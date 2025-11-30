Beyazıt Öztürk 7 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor! “Joker” Yarışması İçin Kanal D ile Anlaştı

Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi.
Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. Yedi yıl boyunca yalnızca konuk olduğu yayınlarda ve dijital projelerde görülen ünlü televizyoncu, bu kez seyircinin karşısına farklı bir formatla çıkacak. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Öztürk, Kanal D ile yeniden el sıkıştı ve yeni projenin hazırlıkları başladı.
1990’ların ortasında başlayan ve 22 yıl boyunca yayınlanan Beyaz Show, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen talk show programları arasında yer alıyordu. Eğlence, müzik, skeçler, doğaçlama ve seyirci etkileşimiyle bir dönemin kült programı haline gelen yapım, 2018’de Beyazıt Öztürk’ün “dinlenme kararı” ile sona ermişti.
Bu süreçte ünlü sunucuya farklı kanallardan birçok format teklifi gitse de Öztürk, projelerin hiçbiriyle ekranlara dönmedi.
Televizyon kulislerinde yer alan bilgilere göre Beyazıt Öztürk, bu kez bir bilgiyarı şması formatıyla izleyicinin karşısına çıkacak. Kanal D’de yayınlanması planlanan programın adının “Joker” olacağı, sunuculuğu ise bizzat Beyaz’ın üstleneceği öğrenildi.
Yeni formatın klasik Beyaz Show tarzından oldukça farklı olacağı ancak yarışma sırasında zaman zaman Beyaz Show döneminden hatırlanan mini skeçlerin ekrana geleceği belirtiliyor. Böylece hem bilgi yarışması atmosferi hem de Beyaz’ın karakteristik mizahı aynı projede buluşturulacak.
Programın çekim hazırlıklarının başladığı, yayının ise büyük olasılıkla Ocak ayından sonra ekrana geleceği ifade ediliyor. Uzun yıllardır talk show ekranında görmediği Beyaz’ı yeniden izlemek isteyen seyircinin ise şimdiden büyük bir merak içinde olduğu biliniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan işçi, mesai arkadaşının kompresörle yaptığı ‘şaka’ sonrası ağır yaralandı. Kalın bağırsağı yırtılan işçi ameliyata alınırken, olaydan sorumlu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan olay, işyerlerinde kontrolsüz şakanın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mesai arkadaşının kompresörle vücuduna hava […]
100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen […]
Ünlü oyuncu Selin Genç, iş insanı Onur Alp Erol ile Budapeşte Türkiye Konsolosluğu’nda düzenlenen sade ve zarif bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin samimi nikâh anları ve sosyal medyada paylaştıkları mutluluk kareleri kısa sürede gündem oldu. “Bir Zamanlar Çukurova”, “Teşkilat” ve “Bir Zamanlar İstanbul” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Selin Genç, özel hayatıyla […]
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de […]
Türk vatandaşlığını aldıktan sonra kazancını gayrimenkule yönlendiren ünlü oyuncu Wilma Elles, İstanbul’un farklı semtlerinde 10’un üzerinde daire satın alarak yatırım portföyünü büyüttü. Elles, aldığı evleri kiraya vererek düzenli gelir elde ediyor. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra hem yaşamını hem de yatırımlarını […]
MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme […]