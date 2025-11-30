Kasım Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Ne Zaman Yatıyor? Başvuru Ekranı ve Şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı 5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Peki başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?
Yeni doğan bebek sahibi ailelere sağlanan doğum yardımı desteği Kasım ayında da gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, hem ödeme tarihlerini hem de 2025 yılında geçerli olacak yeni destek tutarlarını netleştirdi. Vatandaşlar, Kasım ayı 5.000 TL doğum parasının yatıp yatmadığını ve başvuruların nasıl gerçekleştirildiğini merak ediyor.
Doğum yardımı; yeni doğan bebek sahibi ailelere devlet tarafından sağlanan mali desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Anne veya baba tarafından yapılabilen başvurular, e-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor.
Aileler, ödeme durumlarını yine e-Devlet ya da mobil uygulama üzerinden düzenli olarak takip edebiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayına ait 5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Göktaş ayrıca bugüne kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarlarında güncellemeye gidildi.
1 Ocak 2025’ten itibaren:
destek ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar kesintisiz devam ediyor.
Bakanlık, başvuru sürecinin oldukça kolay olduğunu vurguluyor. Başvurular:
yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, ödeme bilgilerine aynı uygulama üzerinden erişebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
