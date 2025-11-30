Wilma Elles’in Gayrimenkul Hamlesi: İstanbul’un Beş Farklı Bölgesinden 10’dan Fazla Daire Aldı

Türk vatandaşlığını aldıktan sonra kazancını gayrimenkule yönlendiren ünlü oyuncu Wilma Elles, İstanbul’un farklı semtlerinde 10’un üzerinde daire satın alarak yatırım portföyünü büyüttü. Elles, aldığı evleri kiraya vererek düzenli gelir elde ediyor.

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra hem yaşamını hem de yatırımlarını Türkiye’de sürdürmeye başladı. Son olarak mal varlığıyla gündeme gelen dört çocuk annesi oyuncunun, kazancını İstanbul’un farklı bölgelerinde gayrimenkule yönlendirdiği ortaya çıktı.

İSTANBUL’UN BEŞ SEMTİNDEN DAİRELER TOPLADI

Sabah’ta yer alan habere göre ünlü oyuncu, son yıllarda yatırımlarını yoğunlaştırdığı İstanbul’da Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pierre Loti çevresinden 10’un üzerinde daire satın aldı. Her birini kiraya veren Elles, bu sayede düzenli ve güçlü bir kira geliri elde ediyor.

Gayrimenkul piyasasının hareketli olduğu bölgeleri tercih eden oyuncunun yatırımları, hem semtlerin gelişim potansiyeli hem de kira çarpanları açısından dikkat çekiyor.

“DÖRT ÇOCUKLA EN MUTLU DÖNEM İM”

Dört çocuk annesi olan Wilma Elles, yoğun tempoya rağmen hem iş hem de aile hayatını dengelemeye çalıştığını belirterek şöyle diyor:

“Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta dört çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.”

Oyuncunun hem çalışma temposu hem de Türkiye’ye duyduğu bağlılık, yatırımlarında da net şekilde kendini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi