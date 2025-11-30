Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Bakanlık kafe ve restoranlar için yeni düzenlemeyi hazırladı

Bakanlık kafe ve restoranlar için yeni düzenlemeyi hazırladı

Dilara Keskin Yönetici
Bakanlık kafe ve restoranlar için yeni düzenlemeyi hazırladı

Artan şikayetler üzerine inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda “masa ücreti” ve zorunlu servis bedelleri gibi ek ödemeleri tamamen yasaklayan yeni bir yönetmelik hazırladı. Yeni dönemle birlikte vatandaş yalnızca sipariş ettiği ürünün ücretini ödeyecek.

Türkiye genelinde birçok işletmede 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamalarının yaygınlaşması, son haftalarda tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında yer aldı. Sosyal medyada büyüyen tepkiler ve yoğun başvurular üzerine Ticaret Bakanlığı kapsamlı bir inceleme başlatarak kafe ve restoranlarda alınan zorunlu ek ücretlere yönelik yeni bir düzenleme hazırladı.

TEPKİLER BÜYÜYÜNCE BAKANLIK HIZLA DEVREYE GİRDİ

Son aylarda özellikle İstanbul’daki kafe ve restoranlarda 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti talepleri, tüketicilerin büyük tepkisini çekmiş ve şikayetler kısa sürede artmıştı. Sosyal medyadan bakanlığa ulaşan yoğun çağrıların ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık, geçtiğimiz dönemde işletmelerin sunduğu tüm hizmetlerin fiyat listesinin kapıda ve masalarda açıkça gösterilmesini zorunlu hale getirmişti. Ancak bazı işletmeler bu düzenlemeye rağmen “masa ücreti”, “kişi başı servis ücreti” gibi isimlerle ek ödemeler talep etmeye devam edince süreç yeniden masaya yatırıldı.

ZORUNLU SERVİS VE MASA ÜCRETİ TAMAMEN YASAKLANIYOR

Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, önceki kurallardan çok daha net maddeler içeriyor. Taslağa göre, tüketiciden bahşiş ve kuver dışında hiçbir zorunlu ek ücret alınamayacak.

Bu kapsamda işletmelerin:

  • Masa ücreti
  • Kişi başı servis ücreti
  • Servis bedeli

gibi zorunlu ödemeler talep etmesi tamamen yasaklanacak.

Yeni sistemle vatandaş yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek, başka hiçbir zorunlu bedelle karşılaşmayacak.

BAHŞİŞ GÖNÜLLÜ OLACAK, ZORUNLU UYGULAMALAR SON BULUYOR

Taslak yönetmelik, bahşiş sistemini de yeniden düzenliyor. Buna göre bahşiş tamamen müşterinin inisiyatifinde olacak, işletmeler ne menüde ne de adisyona otomatik eklenen bir servis ücreti yansıtamayacak.

Bu değişikliğin amacı; müşterinin zorunlu ödeme baskısı hissetmemesi ve bahşişin gerçek anlamıyla “gönüllü bir teşekkür” niteliği taşıması olarak açıklandı.

SEKTÖRDE ŞEFFAFLIK ARTIRILACAK, TÜKETİCİ KORUNACAK

Düzenlemenin temel hedefi;

  • Tüketicinin açık ve doğru bilgilendirilmesi,
  • Fiyatlandırmada şeffaflığın sağlanması,
  • Hizmet sektöründe öngörülebilir bir yapının oluşturulması,
  • Haksız uygulamaların önüne geçilmesi.

Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra denetimlerin artırılacağı ve kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

