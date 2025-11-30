Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » SSK ve Bağ-Kur’lulara Erken Emeklilik İçin Yıl Sonu Son Fırsatı

SSK ve Bağ-Kur’lulara Erken Emeklilik İçin Yıl Sonu Son Fırsatı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Ayse Kara Yönetici
SSK ve Bağ-Kur’lulara Erken Emeklilik İçin Yıl Sonu Son Fırsatı

Sosyal güvenlik sisteminde 2026 ile birlikte yürürlüğe girecek düzenlemeler, emeklilik için gün satın almayı planlayanlara büyük avantaj sağlıyor. Asgari ücret artışı ve borçlanma oranlarının yükselmesinden önce başvuru yapanlar, askerlikten doğuma ve yurtdışına kadar birçok borçlanmada 200 bin TL’yi aşan tasarruf imkânı elde edecek.

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde 2026 ile birlikte devreye girecek düzenlemeler, erken emeklilik planı yapan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücret artışı, borçlanma oranlarının yükselmesi ve prime esas kazanç üst sınırının genişletilmesi derken, yıl bitmeden yapılacak başvuruların 200 bin TL’ye varan avantaj sağlayacağı netleşti. Üstelik başvuruyu bugün yapanlar, ödemeyi hemen yapmak zorunda kalmadan mevcut düşük tutarları sabitleyebiliyor.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI DEĞİŞİYOR: EMEKLİ AYLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, torba yasada yer alan yeni düzenleme ile prime esas kazançta üst sınır asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor.

Mevcut hesaplamayla yaklaşık 195 bin TL olan en yüksek prim kazancı, yürürlükteki asgari ücret referans alındığında 234 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Yeni yılda asgari ücret artışıyla birlikte bu tavanın çok daha yukarı çıkması bekleniyor.
Bu artış hem ödenecek primleri yükseltecek hem de ileride bağlanacak emekli aylığını yukarı taşıyacak.

BORÇLANMA ORANLARI YÜKSELİYOR: BİNLERCE LİRALIK EK MALİYET KAPIDA

Hâlihazırda doğum dışındaki tüm borçlanmalarda prim, brüt asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanıyor.

Gurbetçiler için bu oran şu anda %45.

Yeni yılda yapılacak değişiklikle birlikte:

Askerlik
Yurt dışı borçlanması
Bağ-Kur ihyası
Tutukluluk ve avukatlık stajı borçlanmaları

Tamamında oran %45’e çıkarılıyor.

Bu da mevcut aylık 8.321 TL olan borçlanma tutarının, yeni yılda 11.702 TL seviyesine yükselmesi anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRETE BEKLENEN ZAM ETKİYİ KATLIYOR

Yıl sonu enflasyon beklentisine göre brüt asgari ücretin yaklaşık %28,5 artarak 33.416 TL olması öngörülüyor.

Bu artış, borçlanma maliyetlerinin de aynı oranda katlanması demek.

ANNELERDE ORAN SABİT, MALİYET YİNE ARTIYOR

Doğum borçlanmasında yüzde 32’lik oran korunuyor.
Ancak asgari ücret arttıkça, toplam 2.160 güne kadar yapılabilen borçlanmanın maliyeti yine önemli ölçüde yükselmiş olacak.

YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞVURAN 200 BİN TL TASARRUF EDEBİLİR

SGK’ya yıl bitmeden yapılan borçlanma başvurularında, ödeme yeni yıla sarksa bile işlem başvuru tarihindeki tutarlar üzerinden hesaplanıyor.

Hesaplamalara göre yıl sonu zammından önce başvuru yapanlar şu avantajları elde ediyor:

18 ay askerlik borçlanması: ≈ 121.000 TL avantaj

Doğum borçlanması: ≈ 57.000 TL avantaj

Bağ-Kur ihya ödemesi (1 yıl): ≈ 72.000 TL avantaj

2 yıl yurtdışı borçlanması: ≈ 80.000 TL avantaj

Toplam tasarruf potansiyeli 200 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

SADECE BAŞVURU YETERLİ: ÖDEME İÇİN 3 AYA YAKIN SÜRE

Başvuru yapanların hemen ödeme yapması gerekmiyor:

Başvuru e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.
SGK incelemesinin ardından yaklaşık 1 ay içinde ödeme emri çıkıyor.
Tebligattan sonra da 2 ay ödeme süresi tanınıyor.

Böylece başvuran kişilerin toplamda yaklaşık 3 aylık bir ödeme penceresi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Antalya’da İngiliz ve Polonyalı Turist Patlaması: Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı
Genel
30 Kasım 2025
Antalya’da İngiliz ve Polonyalı Turist Patlaması: Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Ocak–ekim döneminde Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 16,3 milyonu aşarken, İngiliz ve Polonyalı ziyaretçilerde dikkat çekici artış yaşandı. Son 3 yılda İngiliz turist sayısı yüzde 34, Polonyalı turist sayısı yüzde 67 yükseldi. Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında yeni bir rekora doğru ilerlerken, kente tatile gelen İngiliz ve Polonyalı turistlerin artışı dikkat […]

Gelir Belgesiz 50 Bin TL’ye Kadar Nakit Destek
Ekonomi
29 Kasım 2025
Gelir Belgesiz 50 Bin TL’ye Kadar Nakit Destek

Ziraat Bankası, acil nakit ihtiyacı olan müşterileri için hızlı onaylanan, şubesiz başvuru imkânı sunan yeni kredi kampanyasını duyurdu. Gelir belgesi olmadan, tamamen dijital kanallar üzerinden kullanılan ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor. Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı dönemde Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine yönelik cazip bir finansman kampanyası başlattı. Bankanın yeni duyurduğu ihtiyaç kredisi, tamamen dijital […]

Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”
Ekonomi
29 Kasım 2025
Bakan Bayraktar: “Doğal Gazın Yarısını Artık LNG ile Karşılayabiliriz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bayraktar, Türkiye’nin artık doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını LNG yoluyla karşılayabilecek güce ulaştığını söyledi. Türkiye’nin doğal gaz altyapısında son yıllarda yapılan yatırımlar etkisini gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG tesislerinin hem kapasite hem de tedarik çeşitliliği […]

Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın
Ekonomi
29 Kasım 2025
Tapusu Olanlar Dikkat! Son 2 Gün: Mutlaka Yapın

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son ödeme tarihi 1 Aralık olarak açıklandı. Gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 faiz işletiliyor. Uzmanlar, tapu sahiplerini e-Devlet ve belediyeler üzerinden borç sorgulayıp zamanında ödeme yapmaları konusunda uyarırken; emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için geçerli vergi muafiyet şartları da netleşti. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde takvim daralırken tapu […]

e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası
Ekonomi
29 Kasım 2025
e-Devlet’tan başvuru yapana 5000 TL yardım parası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin 28 Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Peki 5.000 TL doğum parası için başvuru nasıl yapılıyor, sorgulama işlemi nereden gerçekleştiriliyor? Yeni doğan bebek sahibi ailelere sunulan doğum yardımı desteği Kasım ayında da hesaplara aktarılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program, hem […]

Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu
Ekonomi
29 Kasım 2025
Faizsiz Konut Kredisi Fırsatı! 120 Ay Vadeli 1 Milyon TL Kredi Geri Ödeme Tablosu

Konut almak isteyenlere müjde! Türkiye Finans, faizsiz konut finansmanı kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve %3,3’ten başlayan kâr oranlarıyla dikkat çekiyor. Sıfır ve ikinci el konutlarda farklı finansman oranları uygulanıyor. Artan konut fiyatları karşısında ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, bankaların sunduğu alternatif finansman modelleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Katılım bankacılığı alanında hizmet veren […]

10:00, 30 Kasım 2025
Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Ben size ne kötülük yaptım?”
10:00, 30 Kasım 2025
Kar İstanbul’un Kapısına Dayandı! Kuvvetli Sistem Geliyor, Uyarı Yapıldı
09:23, 30 Kasım 2025
İlim Yayma Ödülleri Sahiplerini Buldu: Erdoğan’dan “Neden bizim de bir Nobel’imiz olmasın?” mesajı
00:30, 30 Kasım 2025
Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti
00:00, 30 Kasım 2025
Trabzonspor’dan Papara Park’ta Gövde Gösterisi! Konyaspor’u 3-1’le Geçti
23:10, 29 Kasım 2025
Avrupa Basını Altay’ı Konuştuyor: “Türkiye, 65 Tonluk Devle Lige Giriyor”
22:44, 29 Kasım 2025
Ateşkes Hiçe Sayıldı: İsrail, Lübnan’ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
21:45, 29 Kasım 2025
Cimbom’da Flaş Karar: Okan Buruk 3 İsmin Biletini Kesti!