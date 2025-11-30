Kartal Gazetesi

Tek Çeyrekte 147 Milyar Dolar! 'Muhteşem Yedili'nin Karı 131 Ülkenin Ekonomisini Solladı

Tek Çeyrekte 147 Milyar Dolar! ‘Muhteşem Yedili’nin Karı 131 Ülkenin Ekonomisini Solladı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Tek Çeyrekte 147 Milyar Dolar! ‘Muhteşem Yedili’nin Karı 131 Ülkenin Ekonomisini Solladı

Yapay zeka yatırımlarının rüzgârını arkasına alan teknoloji devleri Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Tesla, sadece bir çeyrekte 147,4 milyar dolar net kar açıklayarak 131 ülkenin GSYH’sını geride bıraktı.

Dünyanın en büyük yedi teknoloji şirketinin oluşturduğu “Muhteşem Yedili”, yapay zeka ve dijital altyapı yatırımlarındaki agresif büyümenin etkisiyle tarihi bir performansa imza attı. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Tesla’nın son çeyrekte açıkladığı toplam 147,4 milyar dolarlık net kar, ekonomik büyüklük açısından dünya üzerindeki 131 ülkeyi geride bıraktı. Uzmanlar, bu şirketlerin artık borsada bağımsız birer ekonomik güç olarak hareket ettiğini vurguluyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN KARI ÜLKELERİ SOLLADI

Küresel piyasa değerinin zirvesindeki yedi teknoloji devi, tek çeyrekte ulaştıkları 147,4 milyar dolarlık net kar ile Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İzlanda, Uruguay, Tunus, Azerbaycan ve Özbekistan gibi birçok ülkenin yıllık ekonomilerini geride bıraktı. Şirket başına ortalama net kar 21,1 milyar dolara ulaştı.

APPLE VE AMAZON KARLARINI KATLADI

Mali yılın 27 Eylül’de sona eren dört aylık döneminde Apple, net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artırarak 27,5 milyar dolara çıkardı.

Amazon ise üçüncü çeyrekte net karını 21,2 milyar dolara yükselterek güçlü performansını sürdürdü.

Microsoft, Alphabet ve Meta da Temmuz–Eylül döneminde gelirlerini artırdı.

  • Microsoft: 27,7 milyar dolar (yüzde 12 artış)
  • Alphabet: 35 milyar dolar (yüzde 33 artış)
  • Meta: 2,7 milyar dolar net kar

TESLA FREN YAPARKEN NVİDİA REKOR KIRDI

Elektrikli araç pazarındaki yavaşlamanın etkisiyle Tesla’nın net karı yüzde 37 düşerek 1,4 milyar dolara geriledi.

Buna karşılık yapay zeka çiplerinin lideri Nvidia, net karını 19,3 milyar dolardan 31,9 milyar dolara taşıyarak tarihe geçen bir sıçrama yaptı.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL ALTYAPIYA MİLYARLARCA DOLARLIK HAMLE

“Muhteşem Yedili”, yapay zeka yarışındaki üstünlüğünü genişletmek için devasa bütçelerle operasyonlarını büyütüyor:

  • Amazon, ABD hükümeti için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısına 50 milyar dolara kadar yatırım planlıyor.
  • OpenAI ile Nvidia, yeni nesil yapay zeka işlemcileri için milyonlarca GPU’luk altyapı kuracak. Nvidia’nın yatırım planı gigavat başına 100 milyar dolar seviyesinde.
  • Microsoft, OpenAI ve IREN ortaklığıyla veri merkezi kapasitelerini büyütüyor. Microsoft’un OpenAI’deki yüzde 27’lik payının güncel değeri 135 milyar dolar olarak hesaplandı.
  • Google, uzay tabanlı yapay zeka veri merkezi projesi üzerinde çalışıyor ve ilk ekipmanların 2027 başına kadar gönderilmesi planlanıyor.
  • Meta, yapay zeka şirketi Scale AI’a 14 milyar dolar yatırım yaptı.
  • Tesla ve Samsung, yeni nesil AI6 çipleri için 16,5 milyar dolarlık tedarik anlaşmasına imza attı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ARTIK BİRER KÜRESEL EKONOMİ

Yapay zeka tabanlı büyüme stratejileri, teknoloji devlerini sadece sektör lideri olmaktan çıkarıp bağımsız ekonomik güçler haline getirdi. Analistler, bu şirketlerin önümüzdeki yıllarda ulusal ekonomilerle rekabet eden ölçeklere ulaşacağını ve küresel finans dengelerini değiştirmeye devam edeceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

