya taşındı. Tam da bu noktada bir avukat, kesintileri toplu bir gelir kapısı hâline getirmeye yöneldi.

KURU ŞLUK KESİNTİLERDEN MİLYONLUK VEK ÂLET ÜCRET İ ARAYIŞI

Avukat, D.D.E. ile ailesini çeşitli bankalarda küçük altın alım-satımları yapmaya yönlendirdi.

Her işlem, ayrı bir davaya dönüştürüldü.

Kesinti tutarlar ı: 50 kuruş – 4 TL aras ı

Davalar ın sayısı: 1.600’den fazla

Baz ı davalardaki maktu vek âlet ücreti: 5.500 – 10.500 TL

AYM kararında, günlük 0,4 gramlık altın alımlarının bile tek tek dava edildiği, sürecin “çok sayıda vekâlet ücreti tahsil etmeye dayandığının” açıkça anlaşıldığı vurgulandı.

Vergi mahkemelerinde açılan bu davaların 1200’ü kabul edilirken, 379’u reddedildi.

KAYBED İLEN DOSYALAR 29 BAŞVURUYA B ÖLÜNÜP AYM’YE TA ŞINDI

Avukat, reddedilen 379 dosyayı bu kez bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.

Başvurular 29 dosya hâlinde yeniden paketlendi.

AYM, süreci mercek altına aldı:

13 ba şvuru s üresinde yap ılmadığı i çin reddedildi,

366 dosya ise “hak k ötüye kullan ımı” olarak nitelendirildi.

Mahkeme, bu başvuruların amacının hak aramak değil, “yargı sistemini yapay uyuşmazlıklarla meşgul ederek haksız kazanç elde etmek” olduğunu belirtti.

AYM’DEN NET MESAJ: YARGI ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR

AYM, bireysel başvurunun kötüye kullanıldığına hükmederek her başvurucuya 2 bin TL disiplin para cezası verdi.

Kararda şu tespit öne çıktı:

“Yargı yolu, suni uyuşmazlıklar üzerinden kişisel zenginleşme aracı hâline getirilemez.”

Bu karar, düşük tutarlı finansal işlemlerin dava yağmuruna dönüştürülmesine karşı yargının sert bir uyarısı olarak değerlendirildi.

