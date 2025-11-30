Kourtney Kardashian’dan şaşırtan itiraf: “İki yaşındaki oğlumu hâlâ emziriyorum”

Şükran Günü paylaşımıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian, New York’taki ödül töreninde yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, iki yaşındaki oğlu Rocky’yi hâlâ emzirdiğini söyleyerek dikkat çekti.

ABD’li reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, hem aile pozlarıyla hem de emzirme sürecine dair samimi açıklamalarıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 46 yaşındaki yıldız, iki yaşındaki oğlu Rocky’yi hâlâ emzirdiğini söyleyerek annelik rutinine ve yaşam tarzına dair merak edilen detayları paylaştı.

ÖDÜL TÖREN İNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Kourtney Kardashian, New York’ta katıldığı WWD Beauty Inc Awards gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun temponun enerjisini nasıl etkilediği sorulduğunda ünlü isim şu sözleri söyledi:

“Alkol kullanmıyorum, emziriyorum. Enerjimi nasıl buluyorum bilmiyorum. Matcha kahveme geri dönmek için sabırsızlanıyorum.”

Açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı ünlü ismin emzirme sürecini paylaşmasını cesur bir adım olarak değerlendirdi.

Ş ÜKRAN GÜNÜ POZLARI GÜNDEM OLDU

Kourtney Kardashian, geçtiğimiz cumartesi günü Instagram’da ailesiyle birlikte çekilmiş Şükran Günü karelerini paylaştı. Gönderiyi “Thankful” notu ve turuncu kalp emojisiyle yayınlayan Kardashian, minik oğlu Rocky ile verdiği pozlarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

KARMA A İLE YAPISIYLA ÖRNEK GÖSTER İLİYOR

Kourtney, en küçük çocuğunu 50 yaşındaki eşi Travis Barker ile birlikte büyütüyor. Ünlü çift 2022’de dünyaevine girmiş, Kourtney’nin eski partneri Scott Disick’ten olan üç çocuğu ile Barker’ın eski eşi Shanna Moakler’dan olan çocukları birleşerek geniş bir “karma aile” oluşturmuştu.

Aile içindeki sıcak ve uyumlu bağ, sık sık sosyal medyada tartışma konusu olsa da Kourtney’nin annelik sürecine dair açıklamaları bu kez özellikle dikkat çekti.

