Bakanlık kafe ve restoranlar için yeni düzenlemeyi hazırladı

Artan şikayetler üzerine inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda “masa ücreti” ve zorunlu servis bedelleri gibi ek ödemeleri tamamen yasaklayan yeni bir yönetmelik hazırladı. Yeni dönemle birlikte vatandaş yalnızca sipariş ettiği ürünün ücretini ödeyecek.
Türkiye genelinde birçok işletmede 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamalarının yaygınlaşması, son haftalarda tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında yer aldı. Sosyal medyada büyüyen tepkiler ve yoğun başvurular üzerine Ticaret Bakanlığı kapsamlı bir inceleme başlatarak kafe ve restoranlarda alınan zorunlu ek ücretlere yönelik yeni bir düzenleme hazırladı.
Son aylarda özellikle İstanbul’daki kafe ve restoranlarda 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti talepleri, tüketicilerin büyük tepkisini çekmiş ve şikayetler kısa sürede artmıştı. Sosyal medyadan bakanlığa ulaşan yoğun çağrıların ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir çalışma başlattı.
Bakanlık, geçtiğimiz dönemde işletmelerin sunduğu tüm hizmetlerin fiyat listesinin kapıda ve masalarda açıkça gösterilmesini zorunlu hale getirmişti. Ancak bazı işletmeler bu düzenlemeye rağmen “masa ücreti”, “kişi başı servis ücreti” gibi isimlerle ek ödemeler talep etmeye devam edince süreç yeniden masaya yatırıldı.
Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, önceki kurallardan çok daha net maddeler içeriyor. Taslağa göre, tüketiciden bahşiş ve kuver dışında hiçbir zorunlu ek ücret alınamayacak.
Bu kapsamda işletmelerin:
gibi zorunlu ödemeler talep etmesi tamamen yasaklanacak.
Yeni sistemle vatandaş yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek, başka hiçbir zorunlu bedelle karşılaşmayacak.
Taslak yönetmelik, bahşiş sistemini de yeniden düzenliyor. Buna göre bahşiş tamamen müşterinin inisiyatifinde olacak, işletmeler ne menüde ne de adisyona otomatik eklenen bir servis ücreti yansıtamayacak.
Bu değişikliğin amacı; müşterinin zorunlu ödeme baskısı hissetmemesi ve bahşişin gerçek anlamıyla “gönüllü bir teşekkür” niteliği taşıması olarak açıklandı.
Düzenlemenin temel hedefi;
Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra denetimlerin artırılacağı ve kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan işçi, mesai arkadaşının kompresörle yaptığı ‘şaka’ sonrası ağır yaralandı. Kalın bağırsağı yırtılan işçi ameliyata alınırken, olaydan sorumlu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan olay, işyerlerinde kontrolsüz şakanın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mesai arkadaşının kompresörle vücuduna hava […]
100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen […]
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de […]
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme […]
Cizre’de aynı pizzayı yiyen dört kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Türkiye genelinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi Şırnak’ın Cizre ilçesinde eklendi. İddiaya göre bir kafede pizza yiyen dört kişi kısa süre içinde rahatsızlanarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin hızla bölgeye ulaşmasının ardından […]