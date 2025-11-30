Boşaltılan 6 mağara süreci hızlandırır mı? Terör örgütünün yüzde 30’luk kesimi neye karşı çıkıyor?

MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor.
Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme hızına dair yeni işaretler beklenirken, sahadaki doğrulama ekiplerinin yaptığı incelemeler PKK’nın bazı bölgelerden çekildiğini teyit etti. Edinilen bilgilere göre Kuzey Irak’ta toplam 6 mağara tamamen boşaltıldı.
PKK’nın silah bırakma sürecinin şeffaf şekilde ilerlemesi için MİT ve TSK koordinasyonunda oluşturulan doğrulama ekipleri, örgütün “çekildik” dediği alanlarda kapsamlı tarama yaptı.
Sahadan gelen bilgilere göre:
Mağaralarda kayıt altına alınan mühimmatın imhası gerçekleştirildi. Ayrıca bölgelerde ağır silah bulunmadığı tespiti yapıldı. Terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı bu alanlar böylece örgütsüz hâle getirildi.
Güvenlik birimleri, Hakurk, Gara ve Haftanin bölgeleri için de hazırlıkların sürdüğünü aktarıyor. Özellikle örgütün lojistik geçişlerinde kritik rol oynayan Sincar ve Mahmur hattında önümüzdeki günlerde yeni adımlar bekleniyor.
Mahmur Kampı’na ilişkin planlamada ise sivillerin Türkiye’ye dönüş süreçlerinin kolaylaştırılması, kamp sakinlerinin kimlik sahibi olmasının sağlanması gibi adımların gündemde olduğu belirtiliyor.
Güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerine göre, PKK’nın silah bırakma süreci genel olarak beklenen seviyeye yaklaşmış olsa da örgüt içindeki yaklaşık yüzde 30’luk bir grup teslim olma ve çekilme kararına direniyor.
Kandil ise süreçte “daha az sorunlu” olarak tanımlanıyor. Örgüt yöneticilerinin geleceğinin, Türkiye’nin çıkaracağı hukuki düzenlemelerle netleşeceği belirtiliyor. Yönetici kadronun özellikle İSKANDİNAV ÜLKELERİNE GİTME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR.
Suriye cephesinde zaman zaman aksayan başlıklara rağmen Türkiye’nin ABD ile SDG konusunda yürüttüğü temasların ilerlediği ifade ediliyor.
Güvenlik kaynakları,
Yakın dönemde Suriye hattında olumlu gelişmeler olabileceği değerlendiriliyor.
Sürecin beklenenden daha yavaş ilerlemesinin temel sebebi olarak Suriye’deki belirsizlik gösteriliyor. Güvenlik birimleri, “Tam anlamıyla olumlu ya da olumsuz bir tablo yok, ancak Suriye’de verilen sözlerin tutulmaması süreci yavaşlatıyor” değerlendirmesini yapıyor.
PKK’nın Kuzey Irak’taki taahhütlerini büyük ölçüde yerine getirdiği, ancak Suriye’deki gecikmelerin takvimi geriye çektiği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan işçi, mesai arkadaşının kompresörle yaptığı ‘şaka’ sonrası ağır yaralandı. Kalın bağırsağı yırtılan işçi ameliyata alınırken, olaydan sorumlu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan olay, işyerlerinde kontrolsüz şakanın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mesai arkadaşının kompresörle vücuduna hava […]
100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen […]
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de […]
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
Cizre’de aynı pizzayı yiyen dört kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Türkiye genelinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi Şırnak’ın Cizre ilçesinde eklendi. İddiaya göre bir kafede pizza yiyen dört kişi kısa süre içinde rahatsızlanarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin hızla bölgeye ulaşmasının ardından […]
Selpak, Aralık ayı boyunca geçerli olacak özel kampanyasıyla tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 16’lı ve Selpak Extra 8’li Kağıt Havlu ürünlerinde “1 alana 1 bedava” fırsatı başladı. Selpak, Aralık ayına damgasını vuracak yeni kampanyasını duyurdu. 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak fırsat kapsamında Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 16’lı ve Selpak Extra […]