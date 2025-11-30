Küme Düşen Norrköping’de Büyük Öfke: Taraftarlar Sahaya Zarar Verdi

Allsvenskan play-off rövanşında küme düşen Norrköping’in taraftarları, maçın 85. dakikasında suni çim zemine yakıcı madde atarak oyunun uzun süre durmasına neden oldu. Mücadele yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle tamamlanabildi.
İsveç futbolunda sezonun en gergin karşılaşmalarından biri Norrköping ile Örgryte arasında oynanan play-off rövanşında yaşandı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norrköping, kendi sahasında çıktığı maçta taraftarlarının taşkınlığı nedeniyle gündeme oturdu. Karşılaşma, sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle uzun süre durmak zorunda kaldı.
İlk maçı 3-0 kaybederek büyük bir dezavantajla rövanşa çıkan Norrköping, taraftarlarının öfkesiyle karşı karşıya kaldı.
Mücadelenin 85. dakikasında ev sahibi takım tribünlerinden suni çim zemine yakıcı maddeler fırlatıldı. Güvenlik güçleri ve görevlilerin hızlı müdahalesine rağmen sahadaki hasar nedeniyle maça ara verildi.
Takımlar soyunma odasına götürüldü, tribünlerin tamamen boşaltılması istendi. Uzun süren güvenlik değerlendirmeleri ve saha onarımının ardından mücadele saatler sonra yeniden başlatılabildi.
Yaklaşık 4 saatlik kesinti sonrası tekrar oynanan karşılaşma golsüz sona erdi. İlk maçın skor avantajını koruyan Örgryte, 2009’dan bu yana ilk kez Allsvenskan’a geri dönme başarısı gösterdi.
Play-off sürecini başarıyla tamamlayan Örgryte üst lige yükselirken, İsveç futbolunun köklü kulüplerinden Norrköping 15 yıl aradan sonra bir alt lige geriledi. Taraftarın öfkesi ve yaşanan olaylar, ülkede spor güvenliği ve tribün disiplini açısından geniş yankı uyandırdı.
