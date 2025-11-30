Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Dünyadan » Küme Düşen Norrköping’de Büyük Öfke: Taraftarlar Sahaya Zarar Verdi

Küme Düşen Norrköping’de Büyük Öfke: Taraftarlar Sahaya Zarar Verdi

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Küme Düşen Norrköping’de Büyük Öfke: Taraftarlar Sahaya Zarar Verdi

Allsvenskan play-off rövanşında küme düşen Norrköping’in taraftarları, maçın 85. dakikasında suni çim zemine yakıcı madde atarak oyunun uzun süre durmasına neden oldu. Mücadele yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle tamamlanabildi.

İsveç futbolunda sezonun en gergin karşılaşmalarından biri Norrköping ile Örgryte arasında oynanan play-off rövanşında yaşandı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norrköping, kendi sahasında çıktığı maçta taraftarlarının taşkınlığı nedeniyle gündeme oturdu. Karşılaşma, sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle uzun süre durmak zorunda kaldı.

SAHAYA YAKICI MADDE ATILDI, MAÇ DURDURULDU

İlk maçı 3-0 kaybederek büyük bir dezavantajla rövanşa çıkan Norrköping, taraftarlarının öfkesiyle karşı karşıya kaldı.

Mücadelenin 85. dakikasında ev sahibi takım tribünlerinden suni çim zemine yakıcı maddeler fırlatıldı. Güvenlik güçleri ve görevlilerin hızlı müdahalesine rağmen sahadaki hasar nedeniyle maça ara verildi.

Takımlar soyunma odasına götürüldü, tribünlerin tamamen boşaltılması istendi. Uzun süren güvenlik değerlendirmeleri ve saha onarımının ardından mücadele saatler sonra yeniden başlatılabildi.

KARŞILAŞMA 4 SAAT GECİKMEYLE TAMAMLANDI

Yaklaşık 4 saatlik kesinti sonrası tekrar oynanan karşılaşma golsüz sona erdi. İlk maçın skor avantajını koruyan Örgryte, 2009’dan bu yana ilk kez Allsvenskan’a geri dönme başarısı gösterdi.

NORRKÖPİNG 15 YIL SONRA DÜŞTÜ

Play-off sürecini başarıyla tamamlayan Örgryte üst lige yükselirken, İsveç futbolunun köklü kulüplerinden Norrköping 15 yıl aradan sonra bir alt lige geriledi. Taraftarın öfkesi ve yaşanan olaylar, ülkede spor güvenliği ve tribün disiplini açısından geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Derbi Öncesi Moral Dopingi! Galatasaray’da Üç Yıldızdan Okan Buruk’u Rahatlatan Mesaj
Spor
30 Kasım 2025
Derbi Öncesi Moral Dopingi! Galatasaray’da Üç Yıldızdan Okan Buruk’u Rahatlatan Mesaj

Osimhen, Yunus ve Lemina’dan fedakârlık sinyali: “Risk varsa bu maç için alacağız” Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığının ardından tüm konsantrasyonunu Kadıköy’deki kritik derbiye çeviren Galatasaray’da, sakat oyunculardan gelen olumlu geri dönüşler teknik direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürdü. Hafta boyunca durumu belirsiz olan üç yıldız—Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina—dev maç öncesi sahaya çıkmak için […]

Kourtney Kardashian’dan şaşırtan itiraf: “İki yaşındaki oğlumu hâlâ emziriyorum”
Dünyadan
30 Kasım 2025
Kourtney Kardashian’dan şaşırtan itiraf: “İki yaşındaki oğlumu hâlâ emziriyorum”

Şükran Günü paylaşımıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian, New York’taki ödül töreninde yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, iki yaşındaki oğlu Rocky’yi hâlâ emzirdiğini söyleyerek dikkat çekti. ABD’li reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, hem aile pozlarıyla hem de emzirme sürecine dair samimi açıklamalarıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 46 yaşındaki yıldız, iki yaşındaki […]

Derbi Yayınında Bir İlk: Fenerbahçe–Galatasaray Maçı Çift Spiker Anlatımıyla Ekranda
Spor
30 Kasım 2025
Derbi Yayınında Bir İlk: Fenerbahçe–Galatasaray Maçı Çift Spiker Anlatımıyla Ekranda

Süper Lig’in dev derbisinde yayıncı kuruluş, izleyicilere iki farklı spiker seçeneği sunacak. 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşma, toplam 32 kamerayla ve Türkiye’de ilk kez kullanılacak 9 ağır çekim kamerasıyla ekrana gelecek. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, yayıncılık açısından yeni bir deneyime sahne olacak. beIN SPORTS, karşılaşmayı iki […]

Arnavut Pop Müziği Yasta: Shpat Kasapi Sahnede Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti
Dünyadan
30 Kasım 2025
Arnavut Pop Müziği Yasta: Shpat Kasapi Sahnede Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

Arnavut pop müziğinin tanınan ismi Shpat Kasapi, İtalya’da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi, sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. Arnavut pop müziğinin sevilen isimlerinden Shpat Kasapi’den müzik dünyasını sarsan acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 26 Kasım’da İtalya’da sahnede bulunduğu sırada rahatsızlanarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kasapi, yapılan tüm […]

Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti
Spor
30 Kasım 2025
Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti

Sakaryaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği 1. Lig mücadelesi 1-1 sona ererken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla yine maçın en çok konuşulan ismi oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta üçüncü kez oyundan atılmış oldu. 1.Lig’in 15. haftası Sakarya’da kritik bir mücadeleye sahne oldu. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada […]

Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti
Spor
30 Kasım 2025
Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti

Bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle mücadeleyi çevirerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek haftanın en kritik galibiyetlerinden birine imza attı. İlk yarıda geri düşmesine rağmen oyunu bırakmayan bordo-mavililer, ikinci devrede sergilediği etkili performansla karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Onuachu’nun dublesi ve Muçi’nin klas frikiği, Karadeniz […]

19:15, 30 Kasım 2025
Enerji Santralinde “Şaka” Dehşeti: İşçinin Bağırsağı Patladı, Fail Tutuklandı
19:00, 30 Kasım 2025
Borç anlaşmazlığı faciaya dönüyordu! Yanlış binayı kundakladı, tutuklandı
18:45, 30 Kasım 2025
Selin Genç Budapeşte’de Evlendi: Konsoloslukta Sade ve Şık Nikâh
18:00, 30 Kasım 2025
Papa 14. Leo, Mattia Ahmet’in Babasıyla Bir Araya Geldi: “Mutluluktan Ağladım, Ahmet Bunu da Yaptı”
17:53, 30 Kasım 2025
Ocak Zammı Göründü! Memur ve Emekliye 5 Aylık Zam Oranı Ortaya Çıktı
17:25, 30 Kasım 2025
Wilma Elles’in Gayrimenkul Hamlesi: İstanbul’un Beş Farklı Bölgesinden 10’dan Fazla Daire Aldı
17:00, 30 Kasım 2025
Beyazıt Öztürk 7 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor! “Joker” Yarışması İçin Kanal D ile Anlaştı
16:00, 30 Kasım 2025
Kasım Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Ne Zaman Yatıyor? Başvuru Ekranı ve Şartlar