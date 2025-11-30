Pizzadan Zehirlenme Şüphesi: Dört Kişi Hastanelik Oldu, Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Cizre’de aynı pizzayı yiyen dört kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Türkiye genelinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi Şırnak’ın Cizre ilçesinde eklendi. İddiaya göre bir kafede pizza yiyen dört kişi kısa süre içinde rahatsızlanarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin hızla bölgeye ulaşmasının ardından dört kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AYNI PİZZAYI YEDİLER, BİR ANDA FENALAŞTILAR

Olay, Cizre’de bir kafede meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, birlikte pizza yiyen dört kişi bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyeti yaşamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dört kişiyi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Tedavi altına alınan kişilerden Mehmet Emin İğdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İğdi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netlik kazanacağı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili hem sağlık ekiplerinin hem de güvenlik birimlerinin inceleme başlattığı öğrenildi. Pizzanın hazırlandığı işletmede numune alınması ve mutfak koşullarının denetlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi