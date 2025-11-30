Derbi Yayınında Bir İlk: Fenerbahçe–Galatasaray Maçı Çift Spiker Anlatımıyla Ekranda

Süper Lig’in dev derbisinde yayıncı kuruluş, izleyicilere iki farklı spiker seçeneği sunacak. 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşma, toplam 32 kamerayla ve Türkiye’de ilk kez kullanılacak 9 ağır çekim kamerasıyla ekrana gelecek.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, yayıncılık açısından yeni bir deneyime sahne olacak. beIN SPORTS, karşılaşmayı iki farklı spikerin anlatımıyla izleyiciye sunacağını duyurdu. Ek olarak, mücadelede Türkiye’de ilk kez 9 adet ağır çekim kamerası kullanılacak.
Yayıncı kuruluşun açıklamasına göre, futbolseverler bu kritik derbiyi Yalçın Çetin veya Ali Ferahbot anlatımıyla takip edebilecek. İzleyiciler kumandalarındaki dil seçeneği üzerinden diledikleri spikeri seçerek maçı istedikleri yorumla izleme imkanına sahip olacak.
Yayın organizasyonunda bu yıl dikkat çeken en önemli yenilik, Türkiye’de ilk kez derbide 9 ağır çekim (slow motion) kamerasının yer alacak olması.
Yayın, bu kameraların yanında:
Ve farklı açılardan görüntü alan kameralarla birlikte toplam 32 kamera ile ekrana taşınacak.
Bu kapsamlı prodüksiyonun, derbi atmosferini izleyiciye daha detaylı ve zengin bir şekilde yansıtması hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Allsvenskan play-off rövanşında küme düşen Norrköping’in taraftarları, maçın 85. dakikasında suni çim zemine yakıcı madde atarak oyunun uzun süre durmasına neden oldu. Mücadele yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle tamamlanabildi. İsveç futbolunda sezonun en gergin karşılaşmalarından biri Norrköping ile Örgryte arasında oynanan play-off rövanşında yaşandı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norrköping, kendi sahasında çıktığı maçta taraftarlarının […]
Sakaryaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği 1. Lig mücadelesi 1-1 sona ererken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla yine maçın en çok konuşulan ismi oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta üçüncü kez oyundan atılmış oldu. 1.Lig’in 15. haftası Sakarya’da kritik bir mücadeleye sahne oldu. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada […]
Bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle mücadeleyi çevirerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek haftanın en kritik galibiyetlerinden birine imza attı. İlk yarıda geri düşmesine rağmen oyunu bırakmayan bordo-mavililer, ikinci devrede sergilediği etkili performansla karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Onuachu’nun dublesi ve Muçi’nin klas frikiği, Karadeniz […]
Ocak transfer dönemi öncesi Galatasaray’da ayrılık rüzgârı esiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un üç oyuncu için “yollar ayrılsın” raporu sunduğu öne sürüldü. Yusuf Demir’in davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddiası ise dikkat çekti. Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Galatasaray’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması hız kazanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un, performans düşüklüğü ve […]
Kayserispor yenilgisinin ardından tribünlerden yükselen tepkiler teknik direktör İlhan Palut’u görevi bırakma kararı almaya itti. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olması, Karadeniz ekibinde sarsıcı bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Tribünlerden gelen sert tepkilerin ardından teknik direktör İlhan Palut, maç sonu basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Palut’un açıklamaları, camiada geniş […]
TFF 3. Lig’de büyük eksiklerle maça çıkan 12 Bingölspor, 15 cezalı ve 3 sakat oyuncusuna rağmen Kahramanmaraşspor’u 6–1 yenerek haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı. Takım, bu sonuçla liderliğini de korudu. TFF 3. Lig 2. Grup’un 13. haftasında Kahramanmaraşspor ile 12 Bingölspor arasında oynanan mücadele, sahada eksiklerle boğuşan ancak pes etmeyen bir takımın hikâyesine […]