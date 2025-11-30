SSK ve Bağ-Kur’lulara Erken Emeklilik İçin Yıl Sonu Son Fırsatı

Sosyal güvenlik sisteminde 2026 ile birlikte yürürlüğe girecek düzenlemeler, emeklilik için gün satın almayı planlayanlara büyük avantaj sağlıyor. Asgari ücret artışı ve borçlanma oranlarının yükselmesinden önce başvuru yapanlar, askerlikten doğuma ve yurtdışına kadar birçok borçlanmada 200 bin TL’yi aşan tasarruf imkânı elde edecek.
Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde 2026 ile birlikte devreye girecek düzenlemeler, erken emeklilik planı yapan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücret artışı, borçlanma oranlarının yükselmesi ve prime esas kazanç üst sınırının genişletilmesi derken, yıl bitmeden yapılacak başvuruların 200 bin TL’ye varan avantaj sağlayacağı netleşti. Üstelik başvuruyu bugün yapanlar, ödemeyi hemen yapmak zorunda kalmadan mevcut düşük tutarları sabitleyebiliyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, torba yasada yer alan yeni düzenleme ile prime esas kazançta üst sınır asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor.
Mevcut hesaplamayla yaklaşık 195 bin TL olan en yüksek prim kazancı, yürürlükteki asgari ücret referans alındığında 234 bin TL seviyesine ulaşıyor.
Yeni yılda asgari ücret artışıyla birlikte bu tavanın çok daha yukarı çıkması bekleniyor.
Bu artış hem ödenecek primleri yükseltecek hem de ileride bağlanacak emekli aylığını yukarı taşıyacak.
Hâlihazırda doğum dışındaki tüm borçlanmalarda prim, brüt asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanıyor.
Gurbetçiler için bu oran şu anda %45.
Yeni yılda yapılacak değişiklikle birlikte:
Askerlik
Yurt dışı borçlanması
Bağ-Kur ihyası
Tutukluluk ve avukatlık stajı borçlanmaları
Tamamında oran %45’e çıkarılıyor.
Bu da mevcut aylık 8.321 TL olan borçlanma tutarının, yeni yılda 11.702 TL seviyesine yükselmesi anlamına geliyor.
Yıl sonu enflasyon beklentisine göre brüt asgari ücretin yaklaşık %28,5 artarak 33.416 TL olması öngörülüyor.
Bu artış, borçlanma maliyetlerinin de aynı oranda katlanması demek.
Doğum borçlanmasında yüzde 32’lik oran korunuyor.
Ancak asgari ücret arttıkça, toplam 2.160 güne kadar yapılabilen borçlanmanın maliyeti yine önemli ölçüde yükselmiş olacak.
SGK’ya yıl bitmeden yapılan borçlanma başvurularında, ödeme yeni yıla sarksa bile işlem başvuru tarihindeki tutarlar üzerinden hesaplanıyor.
Hesaplamalara göre yıl sonu zammından önce başvuru yapanlar şu avantajları elde ediyor:
18 ay askerlik borçlanması: ≈ 121.000 TL avantaj
Doğum borçlanması: ≈ 57.000 TL avantaj
Bağ-Kur ihya ödemesi (1 yıl): ≈ 72.000 TL avantaj
2 yıl yurtdışı borçlanması: ≈ 80.000 TL avantaj
Toplam tasarruf potansiyeli 200 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.
Başvuru yapanların hemen ödeme yapması gerekmiyor:
Başvuru e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.
SGK incelemesinin ardından yaklaşık 1 ay içinde ödeme emri çıkıyor.
Tebligattan sonra da 2 ay ödeme süresi tanınıyor.
Böylece başvuran kişilerin toplamda yaklaşık 3 aylık bir ödeme penceresi bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
