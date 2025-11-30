Türkiye gökyüzünde devrim yaptı: KIZILELMA görüş ötesi saldırıyla tarihe geçti!

Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hedefi vurarak bunu başaran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu. Tarihi an F-16’lar eşliğinde gökyüzünde kaydedildi.
Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir eşiği daha aştı. Sinop’ta yürütülen atış testlerinde KIZILELMA, jet motorlu bir hava hedefini görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurmayı başararak insansız platformlar arasında bir ilke imza attı. Bu kritik test, Türkiye’nin hava muharebe kapasitesinde yeni bir çağın başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Baykar’ın tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği KIZILELMA, Sinop atış alanında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
Dünya genelinde insansız savaş uçağı projeleri ağırlıklı olarak kara hedeflerine yönelik tasarlanırken, hiçbir insansız platformun gerçek bir hava-hava angajmanında jet motorlu hedefi vuracak kabiliyete ulaşamadığı biliniyor.
Bu testle birlikte KIZILELMA, hava-hava muharebesi yeteneğini başarıyla kanıtlayan ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.
Tarihi test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nden havalanan 5 adet F-16 savaş uçağı, KIZILELMA ile Sinop semalarında buluştu. İnsanlı ve insansız unsurların birlikte uçuş yaptığı bu anlar, geleceğin müşterek harekât konseptinin somut bir örneği oldu.
Ayrıca Bayraktar AKINCI da bölgedeki uçuşa eşlik ederek testin kritik anlarını havadan kayıt altına aldı.
Senaryoya göre fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçak, KIZILELMA üzerindeki ASELSAN geliştirmesi MURAD AESA radarı tarafından kilometrelerce öteden tespit edildi.
Hedef işaretlendikten sonra KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesini ateşledi.
GÖKDOĞAN, radar güdümüyle ilerleyerek hedefi tam isabetle vurdu. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez:
tamamen milli zincir içinde bir hava hedefini düşürmüş oldu.
KIZILELMA sahip olduğu düşük radar izi (RKA) ile hava muharebelerinde büyük avantaj sağlıyor. Gelişmiş radar ve sensörleri sayesinde düşman unsurlarını onlar tespit etmeden önce fark edebiliyor.
Bu konsept, hava üstünlüğünün insansız platformlara kayacağı yeni dönemin işaretçisi olarak görülüyor.
Platforma entegre edilen yüksek teknoloji sistemler arasında:
bulunuyor.
Baykar, 2003’ten bu yana yürüttüğü tüm projeleri öz kaynaklarıyla finanse ediyor.
Şirket:
Bayraktar TB2 için 36 ülke,
Bayraktar AKINCI için 16 ülkeyle anlaşma sağlandı.
Savunma ve havacılık sektöründe son yılların ihracat lideri olan Baykar, küresel SİHA pazarında Türkiye’yi zirveye taşıdı.
Testi, F-16 kokpitlerinden eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar izledi.
TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN yöneticileri de atış sürecini yakından takip eden heyette yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
