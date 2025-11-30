Kasım Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Ne Zaman Yatıyor? Başvuru Ekranı ve Şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı 5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Peki başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Yeni doğan bebek sahibi ailelere sağlanan doğum yardımı desteği Kasım ayında da gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, hem ödeme tarihlerini hem de 2025 yılında geçerli olacak yeni destek tutarlarını netleştirdi. Vatandaşlar, Kasım ayı 5.000 TL doğum parasının yatıp yatmadığını ve başvuruların nasıl gerçekleştirildiğini merak ediyor.

DOĞUM YARDIMI NEDİR, NASIL ALINIR?

Doğum yardımı; yeni doğan bebek sahibi ailelere devlet tarafından sağlanan mali desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Anne veya baba tarafından yapılabilen başvurular, e-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor.

Aileler, ödeme durumlarını yine e-Devlet ya da mobil uygulama üzerinden düzenli olarak takip edebiliyor.

KASIM AYI 5.000 TL DO ĞUM YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayına ait 5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Göktaş ayrıca bugüne kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti.

2025 AİLE YILI KAPSAMINDA YENİ DESTEK TUTARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarlarında güncellemeye gidildi.

1 Ocak 2025’ten itibaren:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için: Ayl ık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Ayl ık 5.000 TL

destek ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar kesintisiz devam ediyor.

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlık, başvuru sürecinin oldukça kolay olduğunu vurguluyor. Başvurular:

e-Devlet Kapısı üzerinden,

“ İlk Ö ğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla

yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, ödeme bilgilerine aynı uygulama üzerinden erişebiliyor.

