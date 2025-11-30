Beyazıt Öztürk 7 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor! “Joker” Yarışması İçin Kanal D ile Anlaştı

Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi.

Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. Yedi yıl boyunca yalnızca konuk olduğu yayınlarda ve dijital projelerde görülen ünlü televizyoncu, bu kez seyircinin karşısına farklı bir formatla çıkacak. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Öztürk, Kanal D ile yeniden el sıkıştı ve yeni projenin hazırlıkları başladı.

BEYAZ SHOW’UN ARDINDAN UZUN SESSİZLİK

1990’ların ortasında başlayan ve 22 yıl boyunca yayınlanan Beyaz Show, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen talk show programları arasında yer alıyordu. Eğlence, müzik, skeçler, doğaçlama ve seyirci etkileşimiyle bir dönemin kült programı haline gelen yapım, 2018’de Beyazıt Öztürk’ün “dinlenme kararı” ile sona ermişti.

Bu süreçte ünlü sunucuya farklı kanallardan birçok format teklifi gitse de Öztürk, projelerin hiçbiriyle ekranlara dönmedi.

KANAL D İLE YENİ D ÖNEM: “JOKER” YARI ŞMASI

Televizyon kulislerinde yer alan bilgilere göre Beyazıt Öztürk, bu kez bir bilgiyarı şması formatıyla izleyicinin karşısına çıkacak. Kanal D’de yayınlanması planlanan programın adının “Joker” olacağı, sunuculuğu ise bizzat Beyaz’ın üstleneceği öğrenildi.

Yeni formatın klasik Beyaz Show tarzından oldukça farklı olacağı ancak yarışma sırasında zaman zaman Beyaz Show döneminden hatırlanan mini skeçlerin ekrana geleceği belirtiliyor. Böylece hem bilgi yarışması atmosferi hem de Beyaz’ın karakteristik mizahı aynı projede buluşturulacak.

YAYIN TARİHİ OCAK SONRASI

Programın çekim hazırlıklarının başladığı, yayının ise büyük olasılıkla Ocak ayından sonra ekrana geleceği ifade ediliyor. Uzun yıllardır talk show ekranında görmediği Beyaz’ı yeniden izlemek isteyen seyircinin ise şimdiden büyük bir merak içinde olduğu biliniyor.

