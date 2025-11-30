Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Kar İstanbul'un Kapısına Dayandı! Kuvvetli Sistem Geliyor, Uyarı Yapıldı

Kar İstanbul’un Kapısına Dayandı! Kuvvetli Sistem Geliyor, Uyarı Yapıldı

Yayınlanma:
Ayse Kara Yönetici
Meteoroloji, İstanbul’a yalnızca 2 saat uzaklıktaki bölgelerde kar yağışının başladığını duyurdu. Akdeniz ve Marmara başta olmak üzere birçok il için ani sel, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna girerken Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava dalgasına karşı kritik uyarılar yayımladı. İstanbul’a yalnızca iki saat mesafedeki yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, özellikle Akdeniz hattında sağanak, dolu, yıldırım ve ani sel riskinin arttığı bildirildi. Birçok bölgede kuvvetli yağış ve rüzgârın etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların gün boyunca dikkatli ve tedbirli olması çağrısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR: METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımlayarak Türkiye genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağını açıkladı. Raporda hem Marmara hem Ege hem de Akdeniz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarıları yer aldı. İstanbul da yağış beklenen iller arasında bulunuyor.

Akdeniz hattında ise risk daha büyük. Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli yağışın ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım tehlikesi yaratabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

İSTANBUL’A İKİ SAAT UZAKLIKTA KAR MANZARASI

Bolu’nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle yağmur yerini kara bıraktı. Kartalkaya, Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında kar yağışı aralıklarla devam ederken bölge kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji, bu bölgelerde kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürebileceğini duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yayımlanan rapora göre bugün Türkiye’nin büyük bölümü yağış altında olacak:

Marmara: Güney ve doğu kesimlerde sağanak bekleniyor.

Ege: Bölge genelinde aralıklı ve kuvvetli yağış görülecek.

Akdeniz: Gökgürültülü sağanak etkili. Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İç Anadolu: Çok bulutlu hava hâkim. Doğu kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde kar ihtimali mevcut.

Doğu Anadolu: Van dışında tüm bölge yağışlı. Yüksek rakımlarda kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Mardin hariç sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALİNDE

Meteorolojiye göre hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim ortalamaları civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgârın, özellikle Orta Karadeniz’in iç bölgelerinde zaman zaman 40–60 km/sa hızla eseceği kaydedildi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: SEL VE DOLU TEHLİKESİ

Mersin, Adana ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış için kritik uyarı yapıldı:

Ani sel

Su baskını

Yıldırım

Yerel dolu

Yağış anında kuvvetli rüzgâr

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara meteorolojik duyuruların yakından takip edilmesi öneriliyor.

5 GÜNLÜK HARİTA: YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük tahmin haritasına göre Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası hafta boyunca sürecek. Marmara ve Karadeniz’de yağış ara ara hafiflese de Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

