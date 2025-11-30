Karadeniz’de saldırıya uğrayan ‘Virat’ gemisinde yeni gelişme! Çekilme operasyonu başladı

Kastamonu açıklarında isabet alan “Virat” adlı petrol tankerinin gövdesindeki hasar sonrası tahliye önerisini reddeden mürettebat, gemide kalmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geminin Türkeli Demir Sahası’na çekilmesi için operasyonun başlatıldığını açıkladı.

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinden 35 deniz mili açıkta önceki gün isabet alan “Virat” adlı yabancı menşeli petrol gemisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gövdesinde hasar oluşmasına rağmen tahliye talebini kabul etmeyen mürettebat, gemide kalmayı tercih ederken, Denizcilik Genel Müdürlüğü hasarlı tankerin güvenli bölgeye çekilmesi için operasyonun başladığını duyurdu.

GEMİ ÖNCE İSABET ALDI, SONRA İDA SALDIRISINA HEDEF OLDU

Edinilen bilgilere göre “Virat” isimli petrol tankeri, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle isabet alarak gövdesinde hasar oluştu. Sabah saatlerinde ise bölgedeki insansız deniz araçları tarafından ikinci bir saldırıya hedef olduğu bildirildi. Gemi mürettebatının sağlık durumlarında herhangi bir risk olmadığı, tüm personelin gemide kalmak istediği öğrenildi.

TAHLİYE ÖNER İSİNİ REDDEDEN EKİP G ÖREVDE KALMAYI SEÇT İ

Yetkililer, hasarın ardından yabancı uyruklu mürettebata güvenlik nedeniyle tahliye seçeneği sundu. Ancak gemi personelinin tahliyeyi kabul etmediği ve operasyon süresince gemide kalacaklarını bildirdiği aktarıldı.

Bu kararın ardından güvenlik ve teknik ekipler, gemi çevresinde önlem alarak süreci yakından izlemeye başladı.

DENİZCİLİK GENEL M ÜDÜRLÜ Ğ Ü: ÇEKME OPERASYONU BA ŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hasarlı geminin güvenli bir noktaya taşınması için harekete geçildiğini duyurdu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Virat gemisine ilişkin son durum: Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.5’te başlamıştır. Gemi, Türkeli Demir Sahası’na tahmini 1 Aralık 2025 saat 13.00’te ulaşacaktır. Süreç takip edilmektedir.”

OPERASYON SÜREC İ YAKINDAN İZLENİYOR

Yetkililer, geminin çekilme işlemi boyunca güvenlik birimleri ve teknik ekiplerin bölgede hazır bulunacağını, hasarın büyüme riskine karşı sürekli inceleme yapıldığını belirtti. Gemi Türkeli’ye ulaştığında detaylı bir hasar tespiti yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi