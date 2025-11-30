Wilma Elles’in Gayrimenkul Hamlesi: İstanbul’un Beş Farklı Bölgesinden 10’dan Fazla Daire Aldı

Türk vatandaşlığını aldıktan sonra kazancını gayrimenkule yönlendiren ünlü oyuncu Wilma Elles, İstanbul’un farklı semtlerinde 10’un üzerinde daire satın alarak yatırım portföyünü büyüttü. Elles, aldığı evleri kiraya vererek düzenli gelir elde ediyor.
“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra hem yaşamını hem de yatırımlarını Türkiye’de sürdürmeye başladı. Son olarak mal varlığıyla gündeme gelen dört çocuk annesi oyuncunun, kazancını İstanbul’un farklı bölgelerinde gayrimenkule yönlendirdiği ortaya çıktı.
Sabah’ta yer alan habere göre ünlü oyuncu, son yıllarda yatırımlarını yoğunlaştırdığı İstanbul’da Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pierre Loti çevresinden 10’un üzerinde daire satın aldı. Her birini kiraya veren Elles, bu sayede düzenli ve güçlü bir kira geliri elde ediyor.
Gayrimenkul piyasasının hareketli olduğu bölgeleri tercih eden oyuncunun yatırımları, hem semtlerin gelişim potansiyeli hem de kira çarpanları açısından dikkat çekiyor.
Dört çocuk annesi olan Wilma Elles, yoğun tempoya rağmen hem iş hem de aile hayatını dengelemeye çalıştığını belirterek şöyle diyor:
“Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta dört çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.”
Oyuncunun hem çalışma temposu hem de Türkiye’ye duyduğu bağlılık, yatırımlarında da net şekilde kendini gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
Şükran Günü paylaşımıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian, New York’taki ödül töreninde yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, iki yaşındaki oğlu Rocky’yi hâlâ emzirdiğini söyleyerek dikkat çekti. ABD’li reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, hem aile pozlarıyla hem de emzirme sürecine dair samimi açıklamalarıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 46 yaşındaki yıldız, iki yaşındaki […]
Arnavut pop müziğinin tanınan ismi Shpat Kasapi, İtalya’da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi, sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. Arnavut pop müziğinin sevilen isimlerinden Shpat Kasapi’den müzik dünyasını sarsan acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 26 Kasım’da İtalya’da sahnede bulunduğu sırada rahatsızlanarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kasapi, yapılan tüm […]
‘Bez Bebek’ dizisinin yıldızı Evrim Akın, eski çocuk oyuncu Asena Keskinci’nin kendisine yönelttiği mobbing ve aile içi sorunlara müdahil olma iddialarını gözyaşları içinde reddetti. Akın, “İyilikten başka ne yaptım size?” diyerek yaşadıklarının bir “itibar suikastı” olduğunu söyledi. Yıllar önce birlikte rol aldıkları ‘Bez Bebek’ dizisiyle hafızalara kazınan Evrim Akın ve Asena Keskinci arasındaki gerilim, genç […]
Ünlü menajer Özgür Aras, sosyal ilişkilerde barışın önemine dikkat çeken sözleriyle magazin gündeminin odağına yerleşti. “Ölümün olduğu dünyada küs kalacak vaktim yok” diyen Aras, yıllardır farklı isimler arasında süren kırgınlıkların artık geride bırakılması gerektiğini söyledi. Aras’ın bu çıkışı, 2019 yılından beri soğuk rüzgârların estiği Demet Akalın–Berkay gerilimini yeniden gündeme taşıdı. “KÜS OLANLARI BARIŞTIRMAK GEREK” Özgür […]
Survivor 2020’nin unutulmaz isimlerinden Cemal Can Canseven, konuk olduğu programda yarışma günlerine dair daha önce hiç paylaşmadığı bir anıyı izleyicilerle paylaştı. Yarışmanın zorlu şartları altında oruç tutmak istediğini söyleyen Canseven, ekibinin sağlık riski nedeniyle kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ancak kararından dönmediğini açıkladı. “YAPMAİ ETME DEDİLER AMA NİYETİMİ BOZMADIM” Cemal Can, Kadir Gecesi’nde oruç tutmak için kararlı […]