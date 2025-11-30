Boşaltılan 6 mağara süreci hızlandırır mı? Terör örgütünün yüzde 30’luk kesimi neye karşı çıkıyor?

MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor.

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme hızına dair yeni işaretler beklenirken, sahadaki doğrulama ekiplerinin yaptığı incelemeler PKK’nın bazı bölgelerden çekildiğini teyit etti. Edinilen bilgilere göre Kuzey Irak’ta toplam 6 mağara tamamen boşaltıldı.

DOĞRULAMA MEKANİZMALARI SAHADA: 6 MAĞARA BOŞ ÇIKTI

PKK’nın silah bırakma sürecinin şeffaf şekilde ilerlemesi için MİT ve TSK koordinasyonunda oluşturulan doğrulama ekipleri, örgütün “çekildik” dediği alanlarda kapsamlı tarama yaptı.

Sahadan gelen bilgilere göre:

Zap bölgesinde 4,

Metina’da 2 ma ğara tamamen boşaltılmış durumda.

Mağaralarda kayıt altına alınan mühimmatın imhası gerçekleştirildi. Ayrıca bölgelerde ağır silah bulunmadığı tespiti yapıldı. Terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı bu alanlar böylece örgütsüz hâle getirildi.

GÖZLER ŞİMDİ SİNCAR VE MAHMUR HATTINDA

Güvenlik birimleri, Hakurk, Gara ve Haftanin bölgeleri için de hazırlıkların sürdüğünü aktarıyor. Özellikle örgütün lojistik geçişlerinde kritik rol oynayan Sincar ve Mahmur hattında önümüzdeki günlerde yeni adımlar bekleniyor.

Mahmur Kampı’na ilişkin planlamada ise sivillerin Türkiye’ye dönüş süreçlerinin kolaylaştırılması, kamp sakinlerinin kimlik sahibi olmasının sağlanması gibi adımların gündemde olduğu belirtiliyor.

ÖRGÜT İ Ç İNDE Y ÜZDE 30’LUK D İREN Ç VAR

Güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerine göre, PKK’nın silah bırakma süreci genel olarak beklenen seviyeye yaklaşmış olsa da örgüt içindeki yaklaşık yüzde 30’luk bir grup teslim olma ve çekilme kararına direniyor.

Kandil ise süreçte “daha az sorunlu” olarak tanımlanıyor. Örgüt yöneticilerinin geleceğinin, Türkiye’nin çıkaracağı hukuki düzenlemelerle netleşeceği belirtiliyor. Yönetici kadronun özellikle İSKANDİNAV ÜLKELERİNE GİTME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR.

SDG İLE TEMASLAR ARTIYOR

Suriye cephesinde zaman zaman aksayan başlıklara rağmen Türkiye’nin ABD ile SDG konusunda yürüttüğü temasların ilerlediği ifade ediliyor.

Güvenlik kaynakları,

SDG yapısının y üzde 70’inin Arap a şiretlerinden oluştuğunu,

T ürkiye’nin bu a şiretlerle aktif temas y ürüttü ğ ünü,

İstihbarat birimlerinin SDG i çinde çözülmeyi h ızlandıracak g örü şmeleri artırdığını aktarıyor.

Yakın dönemde Suriye hattında olumlu gelişmeler olabileceği değerlendiriliyor.

TAKVİM NEDEN YAVAŞLADI?

Sürecin beklenenden daha yavaş ilerlemesinin temel sebebi olarak Suriye’deki belirsizlik gösteriliyor. Güvenlik birimleri, “Tam anlamıyla olumlu ya da olumsuz bir tablo yok, ancak Suriye’de verilen sözlerin tutulmaması süreci yavaşlatıyor” değerlendirmesini yapıyor.

PKK’nın Kuzey Irak’taki taahhütlerini büyük ölçüde yerine getirdiği, ancak Suriye’deki gecikmelerin takvimi geriye çektiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi