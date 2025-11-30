Bakanlık kafe ve restoranlar için yeni düzenlemeyi hazırladı

Artan şikayetler üzerine inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda “masa ücreti” ve zorunlu servis bedelleri gibi ek ödemeleri tamamen yasaklayan yeni bir yönetmelik hazırladı. Yeni dönemle birlikte vatandaş yalnızca sipariş ettiği ürünün ücretini ödeyecek.

Türkiye genelinde birçok işletmede 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamalarının yaygınlaşması, son haftalarda tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında yer aldı. Sosyal medyada büyüyen tepkiler ve yoğun başvurular üzerine Ticaret Bakanlığı kapsamlı bir inceleme başlatarak kafe ve restoranlarda alınan zorunlu ek ücretlere yönelik yeni bir düzenleme hazırladı.

TEPKİLER B ÜYÜYÜNCE BAKANLIK HIZLA DEVREYE G İRDİ

Son aylarda özellikle İstanbul’daki kafe ve restoranlarda 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti talepleri, tüketicilerin büyük tepkisini çekmiş ve şikayetler kısa sürede artmıştı. Sosyal medyadan bakanlığa ulaşan yoğun çağrıların ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık, geçtiğimiz dönemde işletmelerin sunduğu tüm hizmetlerin fiyat listesinin kapıda ve masalarda açıkça gösterilmesini zorunlu hale getirmişti. Ancak bazı işletmeler bu düzenlemeye rağmen “masa ücreti”, “kişi başı servis ücreti” gibi isimlerle ek ödemeler talep etmeye devam edince süreç yeniden masaya yatırıldı.

ZORUNLU SERVİS VE MASA ÜCRET İ TAMAMEN YASAKLANIYOR

Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, önceki kurallardan çok daha net maddeler içeriyor. Taslağa göre, tüketiciden bahşiş ve kuver dışında hiçbir zorunlu ek ücret alınamayacak.

Bu kapsamda işletmelerin:

Masa ücreti

Ki şi başı servis ücreti

Servis bedeli

gibi zorunlu ödemeler talep etmesi tamamen yasaklanacak.

Yeni sistemle vatandaş yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek, başka hiçbir zorunlu bedelle karşılaşmayacak.

BAHŞİŞ G ÖNÜLLÜ OLACAK, ZORUNLU UYGULAMALAR SON BULUYOR

Taslak yönetmelik, bahşiş sistemini de yeniden düzenliyor. Buna göre bahşiş tamamen müşterinin inisiyatifinde olacak, işletmeler ne menüde ne de adisyona otomatik eklenen bir servis ücreti yansıtamayacak.

Bu değişikliğin amacı; müşterinin zorunlu ödeme baskısı hissetmemesi ve bahşişin gerçek anlamıyla “gönüllü bir teşekkür” niteliği taşıması olarak açıklandı.

SEKT ÖRDE ŞEFFAFLIK ARTIRILACAK, T ÜKET İCİ KORUNACAK

Düzenlemenin temel hedefi;

T üketicinin aç ık ve doğru bilgilendirilmesi,

Fiyatland ırmada şeffaflığın sağlanması,

Hizmet sekt öründe öngörülebilir bir yap ının oluşturulması,

Haks ız uygulamaların önüne geçilmesi.

Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra denetimlerin artırılacağı ve kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi