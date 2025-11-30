Derbi Yayınında Bir İlk: Fenerbahçe–Galatasaray Maçı Çift Spiker Anlatımıyla Ekranda

Süper Lig’in dev derbisinde yayıncı kuruluş, izleyicilere iki farklı spiker seçeneği sunacak. 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşma, toplam 32 kamerayla ve Türkiye’de ilk kez kullanılacak 9 ağır çekim kamerasıyla ekrana gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, yayıncılık açısından yeni bir deneyime sahne olacak. beIN SPORTS, karşılaşmayı iki farklı spikerin anlatımıyla izleyiciye sunacağını duyurdu. Ek olarak, mücadelede Türkiye’de ilk kez 9 adet ağır çekim kamerası kullanılacak.

DERBİDE Ç İFT SPİKER D ÖNEM İ

Yayıncı kuruluşun açıklamasına göre, futbolseverler bu kritik derbiyi Yalçın Çetin veya Ali Ferahbot anlatımıyla takip edebilecek. İzleyiciler kumandalarındaki dil seçeneği üzerinden diledikleri spikeri seçerek maçı istedikleri yorumla izleme imkanına sahip olacak.

32 KAMERALIK DEV PROD ÜKS İYON

Yayın organizasyonunda bu yıl dikkat çeken en önemli yenilik, Türkiye’de ilk kez derbide 9 ağır çekim (slow motion) kamerasının yer alacak olması.

Yayın, bu kameraların yanında:

1 örümcek kamera,

1 drone,

Ve farklı açılardan görüntü alan kameralarla birlikte toplam 32 kamera ile ekrana taşınacak.

Bu kapsamlı prodüksiyonun, derbi atmosferini izleyiciye daha detaylı ve zengin bir şekilde yansıtması hedefleniyor.

